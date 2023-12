Uniós források: Bóka János már Brüsszelben tárgyal

Már csak a magyar kormány válaszlevelén múlhat, hogy az Európai Bizottság 10 milliárd eurónyi kohéziós forrás feloldásáról döntsön. A hírek szerint az erről szóló értékelés már decemberben megszülethet, ha az igazságügyi reform részeként a kormány egy újabb módosítást fogadjon el. Bóka János pedig vélhetően erről egyeztet pénteken Brüsszelben.

Mint arról tegnap a Portfolio már beszámolt, a horizontális feljogosító feltételekről szóló eljárás – amely minden kohéziós forrás kifizetését blokkolja – hamarosan lezárulhat, méghozzá az Európai Bizottság pozitív döntésével. Ez azt jelenti, hogy az Országos Bírói Tanács jogköreinek bővítéséről, a vezető bírói tisztségviselők választásának folyamatáról, valamint a bírók Európai Unió Bíróságához való fordulását lehetővé tevő jogokat biztosító törvénycsomagnál már csak egy apró módosításra várnak Brüsszelben, ami mintegy 10 milliárd eurónyi fejlesztési támogatást szabadíthat ki.

Az apró változtatás lényege, hogy a Bizottság egy garancia beépítését várja el, hogy biztosítva legyen a magyar bíróságok joga, hogy előzetes döntéshozatalért akadálytalanul fordulhassanak az Európai Unió Bírósághoz. Erről már informálisan egyeztettek is Brüsszel a magyar kabinet tagjai, kint ismerik a tervezett változtatást, azt alkalmasnak találják az aggályok kezelésére (ugyanerről számolt be a Népszava is).

MINT MAGYAR KORMÁNYZATI FORRÁSOKTÓL MEGTUDTUK, A VÁLASZON MÉG DOLGOZIK AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM, DE HAMAROSAN MEGKÜLDHETIK AZT BRÜSSZELNEK.

Pénteken pedig Bóka János EU-ügyi miniszter már találkozott is Didier Reynders jogérvényesülési biztossal, ami arra utal, hogy a magyar javaslattal új szintre léphetnek a tárgyalások.

Sajtóértesülések szerint még december közepéig elfogadtathatja a magyar kormány a jogszabály-módosítást, ami így arra utal, hogy az év végéig megszülethet a Bizottság pozitív döntése a kifizetésekről. Ez még nem jelenti, hogy automatikusan meg is érkeznek az uniós transzferek: Brüsszelnek 60 napja lesz a magyar számlák értékelésére, amelyek után fizethet.

Címlapkép: Bóka János és Didier Reynders egy korábbi találkozóján készült kép. A fotó forrása: EU