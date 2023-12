Lesokkolták Brüsszelt Orbán Viktor hétvégi üzenetei

A brüsszeli lapnak nyilatkozó illetékesek most viszont már elismerik, hogy a magyar kormányfő legutóbbi eszkalációjáról már nem úgy tűnik, hogy csak az EU-pénzek kiszabadításáról szóló politikai színház részei, így nehezebb is visszajönni az üzenetekből egy esetleges politikai alku keretében. Így tehát most már a jelek szerint kint is úgy érzékelik: tényleg megvétózná Orbán Viktor az EU-csúcson az ukrajnai EU-csatlakozások megkezdését, ha a napirendre kerülne.

Ehhez a felismeréshez viharos napokon vagyunk túl, hiszen Orbán figyelmeztető levele nyomán múlt hétfőn Budapestre látogatott Charles Michel, az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács elnöke, aki hivatalosan felel az EU-csúcsok napirendjének összeállításáért.

Ezután a magyar kormányfő szokásos péntek reggeli rádióinterjújában azt szorgalmazta az ukrajnai csatlakozási tárgyalások megkezdésének következményeiről, hogy

Ha nem tudjuk, akkor nem kellene elkezdeni a tárgyalásokat. Ezért azt az álláspontot fogom képviselni, hogy az EU előbb írjon alá „egy stratégiai partnerségi megállapodást Ukrajnával.

Erre még pénteken délután visszaszólt Charles Michel, hogy van már "stratégiai partnerség" az EU és Ukrajna között, hiszen már társult tagjai a közösségnek, amely „rengeteg lehetőséget nyújt a szoros együttműködésre Ukrajnával.” Azt is közölte Michel a Reuters tudósítása szerint, hogy „decemberben mélyreható vitát folytatunk a 27 kollégával, hogy mérlegeljük, milyen döntés hozzunk.”

Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában azonban határozottan elutasította az ukrajnai csatlakozási tárgyalások megkezdését, gyakorlatilag belengetve annak megvétózását, ha napirendre kerülne a megszavazása, ugyanis azt is kijelentette:

"Ukrajna uniós tagsága, a csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdése ma nem esik egybe Magyarország nemzeti értekeivel. Ezért ezt nem is kell csinálni. Ezért nem azt javasoljuk, hogy vitassuk meg, utána pedig állapítsuk meg, hogy nem értünk egyet, hanem azt, hogy ne tűzzük napirendre. Előre lehet látni, hogy nem lesz egyetértés és akkor megbontjuk az európai egységet. Az egységet úgy lehet megvédeni, ha azokat a kérdéseket, amelyekben nincs egyetértés, azokat nem tűzzük napirendre."

Erre még pénteken ráerősített egy kétmondatos Facebook-posztban, amelyben azt üzente:

Ukrajna uniós tagsága nincs megfelelően előkészítve. Napirendre sem szabad tűzni!

Pénteken az X-en (korábban Twitter) azt hangsúlyozta, a magyar gazdák érdekeire is hivatkozva: "Az Európai Bizottság nem végezte el a házi feladatát. Le akarják nyomni a torkunkon Ukrajna uniós csatlakozását, anélkül, hogy felmérnék az európai adófizetőkre és gazdákra gyakorolt következményeket. Ez képtelenség! A Bizottságnak vissza kellene térnie a tervezőasztalhoz. Ukrajna EU-csatlakozásának még csak napirenden sem kellene lennie."

Mindezek után már pénteken megírtuk, hogy katasztrófára készülnek Brüsszelben a december 14-15-i EU-csúcson, mert kétségessé vált, hogy összejön-e az egyhangú támogatás az ukrajnai csatlakozási tárgyalások megkezdésére.

Aztán szombaton egy Facebook-videóban is megüzente Orbán Viktor, hogy „Ukrajna uniós tagsága nincs megfelelően előkészítve. Napirendre sem szabad tűzni!” Ezután vasárnap az X-en ezt még fokozta ezzel az üzenettel:

Egyértelmű, hogy az Európai Bizottság Ukrajna EU-csatlakozására vonatkozó javaslata megalapozatlan és rosszul előkészített. Nincs helye az Európai Tanács decemberi ülésének napirendjén.

Mindezek után írta tehát azt a brüsszeli lap hétfő reggeli összefoglalója, hogy lesokkolták azokat a brüsszeli vezető döntéshozókat és diplomatákat Orbán Viktor hétvégi üzenetei, akikkel tudott beszélni, és most már úgy látják: nem az EU-pénzek kiszabadításáért felelős politikai színházról van szó, hanem arról, hogy tényleg megvétózná Orbán az ukrajnai csatlakozási tárgyláok megkezdését, ha Charles Michel nemcsak tárgyalási napirendként tűzné az EU-csúcsra a témát, hanem rögtön szavazásra is vinné, ahogy azt eddig tervezték a brüsszeli döntéshozatali gépezetben.

Hétvégén egyébként egy másik hír is megjelent Orbán Viktor és Ukrajna kontextusában, miszerint azért nem engedte ki az ukrán titkosszolgálat Petro Porosenko volt ukrán elnököt az országból, mert Orbán Viktorral találkozott volna, amely találkozó tervét Kovács Zoltán nemzetközi ügyekért felelős kommunikációs államtitkár sem cáfolta:

Címlapkép forrása: Dario Pignatelli, Európai Unió, az Európai Tanács 2023. március 23-i üléséről