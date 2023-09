EU-források: Újra a magyar kormánynál a labda, válaszokat vár Brüsszel

Az Európai Bizottság (EB) levélben kért információkat a kormánytól a felzárkóztatási támogatásokhoz kapcsolódó igazságügyi reform végrehajtásáról - tudta meg a Népszava. A válaszok alapján az EB értékeli a magyar hatóságok teljesítményét, és ha kedvező minősítést ad, akkor néhány hónapon belül elindulhatnak a kifizetések a 22 milliárd eurós támogatás nem befagyasztott részéből. A kormánytól úgy tudjuk, hogy idén 500 milliárd forintnyi uniós forrás beáramlására számítanak.

A horizontális feljogosító feltételek teljesítésére vonatkozó önértékelését a kormány július közepén küldte meg az Európai Bizottságnak, miután a Brüsszel által elvárt igazságügyi reform júniusba hatályossá vált. Az uniós végrehajtó szervnek innentől legfeljebb 90 napja volt arra, hogy kivizsgálja, hogy a törvénycsomag, valamint az annak végrehajtásával összefüggő egyéb jogszabályok, megfelelnek-e az uniós elvárásoknak.

Ha zöldlámpa jön Brüsszelből, akkor az elvileg a 22 milliárd eurónyi felfüggesztett magyar kohéziós források más tételek által nem blokkolt 13 milliárd eurójához jelenthet hozzáférést.

A Népszava pedig megtudta, hogy az Európai Bizottság hétfőn levélben kért információkat a kormánytól arról, hogyan hajtja végre az igazságügyi mérföldkövet.

Ez azt is jelenti, hogy amíg a kormány nem küldi meg a válaszait, addig az óra áll, vagyis most nem telnek a napok a legfeljebb 90 napos vizsgálati időből. Ahogy arról sajtóhírek szóltak, valamint a Portfolio is beszámolt, úgy tudni, hogy a Bizottság kérdései az Országos Bírói Tanács független költségvetésének részleteiről, valamint a Kúria ügyelosztási rendjére is kiterjednek.

Erre még a nyáron a lapunknak azt válaszolta az akkor még ügygazda Igazságügyi Minisztérium, hogy értelmezésük szerint teljesítették az ezekre vonatkozó elvárásokat.

A lap azt írja még, hogy "nem tudni, hogy emiatt mennyi további pénz van blokkolva, de az biztos, hogy az igazságügyi reform kedvező elbírálása esetén a kormány legalább már megkezdhetné a kohéziós források lehívását." Elképzelhető ugyanis, hogy nem a teljes 13 milliárd eurós keretet nyitják meg, hanem csak egy részét oldják fel. Ezentúl továbbra is a 27 szupermérföldkő teljesítése után lehet csak lehívható a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) 5,8 milliárd eurós vissza nem térítendő része.

Kormányzati forrásokból úgy tudjuk, hogy az év végéig 500 milliárd forintnyi uniós támogatás befolyásával számolnak.

Ha a kormány siet a válasszal, akkor a jóváhagyó döntés akár már október második felére meg lehet az Európai Bizottságtól. Ekkortól a számlák ellenőrzésén és jóváhagyásán múlhatnak a kifizetések. Emiatt brüsszeli forrásaink nem értik, hogy a kormányzat szerint milyen, a lengyel választással összefüggő politikai döntésről beszélt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter múlt csütörtökön, mint egyikük mondta:

az október 15-i lengyel választások matematikai valószínűség se lenne a források kifizetésére, a lengyel politikai helyzet pedig független a magyar horizontális feljogosító eljárástól.

Címlapkép forrása: EU.