Levágja magát Kínáról az EU, készül az új kritikus terv

Az uniós kormányokat képviselő tárgyalók és az Európai Parlament áttörést értek el hétfőn, amikor véglegesítették a lítiumhoz és a nikkelhez hasonló létfontosságú ásványi anyagok államközösségen belüli ellátására vonatkozó célértékekről szóló megállapodást. Ez része az Európai Unió szélesebb körű stratégiájának, amelynek célja, hogy csökkentse a harmadik országoktól – különösen Kínától – való függőségét a tiszta ipari termékek előállításához nélkülözhetetlen fémeknél.

Az Európai Bizottság által márciusban javasolt, a kritikus nyersanyagokról szóló jogszabály (Critical Raw Materials Act) kulcsfontosságú szerepet játszott az EU azon tervének felvázolásában, hogy csökkentse a Kínától és más országoktól való függőségét a kulcsfontosságú fémek, köztük a ritkaföldfémek esetében. A javaslat ambiciózus célokat tűzött ki, amelyek szerint az EU 2030-ra

16 „stratégiai fontosságú nyersanyag” éves szükségletének 10 százalékát az államszövetségen belül termeli ki, 15%-át újrahasznosítja és 40%-át feldolgozza.

Ahhoz, hogy ez a terv valósággá váljon, a tagállamokat képviselő Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsának is meg kellett állapodnia egy közös szövegben. Ezt a mérföldkövet hétfőn sikerült is elérni, ami megnyitotta az utat a jogszabály 2024 eleji hatályba lépésének – számolt be az Euractiv.

A jogszabály elsődleges célja annak biztosítása, hogy egyetlen harmadik ország se szolgáltasson 65%-nál többet bármely stratégiai nyersanyagból, ideértve a kobaltot, a rezet, a magnéziumot és a titánt is.

Az uniós rendszer határidőket szab a stratégiai bányászati, újrahasznosítási és feldolgozási projektek engedélyezésére is. A kulcsfontosságú technológiákhoz stratégiai anyagokra támaszkodó nagyvállalatoknak rendszeres kockázatértékelést kell végezniük ellátási láncaikról.

A jogszabály továbbá a fogyasztás mérséklését célzó rendelkezéseket is tartalmaz. Nicola Beer német liberális EP-képviselő, az Európai Parlament részéről az ügy vezető előadója a megállapodást „a biztonságos és fenntartható európai nyersanyagellátás iparpolitikai tervezetének” nevezte.

Hangsúlyozta, hogy a magánbefektetők számára gazdasági ösztönzők és egyszerűsített engedélyezési eljárások révén projekttervezési biztonságot teremtenek.

A politikai megállapodás most a Parlament és a Tanács hivatalos jóváhagyására vár, mielőtt jogerőre emelkedne, az EP ipari, kutatási és energiaügyi bizottságában december 7-én lesz a szavazás.

Ehhez kapcsolódóan az Európai Parlament szeptember 14-én jóváhagyta az EU kritikus nyersanyagellátásának biztosítására irányuló terveket, amelyek középpontjában a zöld és digitális technológiák szempontjából kulcsfontosságú ásványi anyagok Kínától való függőségének csökkentése áll.

A megtárgyalt referenciaértékek részeként az EU 2030-ra a stratégiai nyersanyagok éves fogyasztásának legalább 25%-át újrahasznosítani kívánja, ami jelentős növekedés az Európai Bizottság eredeti 15%-os javaslatához képest. Az újrafeldolgozási cél elérésének számítási módszere a fogyasztói hulladékból összegyűjtött anyagokon alapul majd. A tárgyaló felek emellett úgy döntöttek, hogy az alumíniumot és a szintetikus grafitot is felveszik a stratégiai nyersanyagok listájára, elismerve Kína azon tervét, hogy szigorítja az elektromos járművek anódjaihoz nélkülözhetetlen grafit exportellenőrzését.

Thierry Breton, az EU belső piacért felelős biztosa hangsúlyozta, hogy a jogszabályra szükség van az ellátási hiányosságok és a nemkívánatos függőségek megelőzése érdekében, és kijelentette, hogy a Bizottság együtt fog működni az EU-tagállamokkal annak érdekében, hogy olyan stratégiai projekteket határozzanak meg, amelyek a legmagasabb szintű környezetvédelmi és szociális normák biztosítása mellett egyszerűsített engedélyezési eljárásokban és a finanszírozáshoz való jobb hozzáférésben részesülnek.

Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images