A magyar kormány a frontvonalba kerül az egész EU-t érintő reform miatt

Ursula von der Leyen az EU állapotáról szóló szerdai beszédében egy politikai bravúrral talált egyetlen mondatot, amelyet minden szereplő a maga kedve szerint értelmezhet az egész államszövetségét meghatározó intézményi reform vitájában. Az Európai Bizottság elnöke bár azt mondta, hogy támogatja, hogy a hatalmi és döntéshozatali egyensúlyon változtasson, de óvatosan hosszútávú folyamatot ígért az uniós alapszerződésekről szóló változtatások kapcsán. Ezzel együtt is új politikai eszköztár keresésére kényszerítheti Orbán Viktort és kormányát az EU-s tárgyalásoknál: a tanácsi vétójog elvesztése, az Európai Parlament jogköreinek bővítése mind olyan pontok, amelyek ellentétesek a magyar kabinet irányvonalával. Bóka János EU-ügyi miniszter már jelezte is, hogy ellenzik az intézményi reformot.

Igen, ez azt jelenti, hogy az Európai Egyezmény és a Szerződések módosítása révén is, ha és ahol erre szükség van! De nem várhatunk - és nem is szabad - a szerződés módosítására, hogy a bővítéssel előrehaladjunk

- ezzel a két mondattal vezette fel szerdai, strasbourgi programbeszédében Ursula von der Leyen az intézményi reformmal kapcsolatos bizottsági álláspontot, amely egyre fontosabb vitatéma az Európai Unión belül. Ennek a kérdésnek a tisztázását várta leginkább az Európai Parlament is, és az elnök most jelezte, hogy kész arra, hogy átírja a szerepek leosztását az uniós intézményrendszeren belül.

Néhány perccel később pedig elejtette azt a mondatot, amit aztán a vita minden szereplője - a hatáskörök és a döntéshozatal átírását ellenzők és követelők is - a kedvük szerint értelmezhetnek:

Ezért a Bizottság megkezdi a bővítés előtti szakpolitikai felülvizsgálatok sorozatát, hogy lássa, hogyan kell az egyes területeket a nagyobb Unióhoz igazítani.

Von der Leyen így bár elismerte, hogy elkötelezett az EU reformját szorgalmazók meghallgatása mellett, és kiemelte, hogy támogatja az Európai Parlament szerepét ebben a folyamatban, tartózkodott attól, hogy teljes szívvel támogassa azt. Kijelentette, hogy felkarolja majd azokat, akik meg akarják reformálni az EU-t, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a változtatásokat az európai konvenció és szerződésmódosítás útján kell megvalósítani, "ha és ahol erre szükség van".

Beszédében azonban hangsúlyozta egy erős aggodalmát: az EU-t nem szabadna túszul ejteni a szerződésmódosítások hosszadalmas folyamatában, miközben igyekszenek előrehaladni a bővítési tervek megvalósításában. Ez az óvatos hozzáállás jelentős eltérést jelent a korábbi, az Európa jövőjéről szóló konferencia (Conference on the Future of Europe - CoFoE) során a szerződési reformok lelkesebb támogatásától, ahol a részvételi demokrácia központi szerepet játszott az uniós politikák alakításában.

Nehéz megállapítani, hogy ki és mit akar

Az Európai Parlament következetesen a szerződésreformra irányuló felhívás élére állt, és olyan prominens személyiségek, mint Gabriele Bischoff, a balközép európai parlamenti képviselő, aktívan kiálltak az ügy mellett. Tavaly, 2022 júniusában a Parlament egy jelentős lépésként állásfoglalást fogadott el, amelyben arra ösztönözte az Európai Tanácsot, hogy kezdeményezze az európai szerződések reformjáról szóló konvent létrehozását. A tagállamokat tömörítő Tanács válasza azonban korántsem volt pozitív. A Tanács úgy döntött, hogy tavaly nyáron egy kérdőív körbeküldésével felméri a tagállamok hajlandóságát az uniós alapszerződések újbóli megnyitására.

Ezzel szemben az Európai Parlament alkotmányügyi bizottsága (AFCO) szorgalmasan dolgozott egy átfogó, a reformjavaslatokat részletező jelentés kidolgozásán. Ezek a javaslatok a CoFoE során tett ajánlásokra támaszkodnak, és a szerződésreform strukturált keretét kívánják biztosítani. A végső cél a Tanácson belüli szavazás kikényszerítése, ahol ebben a konkrét esetben a nehezebben elérhető egyhangúság helyett elegendő lenne az egyszerű többség. Ez az eljárási váltás elérhetőbbé teheti a szerződésreform célját.

A jövőre nézve Guy Verhofstadt, a Renew európai parlamenti képviselője arra számít, hogy a szerződésreformról szóló egyezmény az új Európai Parlament beiktatását követően lendületet kap. A von der Leyen elnök által kifejezett visszafogott támogatás azonban arra utal, hogy az EU-n belül csökkenhet ennek a kritikus fontosságú kezdeményezés körüli tárgyalások intenzitása.

Viszont tagállami oldalról is beindult a nyomás: a német-francia tengely is egyre többször veti fel, hogy a magyar kormány sorozatos vétózása okozta fenyegetést tompítani kell. Mostanában gyakran vetették fel, hogy a minősített többségi szavazásra (hivatalos nevén „kettős többségi szabályra”) kellene áttérni. Így az uniós országok minimum 55%-át, és az EU lakosságának legalább 65 százalékát képviselő tagállamok együttes döntésével mehetnének át a kezdeményezések. Ennél a szabálynál él a blokkoló kisebbség elve is, ahol a Tanács legalább négy tagjának kell elleneznie egy javaslatot, hogy ők vétózhassanak.

Így például ha három kivételével valamennyi tagállam igennel szavaz, a minősített többséget elértnek kell tekinteni, még akkor is, ha az igennel szavazó többi 24 tagállam az össznépesség kevesebb mint 65%-át teszi ki. Más szóval, ha a Tanács kevesebb mint négy tagja szavaz nemmel, a minősített többség meghatározása szempontjából irreleváns, hogy az igennel szavazó tagállamok hány százalékos népességarányt képviselnek.

Intézményi reformot mindenki akar, csak nem ugyanazt

Az EU-n belüli intézményi reformok sürgősségéről egyre több tagállami vezető is beszél, és ebben a vitában rendre két tagállamra mutogatnak, amelyek tárgyalási stratégiája néha megbénította az EU-t:

Magyarország és Lengyelország sokszor vétózott meg fontos uniós döntéseket, amelyek miatt folyamatosan nő annak a reformnak a támogatása, hogy a Tanácsban egyhangú támogatás helyett minősített többségi szavazással szülessen meg a legtöbb döntés.

Az érvelés lényege az, hogy Budapest és Varsó visszaélésszerűen akasztja meg a döntéshozatalt, miközben az uniónak gyorsan kellene reagálni akár az orosz-ukrán háború miatt bevezetendő szankciókról, támogatásokról, akár a Kína gazdasági térnyerésére adott EU-s válaszokkal.

A vita másik szála pedig leginkább arról szól, hogy az uniós állampolgárok választott képviselői, az EP-képviselők megkapják-e a jogot arra, hogy jogszabálytervezeteket állítsanak elő és nyújtsanak be akár az Európai Bizottsághoz, akár az Európai Tanácshoz.

Mind a két ügy viszont ugyanazt az érvrendszert használja: az európai szintű döntéshozatali folyamatok egyszerűsítése elengedhetetlen a hatékonyság és az agilitás javítása érdekében.

A vita legérdékesebb része, hogy minden érintett fél egyetért abban, hogy az intézményi reformok elválaszthatatlanul kapcsolódnak az EU bővítési és integrációs törekvéseihez. A meglévő hatásköri hiányosságok kezelése előfeltétele annak, hogy új tagállamok - például a balkáni országok, Moldova és Ukrajna - felvételét fontolóra lehessen venni.

Az viszont már komoly konfliktus forrás, hogy míg a reformpártiak szerint az intézményi hatáskörök átírása megerősítheti az EU demokratikus értékeket és jogállamiságot védő mechanizmusait, míg az ellenzők - köztük a magyar kormány - úgy látják, hogy ez fenyegetné a tagállami szuverenitást, túlságosan kiszélesítené az EP és az Európai Bizottság jogköreit, ami politikai hatalmat adna Brüsszel és Strasbourg kezébe.

A jogállamisági mechanizmusok erősítéséről szóló vitában nem is meglepő módon gyakran példálóznak Mateusz Morawiecki és Orbán Viktor lengyel és magyar miniszterelnökök kormányaival: az EP többsége és egyes tagállamok szerint tarthatatlan, hogy a két ország sorra megy szembe a vélt vagy valós uniós érdekekkel.

A magyar kormány lehet a legharciasabb ellenfél

A két ország vezetői viszont egy egyszerűbb, kevésbé az uniós intézmények szabályozásával működő EU-s döntéshozatalt szorgalmaz, amelyben a tagállami kormányoknak bővebb a mozgásterük, nem kötik őket brüsszeli doktrínák.

Bóka János magyar EU-ügyi miniszter épp ezt a megközelítést hangsúlyozta az Inforádiónak adott interjújában von der Leyen beszéde után:

Az én felfogásom ebből a szempontból nagyon egyszerű, ha az Európai Uniót egy erős, központosított intézményrendszer tartja össze, de más semmi, akkor az Európai Unió létjogosultságával kapcsolatban komoly kérdőjelek merülnek föl. Az én felfogásom, hogy az Európai Uniót annak az egyszerű megfontolásnak kell összetartania, hogy együtt többek, jobbak és erősebbek vagyunk, mint külön-külön.

A politikus utána arról beszélt, hogy szerinte fontos megnézni, hogy mennyire érvényesül a szubszidiaritás elve, vagyis hogy mennyire igaz az, hogy az EU csak olyan jogköröket sajátít ki, amelyekben hatékonyabban tud szabályokat érvényesíteni és döntéseket hozni, mint a tagállamok. Ugyanígy azt is ismertette, hogy a föderalista tábor szerinte az integrációt egy Európai Egyesült Államok jellegű entitás kialakításához akarja használni, míg a szuverenisták inkább azt tartják fontosnak, hogy az EU csak ott kapjon jogköröket, ahol hatékonyabb tud lenni. Bár Bóka János jelezte azt is, hogy egyik tábor sem egységes a kérdésben.

Kijelentéseiben viszont bírálta az Ursula von der Leyen vezette Bizottságot, amely a korábbi Jean-Claude Juncker-féle vezetéshez képest is politikaibb mentalitású. "Amikor politikai vagy geopolitikai természetű Bizottságról beszélünk, amelyik így politikai szereplővé válik, akkor úgy viselkedik, mint minden más politikai szereplő: a rendelkezésre álló hatalmi eszközeit a célkitűzései megvalósítása érdekében használja, és ezt látjuk nap, mint nap" - mondta a végrehajtó testületről bírálatként a magyar miniszter.

Bóka János szavai tehát megerősítették, hogy a magyar kormány nem szívesen menne benne egy olyan intézményi reformba, amelyet jelenleg nagy többség támogatna - legalábbis az Európai Parlamentben és a Bizottságban.

Orbán Viktor miniszterelnök is bírálta az EU-t, hogy az integrációra hivatkozva veszélyezteti a tagállamok szuverenitását. Az EP-választási kampányban is egy az országok hatásköreit erősítő uniós reformot kezdett emlegetni. Így tehát biztos, hogy

az intézményi átalakításról szóló uniós vita egyik leghangosabb szereplője lesz a magyar kormány és a fideszes EP-képviselőkből álló csoport.

Két unió is létrejöhet

Marco Schwarz, a demokráciára és az EU bővítésére szakosodott, tapasztalt politikai szakértő az International Politics and Society oldalán megjelent elemzésében nem is nagyon lát esélyt egy átfogó reformra, pedig létfontosságúnak tartja azt.

Schwarz felhívja a figyelmet arra, hogy az uniós szerződések reformjára tett utolsó jelentős kísérlet több mint két évtizeddel ezelőtt történt, és az európai alkotmánytervezetben csúcsosodott ki. Bár az Európai Konvent elfogadta, végül a franciaországi és hollandiai népszavazásokon elutasították azt, és csak néhány rendelkezése került be a Lisszaboni Szerződésbe.

Schwarz szerint a szerződésreform egyik központi akadálya épp az egyhangúság elve, amely az összes tagállam konszenzusát igényli. A konszenzus elérését nehezíti, hogy az EU 2004 óta 13 új taggal bővült, ezen belül főként Magyarország és Lengyelország használta a vétóval felérő lehetőségét.

Úgy látja, hogy az EU-n belüli politikai megosztottság erősödésével párhuzamosan kiemelten fontos, hogy olyan életképes megoldásokat találjunk, amelyek fenntartják az európai értékeket és a demokratikus elveket, miközben hatékonyan kezelik a globális kihívásokat. Éppen ezért tartja fontosnak, hogy az egyhangú szavazás rendszerét átalakítsák az Európai Tanácsban. Úgy véli, "ha ez nem történik meg, a következő jogalkotási időszakban, akkor újra kell tervezni az EU-t.

A terv akkor az Európai Unió újjáalakítása és egy föderális európai állam létrehozása Európa összes érdekelt, demokratikusan kormányzott országával

- jelentette ki.

Ha Schwarznak van igaza - és erre már utalt Emmanuel Macron francia elnök is -, akkor vagy egy többsebességes EU jöhet létre, vagy pedig a magyar kormányhoz hasonlóan szuverenista országok részben (vagy teljesen) az unión kívül találhatják majd magukat. Utóbbi esetben lenne egy az együttműködő államokból összeálló elsőrendű, egyesült és integrálódott EU, valamint egy a kimaradókkal kiegészült, vagy másodrendű országokkal fennálló laza szövetségi rendszer.

A különböző nézetek pedig jól mutatják, hogy a 2024-es EP-választások után egy nehéz, intenzív és hosszú vita jön majd az unió jövőjéről, amit mindenki szerint el kell kezdeni, de senki nem biztos abban, hogy van kompromisszumos válasz a feltett kérdésekre, ami nem jár az unió egységének megbomlásával.

Címlapkép forrása: Portfolio/Szabó Dániel.