Kemény fellépést ígér Brüsszel a magyar kormánnyal szemben, ha továbbra is blokkolja az ukrajnai programot

A lap úgy tudja, hogy ha a február 1-jei rendkívüli EU-csúcson továbbra is vétózná Orbán Viktor kormányfő az évi 5 milliárd eurós új ukrajnai finanszírozási programot a közös uniós büdzséből, akkor a többi 26 tagállam halad tovább Magyarországot megkerülve, mert mindenképpen dönteni fognak az ukrajnai programról. A B-terv szerint a 26 másik tagállam kétoldalú garanciavállalásokat nyújt egy új eszköznek, és ebből vonják be a tőkepiacról a forrást, hogy azt Ukrajnának adják - az ezzel kapcsolatos tervek pedig már előrehaladottak a hírügynökség informátorának jelzése szerint.

A tegnapi külügyi tanácsülés után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt jelezte, hogy Magyarország továbbra is ellenzi a fenti évi 5 milliárd eurós programot a közös büdzséből (az Európai Békekeretet átalakítanák), így arra utalt, hogy továbbra is a közös uniós költségvetésen kívüli megoldást akarja elérni a magyar kormány.

A magyar és az ukrán külügyi tárcavezető január 29-én találkozik, hogy megbeszéljék részben ezt (és cserébe Ukrajna garanciát vállaljon, hogy nem teszi fel újra a magyar hátterű cégeket a háború szponzorainak feketelistájára), részben a készülő Orbán-Zelenszkij találkozó részleteit.

Ha a magyar kormány blokkolná a közös haladást és az ukrajnai finanszírozási programot a közös költségvetésből, akkor az EU vezetői készek keményebb fellépésre Magyarországgal szemben, beleértve azt is, hogy a 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárásban tovább haladnak. Az EP múlt heti állásfoglalásában is szorgalmazott út következő állomása az lenne, hogy ajánlásokat fogalmaznak meg a magyar kormány számára, hogy mit változtasson meg, és ha ez nem történne meg, akkor az ország szavazati jogának felfüggesztése felé is haladhatna a folyamat, ahogy arra a hírügynökség is utal. Az EP felőli nyomásgyakorlásról és a magyar EU-pénzek kiszabadítása körüli friss fejleményekről az alábbi cikkekben írtunk:

Tegnap Szijjártó Péter találkozott svéd kollégájával, de egyelőre nem tudni, hogy a magyar parlament mikor halad tovább a svéd NATO-csatlakozás ratifikálásának ügyében. A török parlament a friss hírek szerint már a héten szavazhat az ügyben, így végül korábbi ígérete ellenére mégis az utolsó lenne Magyarország, amely megszavazná a svéd csatlakozást.

Címlapkép forrása: EU