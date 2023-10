Uniós források: nem lesz politikai alku a magyar kormánnyal

Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke egy interjúban kizárta a politikai alkuk lehetőségét a magyar kormány és Brüsszel között. Szerinte a pénzcsapok megnyitásához nem kell alku, hanem a kormánynak csak teljesítenie kell az elvárásokat. Jourová azt mondta, látszanak a kormány erőfeszítései a reformok végrehajtására, és ha ez sikerül, akkor átutalhatják a pénzt. A bizottsági alelnök hangsúlyozta, hogy a folyamat technikai és jogi munka, nem ideológiai kérdés.

Az Európai Bizottság alelnöke, Věra Jourová, a Szabad Európának adott interjúban határozottan kizárta bármiféle politikai alku megkötését a magyar kormánnyal, ami a költségvetési felülvizsgálat elfogadásáért cserébe megnyitná a pénzcsapokat.

Azt hangsúlyozta, hogy a blokkolás célja az volt, hogy Magyarország végrehajtsa a bírói rendszer és az ügyészség reformjait, és garanciákat adjon a csalás és korrupció ellen.

Ugyanakkor elismerően szólt a magyar kormány erőfeszítéseiről, hogy meggyőzze a Bizottságot a szükséges reformok végrehajtásáról. A döntést a következő hetekben várhatóan meghozzák, a portál szerint pénteken a kormány el is küldhette a válaszlevelét.

Végül, Jourová megnyugtatóan szólalt meg a magyar kormány reformfolyamatairól, és bár technikai és jogi folyamatnak nevezte az egészet, biztosította, hogy ha a kormány teljesíti a vállalt reformokat, nem lesz akadálya az uniós pénzek folyósításának.

Jourová beszélt a digitális térben zajló eseményekről is, kifejezve aggodalmát a Twitter és a Facebook esetében az uniós szabályok be nem tartása miatt. Emlékeztetett arra, hogy a szólás szabadsága nem abszolút, és az EU célja az illegális tartalmak, például háborús agresszió vagy terrorizmus éltetésének felderítése és megakadályozása. A Bizottság tervei között szerepel egy demokráciavédelmi csomag bevezetése is, amely átláthatóságot teremtene azoknak az intézményeknek és civil szervezeteknek a tekintetében, amelyek harmadik országok megbízásából próbálnak befolyásolni az EU politikáját.

Az interjúban Jourová kitért a Szlovákiai parlamenti választások utáni orosz dezinformációra, amely könnyebben befolyásolta az emberek véleményét, hogy az oroszokat pártolják. Ugyanakkor Lengyelországban nem volt hasonlóan termékeny a talaj az orosz befolyásnak.

Címlapkép forrása: EU