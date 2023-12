Nem hátrálunk meg Ukrajna ügyében – Erőseket üzent a magyar kormány

Reggel már megírtuk, részben Bóka János nyilatkozata alapján, hogy az EU-ban vészhelyzeti költségvetési tervet készítenek Ukrajna támogatására a belengetett magyar vétó miatt, délután aztán erre rá is erősített az uniós ügyek minisztere saját Facebook-posztjában . Ennek lényege az, hogy „Magyarország nem fogja meggondolni magát Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásainak megkezdésével és pénzügyi támogatásával kapcsolatban.”

Amint a Financial Times reggeli cikke alapján megírtuk: vészhelyzeti tervezésre készülnek Brüsszelben amiatt, hogy a magyar kormány továbbra is ellenzi az ukrajnai csatlakozási tárgyalások megkezdését, illetve azt, hogy a közös uniós költségvetésből fizessék az 50 milliárd eurós 4 évre szóló ukrajnai finanszírozási programot.

A lapnak Bóka János is nyilatkozott, aki később az FT cikkét megosztva külön is hangsúlyozta a legfőbb üzeneteket, amelyeket tehát a magyar kormány álláspontját jelentik az ügyben. A két témáról a most csütörtök-pénteki EU-csúcson dönteni kell. A Bóka által hangsúlyozott üzenetek, amelyek tartalmilag megegyeznek az FT-nek adott nyilatkozat üzeneteivel:

Magyarországnak határozott véleménye van: Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését idő előttinek tartjuk.

Magyarország álláspontja elvi alapokon áll.

Ukrajna pénzügyi támogatását az EU közös költségvetésén kívüli keretből kell megvalósítani: a tagállamok hozzájárulásából, a javasoltnál sokkal rövidebb tervezési időszakkal, a tagállamok világos politikai iránymutatása alapján.

A magyar embereket megillető pénzek és Ukrajna támogatásának bármilyen összekapcsolása Magyarország elleni zsarolási kísérlet, amit visszautasítunk.

Magyarország nyílt lapokkal játszik.

Mindezt éppen azzal párhuzamosan üzente meg a magyar kormány, hogy közben Berlinből a német kormány képviselője az ellenkezőjére szólította fel a magyar kormányt, nevezetesen arra, hogy álljon be a sorba Ukrajna ügyében:

Bóka egyébként az FT-s interjúban azt is mondta: szerinte az ukrajnai EU-tagság nagyon megosztó téma, és

az uniós tagállamok egyharmadának nagyon komoly fenntartásai vannak ezzel kapcsolatban.

Ma kint Brüsszelben az Általános Ügyek Tanácsán részt vevő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta az ülés szünetében, a szerb és észak-macedón csatlakozási folyamat nehézségei kapcsán: "Ellentétben mindazzal, amit az európai vagy a globális közvélemény gondol, a helyzet az az, hogy ma a bővítéspárti országok kisebbségben vannak az Európai Unióban" - mutatott rá. "Persze a nyilvánosság előtt mindenkitől bővítéspárti mondatokat lehet hallani,

amikor egymás között vagyunk, amikor döntési helyzet van, amikor zárt ajtók mögött vagyunk, akkor a bővítést feltétlenül pártoló tagországok kisebbségben maradnak

- tette hozzá.

