Az EU céltáblát festett az internetre, és hamarosan meghúzza a ravaszt

Az Európai Unió hamarosan lesújthat kardjával a legnagyobb technológiai cégekre, miután életbe lépett a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény, és azt is megnevezte, hogy mely óriásvállalatokat kötelezi megfelelésre. A Facebook (Meta), a Google, az Amazon, az Apple és a Microsoft is retteghet, mivel kapuőr besorolást kapott Brüsszeltől. Az eddigi tapasztalatok alapján súlyos bírságokra számíthatnak.

A digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) az Európai Unió által a digitális platformok és online szolgáltatások szabályozására javasolt átfogó jogszabályi keret, amelynek célja a biztonságosabb és versenyképesebb digitális környezet előmozdítása. Az új rendszer a digitális "kapuőr" vállalatok - lényegében a platformszolgáltatók - felelősségével és kötelezettségeivel foglalkozik, biztosítva, hogy ne használják ki erőfölényüket a verseny, a fogyasztók és a tágabb digitális ökoszisztéma kárára.

A DSA által "kapuőr" vállalatokként azonosított szereplők jellemzően olyan nagy technológiai óriások, amelyek kiterjedt felhasználói bázisuk és piaci befolyásuk révén gyakorlatilag uralják az egész internetet. A DSA ugyan már majdnem két hete hatályos, de az Európai Bizottság csak most nevezte meg a kapuőrvállalatokat, amelyek nem meglepő módon a Facebook (ma Meta Platforms, Inc.), a Google (Alphabet Inc.), az Amazon, az Apple és a Microsoft.

A DSA legfontosabb rendelkezései értelmében így ők a célpontjai a következő szabályoknak:

Felelősség és elszámoltathatóság: A DSA tisztázza az online platformok felelősségét a szolgáltatásaikban megjelenő illegális tartalmakért és tevékenységekért. A kapuőröknek intézkedéseket kell bevezetniük az ilyen tartalmak terjedésének megakadályozására.

Átláthatóság és jelentéstétel: A kapuőr cégeknek egyértelmű tájékoztatást kell nyújtaniuk a tartalommoderálási politikájukról, algoritmusaik működési elvéről és hirdetési gyakorlatukról, hogy a felhasználók és a szabályozó hatóságok felé is fokozzák az átláthatóságot.

Adatokhoz való hozzáférés és hordozhatóság: A DSA előmozdítja az adatokhoz való hozzáférést és az adatok hordozhatóságát, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy adataikat könnyen átvihessék egyik platformról a másikra. Ennek célja a kapuőrök által a felhasználókra gyakran gyakorolt "lock-in" hatás csökkentése.

Interoperabilitás: A kapuőrök kötelezhetők arra, hogy a verseny és a felhasználók számára elérhető választék előmozdítása érdekében biztosítsák az interoperabilitást más szolgáltatásokkal. Ez lehetővé teszi az innováció fokozását és megakadályozza a digitális hatalom indokolatlan koncentrációját.

Az alkalmazásboltok szabályozása: Az olyan vállalatok, mint az Apple, kötelesek engedélyezni a harmadik féltől származó alkalmazásboltokat a platformjaikon, ami lehetővé teszi a versenyt az appok forgalmazásának piacán.

Piaci vizsgálatok és bírságok: A DSA felhatalmazza a szabályozó hatóságokat, hogy piaci vizsgálatokat folytassanak a versenyt károsító kapuőri gyakorlatok azonosítása és kezelése érdekében. Az intézkedéseik közé tartozhat a bírságok kiszabása, de akár az elidegenítés is.

Jogorvoslati mechanizmusok: A jogszabály biztosítja, hogy a felhasználók és a vállalkozások hatékony jogorvoslati mechanizmusokhoz férjenek hozzá, ha úgy vélik, hogy a kapuőrök tisztességtelenül bántak velük.

EU-szintű együttműködés: A DSA létrehozza az uniós tagállamok közötti együttműködés keretét, hogy a rendeletnek az egész Unióban következetesen érvényt lehessen szerezni.

Összességében a digitális szolgáltatásokról szóló törvény egyensúlyt segíteni akarja az innovációt és a versenyt, miközben biztonságosabb és átláthatóbb digitális környezetet biztosít a felhasználók számára. A kapuőr vállalatok azonosításával és szabályozásával az EU célja, hogy visszaszorítsa az erőfölényükkel járó, potenciálisan káros gyakorlatokat, ami végső soron a fogyasztók és az ökoszisztéma kisebb digitális szereplői javát szolgálja.

Címlapkép forrása: Shutterstock.