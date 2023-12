Felpörgeti a vagyonzárolásokat az EU

Az EU megállapodott azokról a szabályokról, amely gyorsítja a bűncselekményekből származó vagyon befagyasztását és elkobzását. Az új rendszer kiterjed a szankciókkal sújtott orosz és fehérorosz magánszemélyek pénzügyi eszközeire is.

Az Európai Unió konszenzusra jutott a bűncselekményekből származó vagyon befagyasztásának és elkobzásának hatékonyságát növelő rendeletekről. Ez magában foglalja az uniós országok azon képességének megerősítését, hogy azonosítani tudják a szankciók hatálya alá tartozó orosz vagy fehérorosz magánszemélyek vagyonát – írja a Reuters.

A megállapodást az Európai Parlament és az uniós kormányokat képviselő Tanács tárgyalói kötötték. A megállapodás a bűnözésből származó vagyon felkutatására, azonosítására, befagyasztására, elkobzására és kezelésére vonatkozó uniós szintű minimumszabályokat állapít meg.

Az új rendeletek felgyorsítják a vagyonbefagyasztási eljárást, és kibővítik a hatályos uniós jog hatálya alá tartozó bűncselekmények körét. Ez a kiterjesztés mostantól az ember-, a kábítószer- és a lőfegyver-kereskedelemre is kiterjed. A szabályok azokra is az esetekre is kiterjednek, amikor egy harmadik fél segít a vagyonelkobzás kijátszásában.

A szankciók megkerüléséből hasznot húzó magánszemélyek és vállalatok jövedelmét a drogkartellekkel szemben alkalmazott módszerhez hasonlóan lefoglalják.

Az Európai Bizottság 2022 májusában, amikor javaslatot tett erre a jogszabályra, a szervezett bűnözést az európai biztonságot fenyegető egyik legjelentősebb fenyegetésként azonosította. Az Europol adatai szerint a bűnszervezetek évente legalább 139 milliárd euróra (150,1 milliárd dollár) becsült bevételt termelnek. Az új rendeletek értelmében az uniós tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a bűnszervezetek pénzeszközeinek felkutatásával és befagyasztásával megbízott hatóságok megfelelő személyzettel és forrásokkal rendelkezzenek.

A szabályozás várhatóan jövőre lép hatályba, és célja továbbá, hogy a bűncselekmények áldozatai számára prioritásként kezelje a jóvátételt és a kártérítést.

