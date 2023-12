Megosztja a magyarokat Ukrajna tagjelölti státusza, de egyértelmű a többség a pénzügyi támogatás mellett

A magyarok 58%-a egyetért azzal, míg 40%-a ellenzi, hogy Ukrajnának pénzügyi támogatást kell nyújtani, tehát itt egyértelmű a többség, Ukrajna tavaly megadott tagjelölti státusza viszont eléggé megosztó téma hazánkban – derült ki a szerdán publikált Eurobarométer felmérésből. Az ukrajnai tagjelölti státuszt ugyanis csak a magyarok 45%-a támogatja, míg 49%-a ellenzi, tehát picit többen vannak az ellenzők, de ők sincsenek többségben. Fontos, hogy vannak nálunk elutasítóbb nemzetek is Ukrajna ügyében, illetve az is, hogy a felmérést még október 23. és november 15. között végezték, amikor még nem volt ennyire a közfigyelem középpontjában a holnap kezdődő EU-csúcs, amelyen már arról kellene dönteni Ukrajna kapcsán, hogy megkezdődhessenek-e vele a csatlakozási tárgyalások, illetve nyújtson-e neki az EU egy több évre szóló pénzügyi támogatást, és hogyan.

A csütörtökön, holnap kezdődő EU-csúcs előtt szerdán tették közzé a 100. standard Eurobarometer felmérést, amely számos fontos témát vizsgált az EU 27 tagállamának állampolgárai körében, mi most először az ukrajnai kérdést mutatjuk be a két releváns táblázat segítségével, amelyek itt találhatók.

Amint az elsőn látszik: az ukrajnai tagjelölti státuszt (amit tavaly júniusban hagytak jóvá a tagállamok) csak a magyarok 45%-a támogatja, míg 49%-a ellenzi, tehát picit többen vannak az ellenzők, de ők sincsenek többségben. A tagállamok körében egyébként találunk nálunk jóval elutasítóbbakat is: a cseheknek csak a 37%-a támogatta október-novemberben azt, hogy megkezdjék Ukrajnával a csatlakozási tárgyalásokat, és a bolgároknál, szlovákoknál, illetve ciprusiaknál is csak 46% volt a támogatók aránya. Figyelemre méltó, hogy az osztrákoknak, görögöknek is csak az 51%-a támogatta a tagjelölti státusz megadását, és a németeknek, illetve franciáknak is csak az 54%-a. A legnagyobb támogatási arány a svédeknél és a portugáloknál látszott (82%), utánuk a lengyelek következtek 78%-kal, majd 76%-kal a horvátok és dánok láthatók.

Az is fontos kérdés, hogy mennyire támogatja a tagállamok lakossága azt, hogy Ukrajnának pénzügyi segítséget nyújtson az EU, és erre is találunk érdekes adatokat az őszi felmérésben. Amint írtuk: a magyarok 58%-a egyetért azzal, míg 40%-a ellenzi, hogy Ukrajnának pénzügyi támogatást kell nyújtani, tehát itt egyértelmű a többség. Itt is találunk olyan tagállamokat, amelyekben alacsonyabb a pénzügyi finanszírozás támogatása, mint a magyar lakosságnál: a cseheknek csak a 48%-a támogatja az ukrajnai pénzügyi finanszírozást, a bolgároknak csak az 52%-a, a románoknak pedig csak az 56%-a. Ha az ukrajnai finanszírozás elutasítását nézzük: a magyar 40%-os aránnyal megegyezik a bolgár, de elmarad a 45%-os szlovák, és a 48%-os cseh aránytól.

További érdekes eredmények

A felmérés rövid összefoglalójának további érdekességei:

Uniós szinten a válaszadók 61%-a egyetért azzal, hogy az EU tagjelölti státuszt adott Ukrajnának, és 60%-uk helyesli, hogy az EU Ukrajnába szánt katonai felszerelések beszerzését és szállítását finanszírozza.

Arra a kérdésre, hogy melyik az EU két legfontosabb problémája, a válaszadók első helyen az Ukrajnában dúló háborút (28%) és a bevándorlást (28%) jelölték meg, majd a nemzetközi helyzet (24%) és az infláció következett (20% – ezzel az infláció a negyedik helyen áll, míg tavaly tavasszal ez volt a legtöbb aggodalmat kiváltó kérdés).

Az Ukrajna elleni orosz invázióra válaszul hozott intézkedések támogatottsága továbbra is nagyon magas, legyen szó humanitárius támogatásról (89%), a háború elől menekülők befogadásáról az EU-ban (84%), az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásról (72%) vagy az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókról (72%).

Ukrajna támogatásával kapcsolatban a magyarok többsége egyetért azzal, hogy a háború által sújtotta lakosság humanitárius segélyt kapjon (84%), és azzal is, hogy az EU befogadja a háború elől menekülőket. A magyar megkérdezettek legkevésbé azt támogatják, hogy az EU fegyvereket vásároljon és biztosítson Ukrajnának (43%).

Kiderült az is, hogy tíz uniós polgárból hét (70%) szerint az Európai Unió stabilitást jelent a nehézségekkel küzdő világban. A válaszadók 61%-a optimista az EU jövőjét illetően.

Címlapkép forrása: EU, az Európai Tanács médiatára