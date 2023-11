Hatástalan lehet a kormány vétófegyvere Brüsszelben az uniós machinációk után

Brüsszelben a magyar kormány válaszait várják az igazságügyi reformmal kapcsolatos két kérdésnél, ami felszabadíthatja a kohéziós források egy részét. Az Európai Bizottságról részben lekerült a nyomás, hogy bármilyen alkudozásra kényszerüljön a kormánnyal: az uniós közös költségvetés felülvizsgálatát a jövő évre tolták, de itt öt másik tagállam aggályai vannak fókuszban. Egyedül az Ukrajna csatlakozási tárgyalásairól szóló szavazást buktathatja el a decemberi EU-csúcson a kormány, ezt pedig előre is vetíti Orbán Viktor miniszterelnök új levele Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének. De így is úgy fest, ha a kormány lép, akkor mintegy 5-6 milliárd eurót szabadíthat fel idén.

Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordult Charles Michelhez, az EU Tanácsának vezetőjéhez, amelyben jelezte, hogy megvétózza az Ukrajna csatlakozási tárgyalásairól szóló közelgő uniós döntést, ha az európai vezetők nem egyeznek bele abba, hogy stratégiai vitát folytassanak a Kijevvel kapcsolatos politikájukról. A magyar kormányfő az ukrajnai harctéri helyzet alakulása miatt „sürgősnek” tartja ezt a vitát, és azt állítja, hogy addig nem lehet döntéseket hozni kulcsfontosságú kérdésekben, beleértve a csatlakozási tárgyalások megnyitását, az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatást vagy az Oroszországgal szembeni további szankciókat, amíg az uniós vezetők nem vesznek részt ebben a stratégiai vitában.

A különutas magyar kormány és az Európai Bizottság közötti feszültségek újabb dimenzióját jelenti, hogy Orbán összekapcsolja az EU Ukrajnának nyújtott támogatását az Egyesült Államokéval. Váratlan elem, hogy megkérdőjelezi, hogy biztosra vehető-e Kijev folyamatos európai támogatása, ha Washington felfüggesztené a fegyverszállítmányokat és a pénzügyi segélyeket.

A Portfolio-nak nyilatkozó brüsszeli tisztviselők szerint a magyar lépés egyáltalán nem volt váratlan, sok problémát okozhat még a jövőben, de ezek nem a decemberi uniós csúcson bukhatnak felszínre.

A közös költségvetés pár hónap haladékot kapott

„A legfájóbb a hétéves közös költségvetés felülvizsgálatának elbuktatása lenne, de ez a 2024-es büdzsé elfogadásával a jövő év elejére tolódott. Itt a vétófegyver hatástalanná vált egy időre” – jelentette ki egy forrásunk, amellyel más diplomaták is egyetértek az Európai Bizottságban és az Európai Tanácsban.

Mint arról sokszor írtunk, az uniós végrehajtó szerv közel 100 milliárd eurónyi feltöltést kért a tagállamoktól, mivel a 2021-2027-es többéves pénzügyi keretet (MFF) a háború előtt nem úgy tervezték meg, hogy abból finanszírozható legyen Ukrajna támogatása. Ugyanígy az inflációs ciklus és a megemelt kamatszintek miatt azt sem lehetett előrelátni látni, hogy a NextGenerationEU kötvényprogram hitellábánál jelentősen megemelkednek a törlesztések költségei.

Az MFF felülvizsgálatát a magyar kormány a kezdetek óta bírálja, a kommunikációban összekapcsolva a befagyasztott 5,9 milliárd eurónyi magyar helyreállítási és a 22 milliárdnyi kohéziós forrással kapcsolatos jogállamiságot érintő kérdésekkel.

Az Európai Bizottság képviselői viszont formálisan és informálisan is többször jelezték, hogy nem kezelik együtt a két ügyet, nem kötnek politikai alkut.

Ezzel együtt is sokan számoltak azzal, hogy a költségvetési feltöltés megszavazása miatt a tagállamok és a Bizottság végül kompromisszumot kötnek a magyar féllel. De mint írtuk, azontúl hogy politikai akarat sem volt erre, a 2024-es bizottsági költségvetés megléte ennek az elvi lehetőségét is időben kitolta (ugyanerről számoltak be a Szabad Európa forrásai is korábban).

Az uniós végrehajtó testület pedig következetesen azt kommunikálja, hogy Magyarország a kohéziós forrásoknál előrelépéseket tett az igazságügyi reformmal kapcsolatban. A bírói függetlenséget, az ügyészségi és hatósági fellebbezési jogokat, a Kúria vezetőinek, valamint a legfelsőbb bíróság ügyelosztási rendjét érintő csomag esetében már csak két kérdés megválaszolását várják, ha pedig ez megtörténik, akkor várhatóan a magyar uniós források egy részét feloldják.

Viszont ehhez a kormánynak kell lépnie, mégis a Bizottságon nő a nyomás.

Korábban ugyanis azzal számoltak Brüsszelben, hogy november második felében megtörténhet a magyar reformok kiértékelése. Bár úgy tudjuk, hogy a Bizottságnak alig maradt már ideje – általánosságban 10 napnyi értékelési lehetőségről hallottunk –, mivel a kérdések megválaszolásáig áll az óra, a magyar kormányt nem sürgeti semmilyen határidő. (Az EB nem közölt részleteket a pontos időkeretre vonatkozó hivatalos megkeresésünkre, csak a procedúra eddigi állomásait ismertették.)

Mivel Orbán levelének időzítése egybeesik a Magyarország és Brüsszel között, a fejlesztési források 13 milliárd eurós uniós támogatási szeletével kapcsolatban kialakult szélesebb körű patthelyzettel, megint arról beszélnek, hogy csapdába került Brüsszel. Értesüléseink szerint a Bizottságnál viszont úgy látják, hogy mivel az év végén nem lesz döntési dömping, mint az előző években, egy fontos ügy maradt, aminél fájhat egy magyar vétó.

Az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitásánál diplomáciai arcvesztéssel jár, ha nem jutnak dűlőre.

Az MFF-felülvizsgálatnál a forrásaink szerint nagyobb probléma, hogy – amint arról többször írtunk – a fukar országoknak sem tetszik a Bizottság javaslata. Részben azért, mert kivennék az újabb közös hitelfelvételt az Ukrajnának szánt támogatási csomagból azt pedig egy „önkéntes alapba” sorolnák át, aminél a tagállamok maguk dönthetnek a befizetésekről, másrészt a svéd, osztrák, holland, dán és német kormányok átcsoportosítási lehetőségeket is látnak a közös uniós költségvetésben. Tehát itt nem a magyar kabinet aggályait kell csak orvosolni, ezért is jobb, hogy a 2024-es büdzsé elfogadásával a Bizottságnak jövő tavaszig marad mozgástere, hogy a vállalásait teljesíteni tudja, valamint találjon egy kompromisszumos megoldást. (Hasonló értesülésekről számolt be a Szabad Európa is).

Eközben egyes uniós tagállamok alternatív lehetőségeket – például kétoldalú katonai segélymegállapodásokat – vizsgálnak arra az esetre, ha Magyarország vétójogát gyakorolná Ukrajnával kapcsolatos kérdésekben. Az Ukrajna-stratégiáról szóló magyar tárgyalási kezdeményezést vegyes érzésekkel fogadták emiatt Brüsszelben: egyrészről van igény arra, hogy a támogatási keretrendszert újragondolják – főként a németek szorgalmaznak ilyesmit –, másrészt több diplomata szerint is Orbán Viktor állítását, miszerint az EU nem folytatott stratégiai megbeszéléseket Ukrajnáról, dokumentumok, köztük az európai diplomáciai kar egyik dokumentumtervezete cáfolja, ahogy ezt a Politico is megemlíti.

Politikai nyomás van, csak máshonnan

Ahogy arról a Népszava részletesen írt, a héten Strasbourgban az Európai Parlament (EP) képviselői megvitatták, hogy Magyarország milyen előrelépéseket tett a jogállamisággal és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok kezelése terén. A képviselők arra sürgették a Bizottságot, hogy tartsa vissza a befagyasztott pénzeszközöket mindaddig, amíg Budapest nem teljesíti az összes meghatározott feltételt. A képviselők közül sokan aggodalmukat fejezték ki a pletykák miatt, miszerint Magyarországnak az Ukrajnának nyújtott támogatásért cserébe pénzeszközöket akarnak átadni, és aggasztónak nevezték ezt.

Didier Reynders igazságügyi biztos megnyugtatta, hogy a szükséges változtatások nélkül nem adják ki a pénzeszközöket.

Úgy tudjuk, a Bizottságnál borítékolják, hogy a szuverenitásvédelmi, valamint a nem rég bemutatott fizetős bevándorlási lehetőségeket kínáló idegenrendészeti törvények tervezetei miatt újabb feszültségek bukhatnak ki az Európai Parlament és a kormány között. Mindez az EB-n is növelheti majd a politikai nyomást a strabourgi képviselők felől.

Azt több forrásunk is megerősítette, hogy elképzelhető, hogy a két jogszabály miatt új uniós eljárások indulhatnak, de azok biztosan nem a mostani kondicionalitási vagy horizontális feljogosító feltételekről szóló eljárásokban történik meg. A Bizottságnak nincs jogi lehetősége, hogy a már határozatokban összefoglalt kritériumokat módosítsa az új fejlemények szerint. Ha indul is új jogállamisági eljárás, akkor az egy külön futó procedúra lesz. Azonban még nem volt idő értelmezni a törvényeket, elképzelhető, hogy Brüsszelből semmilyen lépést nem tartanak majd szükségesnek egyik ügyben sem.

Konklúzióként a magyar források ügyében azt mondták, hogy ha a magyar kormány gyorsan válaszol a kérdésekre, akkor valószínűbb egy megállapodás, hogy a 13 milliárd eurónyi kohéziós támogatás egy részét lehívhassák. Itt a tematikus feljogosító feltételek miatt akár 5-6 milliárd euróra is csökkenhet a felszabaduló rész bizonyos szakmai, szakpolitikai, kifejezetten az érintett programokkal összefüggő problémák miatt (a Szabad Európa szerint is nagyjából a pénz fele maradhat felfüggesztve).

A fő, diplomáciai arcvesztést tehát Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak elbuktatása jelenthetné. Azonban ez is megosztó kérdés: sok tagállam szerint fontos szolidaritási lépés lenne a folyamat elindítása, de szigorú menetrendet és követelményrendszert akarnak ehhez, míg többségben vannak azok országok, amelyek szerint ezt később kell tisztázni, egyelőre csak az első lépésként el kell kezdeni a hivatalos felvételi procedúrát. Magyarország mellett Szlovákia az, ahol még vonakodnak a startpisztoly elsütésétől.

Címlapkép: Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök az uniós csúcson 2023. március 23-án. A fotó forrása: EU.