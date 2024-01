Komoly ajánlatot kapott Orbán Viktor az EU-s szövetségtől, de fordulatot várnak el

A magyar kormány a jelek szerint elfogadja az uniós közös költségvetés felülvizsgálatát, így a februári rendkívüli EU-csúcson elindulhatnak az EU-segélyek Ukrajnának. Orbán Viktor miniszterelnök ugyan nagyon sok követelést fogalmazott meg a támogató szavazatáért, de a szerdán elfogadott közös tagállami álláspontba ezekből kevés dolog derült be. A Bloomberg szerint a magyar meghátrálás megnyithatja az utat Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártszövetséghez való csatlakozás előtt: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök ugyanis az ukrán támogatások megszavazását szabta árul a szövetségbe való belépéshez.

A decemberi uniós csúcstalálkozón Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyedüliként vétózta meg a többéves pénzügyi keret (MFF) felülvizsgálatát, amely 50 milliárd eurónyi támogatást biztosítana Ukrajna számára négy éven keresztül. A kormányfő ellenezte, hogy az uniós közös költségvetésen belül ilyen hosszú időre elköteleződve döntsenek a háború sújtotta ország segélyeiről, helyette egy MFF-en kívüli önkéntes eszközt javasolt. Akkor Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója azt mondta, hogy addig ez elfogadhatatlan, amíg Magyarország nem kapja meg az összes blokkolt kohéziós forrást, valamint a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) támogatásait.

Szerdán viszont az uniós nagykövetek tanácskozásán a magyar fél mégis elfogadott egy kompromisszumos javaslatot, és ebben a Bloomberg értesülései szerint ebben komoly szerepe lehetett Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek. A politikus pártja, az Olaszország Fivérei ugyanis a vezető erő az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) EP-s pártcsaládban, és felajánlotta, hogy felveszi tagjai közé az Orbán Viktor elnöklésével vezetett Fideszt, ha a magyar kormány visszavonja vétóját az Ukrajnának szánt pénzügyi segélycsomag esetében.

A szerdán elfogadott tanácsi álláspontban az szerepel, hogy az EU évente legfeljebb 5 milliárd euró támogatást nyújthat a közös költségvetésből Ukrajnának, a többi hitel, és egyéb finanszírozási megoldás lehet. Ha 4 év alatt összesen a maximális 50 milliárd eurót adnak majd, és évente mindig ugyanannyit, akkor ebből egy évre 12,5 milliárd euró adódna, amit a Bizottság a negyedéves javaslatai alapján fokozatosan, a tagállam minősített többségével megszavazva szabadítanák fel.

A Bloomberg a megbeszéléseket ismerő források alapján azt írja, hogy Meloni nemcsak az ukrajnai segélykérdésben, hanem a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való kapcsolatok javítása érdekében is feltételül szabta Orbán Viktor együttműködését. Az ECR párthoz való csatlakozás attól függhet, hogy Orbán hajlandó-e változtatni az Ukrajna uniós tagsági törekvéseivel kapcsolatos álláspontján és javítani a Kijevvel való kapcsolatokat.

Az ECR, amely jelenleg 62 mandátummal rendelkezik az Európai Parlamentben, a Fidesz csatlakozásával jelentősen növelné erejét a képviselői csoportok között. Ez a lépés lehetővé teheti a pártcsalád számára, hogy a közelgő júniusi választások után, ahol a szélsőjobboldali csoportok várhatóan jelentősen megerősödnek, a harmadik legnagyobb szövetséggé váljon az Európai Parlamentben.

Orbán ellenállása az Ukrajnát támogató uniós intézkedésekkel szemben, beleértve a fegyverek biztosítását és az Oroszországgal szembeni szankciókat, állandó kihívást jelentett. A magyar miniszterelnök az Oroszországgal való kapcsolatok fenntartása mellett foglalt állást, ami az EU-n belül nem egy népszerű álláspont, csak az euroszkeptikus és szélső baloldali pártok között jelenlévő álláspont.

Így az ECR-en belül viszont várhatóan nem lesz elég, ha a magyar kormányfő csak Ukrajnát támogatja: az Olaszország Fivérei, valamint a lengyel Jog és Igazságosság párt is erősen kritikus Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben, és az ukrajnai háború óta a kapcsolatok megszakítása mellett érvelnek.

Ahogy a politikai sakkjátszma kibontakozik, egyre feszültebben várják Brüsszelben a februári csúcstalálkozót, ahol az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok sorsa, az ECR lehetséges bővítése és az európai politika tágabb értelemben vett dinamikája is eldőlhet a magyar szavazaton. Ha csatlakozik az ECR-hez, akkor amellett hogy a Fidesz tagjai bekerülhetnének az EP-s szakbizottságokba, diplomáciai mozgásteret is adna a magyar kormánynak. Mindez pedig segítheti, hogy az Európai Tanácsban több gazdasági kérdésben érvényesíthesse a magyar gazdasági érdekeket, mert számíthat Meloni szavazatára is. A lépés viszont kockázatos is lehet, mert egyelőre az ECR tagpártok kevés országban vannak hatalmon.

Címlapkép: Orbán Viktor Mihály magyar miniszterelnök tárgyal Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel a kétnapos EU-csúcstalálkozó kezdete előtt az Europa épületében, az EU Tanácsban Brüsszelben, 2023. március 23-án. A fotó forrása: Thierry Monasse/Getty Images