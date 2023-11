Megkerülné a magyar egyetemeket Brüsszel

Portfolio 2023. november 06. 15:08

Három megoldási út is lehetséges az Erasmus-forrásokkal kapcsolatban a magyar egyetemek megkerülésére azért, hogy a források eljussanak a diákokhoz és a kutatókhoz – nyilatkozta a Politiconak Gwendoline Delbos-Cornfield. Az Európai Parlament (EP) legutóbbi jelentésének készítője, illetve John Morijn, a Princeton School of Public and International Affairs szakértője szerint ezekkel a megoldásokkal lehetne átvágni a konfliktust, hogy a magyar diákok ne maradjanak ki az uniós programokból amellett sem, hogy a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti viták továbbra is megmaradtak. A jelzések időzítése azért fontos, mert holnap, kedden lesz az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának ülése.