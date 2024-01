Erasmus-ügy: az EP meglepő fordulatban, Navracsics Tibor váratlan stratégiához fordult

Kedden az európai parlamenti képviselők szavaznak az Erasmus-program jövőjéről, de komoly vita bontakozott ki: a jobbközép Európai Néppárt (EPP) a szélsőjobboldali képviselők támogatásával kezdeményezte a jogszabály szövegének módosítását, amelynek célja az Erasmus-program előnyeinek kiterjesztése Magyarországra is, amely jelenleg nem fér hozzá a programhoz. Eközben Navracsics Tibor területfejlesztési és közigazgatási miniszter arra kérte Miskolc ellenzéki polgármesterét, aki a helyi egyetem kuratóriumának tagja, hogy álljon ki a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer mellett.

Több mint egy éve húzódik az Erasmus-ügy: tavaly év végén az Európai Bizottság a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemeket és kutatóintézetek esetében megtiltotta az uniós intézményrendszernek, hogy szerződést kössenek az érintett intézményekkel. Ez a lépés nem is igazán a pénzről szól, hanem arról, hogy a magyar és más országok egyetemi között nem lehet szerződést kötni.

Brüsszel azt várja el, hogy vezessenek be összeférhetetlenségi szabályokat a kuratóriumok esetében, aminek a kormány már részben eleget tett azzal, hogy a parlamenti képviselőket, kormánytagokat, kormány megbízottakat kiléptette az alapítványok vezetőségéből. Azonban még további jogszabályi viták vannak a felek között, ezekben pedig 2023 nyara óta nem igazán volt semmilyen közeledés az Európai Bizottság és a magyar kormány között.

A vitában az Európai Parlament nagyobb frakciói több, jelentős többséggel elfogadott állásfoglalásban szólították fel az uniós végrehajtó szervet, hogy ne engedjen a jogszabályi követeléseiből, addig ne engedje vissza a 21 modellváltott egyetemet az Erasmus-, valamint a Horizon-programokba, amíg a kormány nem teljesít minden feltételt.

Ehhez képest most jelentős fordulatot jelent, hogy éppen az Európai Néppárt módosítana úgy egy beadványt, hogy a magyar hallgatók újra élvezhessék a Horizon- és Erasmus-programok előnyeit.

Fontos jelezni, hogy az EP technikailag csak egy állásfoglalást fogadhat el, az nem lesz jogilag kötelező érvényű, de mégis egy komolyabb hangnemváltást mutat. A változtatásról az uniós parlament kulturális bizottságában szavaztak, ahol az Európai Néppárt, az Identitás és Demokrácia (ID), az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) képviselőcsoportjainak képviselői, valamint az Orbán Viktor vezette magyarországi Fidesz támogatta a módosító indítványt. A szöveg arra kéri Brüsszelt, hogy tárgyaljon Magyarországgal egy megállapodásról az Erasmus-program keretében az oktatási források felszabadításáról – számolt be a Politico.

Mint írtuk, a pénzügyi rész nem olyan komoly probléma a vitában, mint az, hogy nem szerződhetnek az EB alá tartozó uniós intézmények a modellváltott intézményekkel.

A szocialisták és demokraták (S&D) hevesen bírálták a jobboldali szövetség manőverét. Jens Geier, a német szociáldemokrata EP-képviselők elnöke azzal vádolta az EPP-t, köztük a német CDU/CSU-t, hogy közvetlenül az európai választások előtt jobbra tolódtak el, hogy így kampányoljanak.

Geier nem kímélte kritikájában a lépést, és azzal vádolta Manfred Webert, az EPP vezetőjét, hogy Orbán Viktort védi az Erasmus-program, az európai jogállamiság és saját képviselőcsoportja érdekeinek rovására. A politikus azt állítja, hogy Weber cselekedetei károsak azokra az uniós közös értékeire.

Eközben Navracsics Tibor területfejlesztési és közigazgatási miniszter is stratégiát váltott: hétfői miskolci látogatásán arra kérte Veres Pált, Miskolc ellenzéki polgármesterét, hogy minden fórumon jelezze, az egyetemi kuratóriumok nem politikai intézmények.

„Megkértem polgármester urat, hogy tekintettel arra, hogy ő a Miskolci Egyetem kuratóriumának tagja, és most már egy meglehetősen bonyolult és hosszadalmas tárgyalássorozatban bocsátkoztunk az Európai Bizottsággal, hogy ő is tegyen meg mindent annak érdekében, brüsszeli kapcsolatai révén mutasson rá és bizonyítsa be, hogy nem politikai diszkrimináció alapján működnek az alapítványi egyetemek” – mondta el Navracsics Tibor.

A miniszter beszámolója szerint Veres Pál – akit a választásokon őt támogató ellenzéki pártok erősen bíráltak, hogy elvállalta a helyi egyetem kuratóriumi tagságát –, megígérte, hogy közbenjár az ügyben és felemeli hangját Brüsszelben.

