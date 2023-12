Különleges magyar energiaprojekt támogatásába száll be az EU

Több magyar vonatkozású határokon átnyúló energia-infrastruktúra fejlesztési projektet is uniós támogatásra javasol az Európai Bizottság az európai zöld megállapodás megvalósításának elősegítése érdekében. Az úgynevezett közös érdekű és kölcsönös érdekű projekteket (PCI/PMI) tartalmazó listán a villamosenergia-rendszer fejlesztését célzó magyar-román, magyar-szerb és magyar-szlovák beruházások mellett szerepel a magyar-horvát szén-dioxid-szállítási hálózat megépítése is.

Az Európai Bizottság rendszeresen elkészíti a közös érdekű projektek listáját, amely az Európai Unió szempontjából legjelentősebb, célzott uniós támogatásra érdemesnek talált energetikai beruházásokat szokta tartalmazni. Így történt ez idén is, de a listán 2023-ban először a kölcsönös érdekű projektek is szerepelnek, melyek az EU-t más országokkal kötik össze (így ez lett a közös érdekű projektek 6. uniós listája, valamint a közös érdekű projektek és kölcsönös érdekű projektek első uniós listája). Az is újdonság, hogy most először kerültek fel a listára hidrogénnel és elektrolizátorokkal kapcsolatos projektek.

Idén a Bizottság 166 olyan határon átnyúló európai energetikai projekt támogatását jelentette be november 28-án, amelyek szándékai szerint hozzájárulnak az európai zöld megállapodás végrehajtásához. A testület indoklása szerint a kulcsfontosságú, határokon átnyúló infrastrukturális projektek segíteni fogják az EU-t ambiciózus energia- és éghajlat-politikai céljainak elérésében, így hálózati kapacitásának 2030-ig történő megkétszerezésében és a megújuló energiára vonatkozó 42,5%-os célkitűzés elérésében.

A projektekre egyszerűsített engedélyezési és szabályozási eljárások vonatkoznak, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) uniós pénzügyi támogatásra jogosultak. A Bizottság a közös érdekű projektek végrehajtásának felgyorsítását és új projektek kidolgozását is el kívánja érni politikai irányítás, fokozott nyomon követés és a javaslatok számának növelése révén, amint az a villamosenergia-hálózatok kiépítésének fokozását célzó, ugyanakkor bemutatott bizottsági cselekvési tervből kiderült.

Vége a fosszilis projektek uniós finanszírozásának

Az uniós célzott forrásból támogatandó projektek listáját a transzeurópai energiahálózatokról szóló felülvizsgált rendelet (TEN-E) keretében fogadták el, amely megszünteti a fosszilis tüzelőanyagok infrastruktúrájának támogatását, és a jövőben a határokon átnyúló energetikai infrastruktúrára összpontosít. Emellett Kadri Simson energiaügyi biztos is hangsúlyozta a bejelentéskor, hogy véget értek azok az idők, amikor a fosszilis tüzelőanyagok infrastruktúráját uniós források finanszírozták.

Ezzel együtt a 2023-as lista is tartalmaz a földgáz-infrastruktúra fejlesztését célzó projekteket. A szóban forgó 2 beruházás (Málta csatlakozása az európai gázhálózathoz, csővezeték létesítése a kelet-mediterrán gázkészletek felől Cipruson és Krétán keresztül Görögország szárazföldi részéig) azonban korábbi döntés eredményeképpen került a listára, így lényegében csak megtartották közös érdekű projekt státuszukat.

A 166 kiválasztott közös érdekű projekt és kölcsönös érdekű projekt:

több mint a fele (85) villamosenergia-, tengeri és intelligens energiahálózatokkal kapcsolatos projekt, amelyek közül sok várhatóan 2027 és 2030 között lesz üzembe helyezve,

most először kerül sor hidrogénnel és elektrolizátorokkal kapcsolatos projektekre (65), amelyek jelentős szerepet fognak játszani az energiarendszer integrációjának és az uniós ipar dekarbonizációjának lehetővé tételében,

a listán 14 szén-dioxid-szállítási hálózattokkal kapcsolatos projekt is szerepel, összhangban a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási piac létrehozására irányuló közös célokkal.

Fókuszban a villamosenergia-rendszer nemzetközi összekapcsoltságának erősítése

A listán 4 darab közvetlen magyar vonatkozással rendelkező projekt is szerepel. Az első ilyen közös érdekű beruházás az észak-déli villamosenergia-összeköttetéseket Közép-Kelet- és Délkelet-Európában fejleszteni célzó projektek csoportjába tartozik. A magyar-román közös projekt célja új interkonnektor létesítése Józsa és Nagyvárad között. Maga a lista nem tartalmaz további részleteket a projektről, de az az éves magyarországi villamosenergia-hálózatfejlesztési tervek elkészítését koordináló Mavir 2022-es hálózatfejlesztési tervében (HFT) jól beazonosítható. E szerint a szóban forgó fejlesztés egy 400 kilovoltos határkeresztező távvezeték létesítését célozza 2030-as határidővel Józsa és Nagyvárad között.

A bizottsági lista tartalmaz egy kölcsönös érdekű magyar vonatkozású projektet is, amely a nem EU-tag Szerbia és Magyarország villamosenergia-hálózatai közötti kapcsolat erősítését célozza. A Sándorfalvát Szabadkával összekötő interkonnektor megépítése szintén szerepel a magyar átviteli rendszer irányítójának hosszabb távú terveiben. Ezek szerint a két város között létesítendő, ugyancsak 400 kV-os második határkeresztező távvezeték elkészülésével 2033-ra számol a Mavir.

Egy kiemelt tematikus területen, az intelligens villamosenergia-hálózatok kiépítése címszó alatt ugyancsak találhatunk egy közös érdekő, magyar vonatkozású projektet. A már megvalósítás alatt álló Danube InGrid projekt célja, hogy erősítse az együttműködést és az integrációt a szlovák, illetve a magyar energiapiacokon, elősegítve az energiainfrastruktúra fejlődését határokon belül és azokon átnyúlva. A terv szerint a több hullámban megvalósuló beruházás intelligens hálózati technológiák használatával hatékonyan biztosítja a villamosenergia-hálózathoz történő kapcsolódást valamennyi piaci felhasználó számára a nagy mennyiségű megújuló és elosztott energiaforrásból származó villamos energia integrációjával.

A negyedik, támogatandónak ítélt magyar vonatkozású energetikai beruházás a határon átnyúló szén-dioxid hálózat szintén kiemelt tematikus területnek számító fejlesztését célozza. A közös érdekű projekt értelmében csővezetékes szállítási infrastruktúra épül ki Horvátországban és Magyarországon, előbbiben pedig föld alatti tároló is létesül a fejlesztés keretében.

A projekt illeszkedik az EU azon tervébe, mely szerint 2050-ig ki kell építeni a szén-dioxid szállítását szerte a kontinensen lehetővé tevő páneurópai CO2-vezetékrendszert. Ennek célja, hogy elősegítse a CCS (CCU, CCUS) technológiák térnyerését, melyek alkalmazásával a fosszilis erőművek vagy ipari üzemek által termelt szén-dioxid leválasztható, hasznosítható és/vagy tárolható, anélkül, hogy a légkörbe kerülve fokozza a globális klímaváltozást okozó üvegházhatást.

A lista tartalmaz a hidrogénszállító vezetékrendszer Közép-Kelet- és Délkelet-Európában történő fejlesztését célzó projekteket is, ezekben azonban Magyarország nem érintett. A jelentős tisztahidrogén-termelési tervekkel rendelkező Ukrajna egyetlen, a listán szereplő projektben vesz részt, melynek célja egy általános szállítási folyosó létrehozása, melyen keresztül megvalósulhat "a hidrogén továbbítása Ukrajnából Szlovákiába, Csehországba, Ausztriába és Németországba".

Miután a Bizottság elfogadta a közös érdekű projektek és a kölcsönös érdekű projektek listáját, ellenőrzés céljából benyújtotta az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. Mindkét társjogalkotónak két hónap áll rendelkezésére a lista teljes körű elfogadására vagy elutasítására, de nem módosíthatják azt. Ez a folyamat a társjogalkotók kérésére két hónappal meghosszabbítható. A lista elfogadását követően a Bizottság együtt fog működni a projektgazdákkal és a tagállamokkal e projektlista végrehajtásának támogatása érdekében, összhangban a hálózatokra vonatkozó uniós cselekvési tervben javasolt intézkedésekkel. A TEN-E rendeletben foglaltaknak megfelelően a listákat kétévente fogadják el, miután a TEN-E rendelettel létrehozott regionális csoportokban széles körű konzultációt folytattak az érdekelt felekkel.

Címlapkép forrása: Getty Images