Bejelentette az elektromos autóvásárlási pályázat végleges feltételeit a kormány

A végleges felhívás kapcsán kiadott ma egy közlemény az Energiaügyi Minisztérium, amelyben rögzíti, hogy

Csak gazdasági társaságok pályázhatnak tisztán elektromos személygépkocsi, kisteherautó, vagy kisbusz megvásárlásához vissza nem térítendő állami támogatásra.

Egy jármű beszerzéséhez az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8-4 millió forint támogatás nyerhető el.

A pályázat február 5-től 13 hónapon át lesz nyitva (illetve a keret kimerüléséig).

A felhívás alapján magyarországi gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások pályázhatnak támogatásra a gépjármű-kereskedők és -kölcsönzők kivételével. A flottaszolgáltatók külön programban vehetnek majd fel kedvezményes hitelt elektromos gépjárművek beszerzésére.

A tíz fő alatti állományi létszámú vállalkozások legfeljebb egy, a 10-49 fő közöttiek legfeljebb öt, az 50-249 fő közöttiek legfeljebb tíz, míg a nagyobbak legfeljebb 16 járművet szerezhetnek be.

Az egy cégre eső minimális támogatási érték tehát 2,8 millió, a maximális elnyerhető forrásmennyiség pedig 64 millió forint.

A teljes keretösszeg közel kétharmada vidéki vállalkozások vásárlásaiban hasznosulhat.

A program finanszírozását az energetikai intézkedéseket és beruházásokat magába foglaló REPowerEU-fejezetben rögzítettek szerint a nemzeti Helyreállítási Terv hitelrésze biztosítja. Az Energiaügyi Minisztérium által kidolgozott tervezet tavaly decemberben kapott uniós jóváhagyást, és azt is megemlíti a tárca, hogy 2023 végén már meg is érkezett az első utalás Brüsszelből közel 300 milliárd forint értékben. Azt is megjegyzik, hogy a kormány a REPowerEU-keretből önálló pályázatot indít majd a hazai elektromos töltőhálózat bővítésének támogatására is.

A pályázat háttere

A károsanyag-kibocsátás negyedéért-ötödéért a közlekedés felel, e környezetterhelés túlnyomó részét a közúti forgalom okozza. A szektor zöldítésében meghatározó eszköz az elektromos autózás térnyerésének elősegítése. A korszerű járművek levegőszennyezés nélkül használhatók, csendesebbek a belső égésű motorral hajtottaknál, üzemeltetőiknek működési-karbantartási költségeket takaríthatnak meg.



A hazai utakon már 85 ezer zöld rendszámos jármű közlekedik, több mint felük tisztán elektromos személygépkocsi. A kormány az új pályázati lehetőséggela vállalatokat ösztönzi elektromos autók és haszongépjárművek beszerzésére. A támogatás jelentősen mérsékli a hagyományos hajtású gépkocsik árelőnyét, vonzóbbá és kifizetődőbbé teszi az e-járművek megvásárlását.

