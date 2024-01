Von der Leyen: mind a 27 tagállam végül megállapodásra jut Ukrajna finanszírozásáról

Portfolio 2024. január 17. 10:09

Orbán Viktor továbbra is ellenzi, hogy az uniós költségvetésen belüli átcsoportosítással biztosítsák Ukrajnai segélyezését, helyette egy külön finanszírozási mechanizmust javasol. Az EU Magyarország ellenállása ellenére is megoldást keres, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint pedig február 1-én meg is találják majd erre a megoldást.