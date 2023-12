Elbukott a lefoglalt orosz vagyonok ukrajnai átforgatásának nagy terve

A lap megkapta a spanyol soros elnökség által készített legfrissebb javaslatot, amiben az volt benne, hogy 2027-ig 15-17 milliárd eurónyi kamatot, hozamot lehetne átforgatni Ukrajnának a lefoglalt orosz vagyonok után. Bár a lap nem írja le konkrétan, de a sorok között utal rá, ami számos tagállamot zavarhatott, hogy ez az összeg kísértetiesen hasonlít arra a 17 milliárd euróra, amit az Európai Bizottság javasolt 4 év alatt támogatásként odaadni Ukrajnának a 33 milliárd eurós hitelkeret mellett.

Magyarul: mivel úgyis van ellenkezés (főleg Magyarország felől, de a friss berlini költségvetési krízis miatt Németország felől is óvatosabbak) a 4 éves ukrajnai támogatási programra az uniós keretköltségvetés félidei felülvizsgálata során, ezért vannak jelek arra, hogy kerülőúton próbálna hasonló összeget előteremteni a spanyol elnökség Ukrajnának, igaz az ukrajnai finanszírozást sok ország kormányközi alapon is meg tudná és meg is akarja oldani, ha a magyar vétó miatt nem lesz semmi az uniós szintű támogatásból.

A lap utal rá, hogy az orosz vagyonok hozamai, kamatai által összejövő pénz túl lassan és bizonytalan módon jutna el Ukrajnába, ez is az ellenkezés alapja, illetve az Európai Központi Bank felől is jöttek aggódó hangok, hogy ha ezt megcsinálják, akkor az euró stabilitására is veszélyt jelenthet. Belgiumban egyébként az Euroclear mintegy 180 milliárd eurónyi orosz jegybanki tartalékot fagyasztott be, ez képezi az EU-ban lefoglalt orosz vagyonok legnagyobb szeletét.

A keddi nagyköveti ülés eredménye az, hogy a spanyol elnökségnek a mai ülésre egy átdolgozott javaslattal kell jönnie, és egyébként is folyamatosak az egyeztetések a jövő csütörtök-pénteki EU-csúcsig az uniós költségvetési és ukrajnai finanszírozási programmal kapcsolatban.

Orbán Viktor kormányfő tegnap újabb levelet írt Charles Michelnek, az EU-csúcsot irányító Európai Tanács elnökének, hogy az ukrajnai támogatási program előkészítése nem megfelelő, így se erről, se Ukrajna csatlakozási tárgyalásai megkezdéséről ne legyen szavazás, mert ha mégis, akkor Magyarország vétózni fog, így nem mennek át az egyhangúságot igénylő ügyek. A témák miatt holnap Párizsba repül Emmanuel Macron francia elnökhöz a magyar kormányfő.

