Feloldotta a kohéziós források kifizetését az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szerda délután döntött: az igazságügyi reform megfelel a horizontális feljogosító feltételek teljesítéséhez, így nem blokkolja tovább Brüsszel a magyar kohéziós források kifizetését. Más jogállamisági tárgyú eljárások miatt viszont csak 10,2 milliárd eurót szabadít ki Magyarország – tudta meg a Portfolio. Mivel a magyar kormány már jelezte, hogy az összes jogcímen járó 30 milliárd eurónyi forráshoz köti az Ukrajnával kapcsolatos döntéseket a csúcstalálkozón, ez átalakíthatja a napokban kezdődő uniós csúcs dinamikáját is.

Közel egyévnyi egyeztetés után a magyar kormány sikeresen felszabadította a kohéziós források kifizetését. Mint arról már többször részletesen írtunk, tavaly karácsony előtt az Európai Bizottság a többéves pénzügyi keret kifizetéseihez szükséges horizontális feljogosító feltételek nem teljesülése miatt felfüggesztette az összes kohéziós forrás kifizetését.

Ebben az eljárásban az uniós végrehajtó testület négy igazságügyi tárgyú reformot várt el, amelyek megerősítik a magyar bírói függetlenséget, a közhatalmi szervek fellebbezési jogát akadályozták, valamint a legfőbb bírói szervek kiválasztásánál is demokratikus gátakat építettek a szabályozásba. A magyar kormány májusban megszavazta, majd június elején hatályossá is vált a szükséges reform, majd július második felében kezdeményezte, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg a horizontális feljogosító feltételek teljesülését.

Az eljárásra 90 napja volt Brüsszelnek, de valahányszor tisztázó kérdést intéztek a magyar kormányhoz, az óra megállt, így jutottunk el oda, hogy mostanra már szinte semmi ideje nem maradt a Bizottságnak az értékelésre. Azonban folyamatosan egyeztettek Orbán Viktor kabinetjével, így sikerült megállapodni arról, hogy már csak két jogalkotási lépést vártak el. Az egyiket már múlt héten teljesítette is a kormány: biztosították, hogy emberi beavatkozástól mentes legyen a Kúria ügyelosztási rendje.

Szerdán pedig a Magyar Közlönyben megjelent a jogszabály, majd mint kormányzati és bizottsági forrásokból pedig megtudtuk, kora délután a budapesti fél levélben is tájékoztatta erről Brüsszelt.

Ott pedig egy értékelés után a Brüsszeli testület is arra jutott, hogy feloldja mind a közel 22 milliárd eurónyi kohéziós forrás kifizetését blokkoló tilalmat.

Frissítés: nem sokkal 17:30 után az Európai Bizottság hivatalos közleményében is megerősítette a döntést.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy ez mind elérhetővé is válik a magyar költségvetés számára: ebből más jogállamisági tárgyú procedúrák, például a kondicionalitási eljárás 6,35 milliárd eurót továbbra is, blokkol valamint hiányoznak tematikus feltételek is a kifizetésekhez. Előbbi olyan problémákat fogalmaz meg, hogy a szexuális kisebbségekhez tartozók jogai nem biztosítottak, a gyermekvédelmi törvény nem felel meg az Alapjogi Chartának, illetve az akadémiai szabadság biztosítását szavatoló jogszabályok nem elégségesek.

Így most összesen 10,5 milliárd euró válik lehívhatóvá.

Ez a tétel nagyjából 3 évnyi kohéziós forrásnak felel meg, és ennek kifizetése a Magyarország által beadott, majd elfogadott számlák alapján fokozatosan válik lehívhatóvá. Egyelőre 500 millió eurónyi tételről küldött elszámolást az Orbán Viktor vezette kabinet. Ezeknél az első kifizetések február végére történhetnek meg legkésőbb, mivel a Bizottságnak 60 napja marad a számlák ellenőrzésére.

A kormány egyébként azt szabta feltételül, hogy ne vétózza meg Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megkezdését, valamint hogy a többéves pénzügyi keret (multi-annual financial framework - MFF) felülvizsgálatát, hogy mind a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) összes forrását megkapják a kohéziós pénzek még zárolt részével együtt. Ez összesen mintegy 30 milliárd eurót jelentene.

Tehát a kormánynak még nem lesz elérhető az RRF 5,9 milliárd eurója, valamint a RePowerEU-fejezet 3,9 milliárd hitelrésze valamint a 0,7 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatási lába, valamint a már említett egyéb eljárások által zárolt kohéziós szeletek. Az RRF és a RePowerEU esetében a 27 szupermérföldkövek maradéktalan teljesítését várja el a Bizottság, de az első kifizetésekről a Tanácsnak is döntenie kell.

Több forrásunk is a jövő év elejére várja a kondicionalitási eljárás és az RRF-szupermérföldek teljesítését.

Ez egy a Portfolio-nak nyilatkozó uniós tisztviselő szerint a Tanács dinamikáját is átalakíthatja, mivel akár láthatják úgy a tagállamok, hogy kivárják azt a 2-3 hónapot, amíg az Orbán Viktor vezette kabinettel le lehet zárni a többi jogállamisági eljárást is, ha valóban 30 milliárd eurónyi uniós pénzért cserébe hajlandó megszavazni az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatásokról is szóló MFF-reviewt (mint azt a miniszterelnök tanácsadója, Orbán Balázs kedd este ki is jelentette).

Főként azért is érhet rá most a pénzügyi megállapodás, mert körülményes lenne a 26 másik tagállamnak egy b-tervet kidolgozni, amelyben erősített együttműködéssel minden ország befizeti a ráeső részt. Ráadásul a kifizetés akár ráérhet márciusig Ukrajna számára.

Más tagállami diplomatákkal beszélve volt, aki „szerint tisztességtelen” kérés Magyarországtól minden uniós forrás felszabadítása egy politikai alkuban. Az adott ország diplomatája így nem zárja ki, hogy mégis inkább „egy alternatív finanszírozási módot keresnek Ukrajna számára, mert ezek létszükségletű forrást biztosíthatnak az orosz agresszióval szemben.”

Egy másik diplomata – nem ismerve kormánya álláspontját – úgy értékelte a helyzetet, hogy ezt a magyar kormány politikai kommunikációjában sikerként mutathatja be, így csökken a nyomás, hogy vétózzon az Ukrajnával kapcsolatos kérdésekben. Azonban ezzel együtt is azzal számol, hogy a bővítési folyamatról biztosan nem állapodnak meg.

Címlapkép forrása: EU.