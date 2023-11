Két tűz közé került az Európai Bizottság a magyar uniós pénzek miatt

Az Európai Parlament két szakbizottságának közös ülésén két uniós biztos, Johannes Hahn és Nicolas Schmit, számolt be Magyarország uniós forrásokkal kapcsolatos helyzetéről. Mint ismertették, az Európai Bizottság továbbra is várja a magyar kormány intézkedéseit annak érdekében, hogy az ország hozzáférhessen az uniós pénzekhez – számolt be a hvg.hu