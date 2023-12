Rendkívüli uniós csúcstalálkozót hívnak össze a magyar vétók után

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke bejelentette, hogy 2024. február 1-jén rendkívüli uniós csúcstalálkozóra kerül sor – közölte Ecaterina Casinge, a tagállamok vezetőit tömörítő EU-testület szóvivője.

European Council President has announced that a special summit will take place on 1 February 2024. @CharlesMichel