Megkavarták a kártyákat, hogy ne Orbán Viktor legyen az Európai Tanács elnöke

Felkavarta a brüsszeli állóvizet, hogy Charles Michel, az Európai Unió Tanácsának elnöke elindul a közelgő európai parlamenti választásokon. Ha júniusban mandátumot szerez, akkor a novemberig tartó időszakban ideiglenes vezetőt kellene választani a tagállamokat tömörítő testület élére. Így papíron van esély arra, hogy a júliustól induló magyar EU-elnökség miatt ideiglenesen Orbán Viktor miniszterelnök vegye át az ET vezetését. Azonban ezt a tagállamok egyszerű szavazással akadályozhatják meg, és ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Sőt már több jelölt van átmeneti ET-elnöknek.

Gyorsan bejárta a sajtót a hír, hogy júliustól Orbán Viktor magyar miniszterelnök lehet az Európai Unió Tanácsának elnöke átmenetileg. Jogilag erre azért lenne lehetőség, mert július 1-től Magyarország veszi az unió soros elnökségét, ez pedig egybeesik azzal az időponttal, amikor Charles Michel felveheti az EP-képviselői megbízatását, sőt, akár ő lehet az Európai Bizottság következő elnöke is.

Michel a hosszú brüsszeli ünnepi szünet után jelentette be, hogy indul a június eleji választásokon, ezért ha megszerzi strasbourgi mandátumát, akkor lemond az Európai Tanács vezetéséről is. Kinevezése viszont csak novemberben járna le, így az interregnumra kell egy beugró. A sajtó pedig összekapcsolta a magyar elnökség és az ET vezetését, mivel azok időben egybeesnek.

Bár főszabály szerint a soros elnökség vezetője helyettesítheti az Európai Unió Tanácsának elnökét, de tartós helyettest is választhatnak a tagországok. Az személyéről egyszerű többséggel szavazhatnak majd a tagállami vezetők, így szinte biztos, hogy nem Orbán Viktor veszi át a hivatalt, hanem egy prominens, már az aktív pártpolitikától eltávolodott személyt nevezhetnek ki.

Az uniós országok állam- és kormányfőit nem lepte meg Michel döntése, mivel előre tájékoztatta partnereit a szándékairól. Éppen ezért már több név is felmerült: a Financial Times szerint az egyik esélyes Mario Draghi, aki korábban az Európai Központi Bank vezetője volt, legutóbb pedig 2021-2022 között töltötte be az olasz miniszterelnöki posztot.

Uniós diplomaták a Portfolio-nak egy másik prominens EU-s politikust, Michele Barnier-t emlegették, aki korábban a brexit-ügyi főtárgyaló volt, majd elvérzett a francia elnökválasztási kampányban.

Michel lépése egyben elindította az uniós csúcspozíciókért folyó versenyt, amelynek során a vezetők az európai parlamenti választási eredmények alapján osztják ki a szerepeket. Ez a váratlan fejlemény arra kényszerítheti a potenciális jelölteket, köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, hogy a vártnál hamarabb felfedjék szándékaikat.

Címlapkép forrása: EU