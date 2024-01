Rendkívüli brüsszeli anyag szivárgott ki: Magyarország megbüntetésére készül az EU

Az Európai Unió megfenyegeti Magyarországot, amennyiben a magyar kormány az uniós vezetők legközelebbi ülésén megvétózza az Ukrajnának szánt segélycsomagot - írja vasárnap késő este megjelent cikkében a Financial Times egy birtokába jutott tanácsi jelentésre hivatkozva. Lényegében az szerepel a dokumentumban, hogy az EU szabotálni fogja Magyarország gazdaságát, ha Budapest nem szavaz a többségnek megfelelően. Ezt a hazánknak járó uniós források visszatartásával érné el, ami az anyag szerint elbizonytalanítaná a magyar gazdaság iránt érdeklődő pénzügyi befektetőket és nemzetközi vállalatokat, és egy ilyen büntetés a magyar állampapírhozamok további emelkedését és a forint gyengülését okozná.

Nagyon érdekes uniós anyag szövege szivárgott ki a Financial Times-ban, melynek online verziója a címlapján vezető anyagként hozza a Magyarországról szóló írást.

A brit üzleti napilap lényegében úgy értelmezi a dokumentumot, hogy az EU szabotálni fogja Magyarország gazdaságát, ha Budapest a héten tartandó csúcstalálkozón megakadályozza az Ukrajnának nyújtott újabb segélyeket. Az FT cikke ezt Brüsszel által kidolgozott bizalmas tervnek nevezi, amely a lap szerint egy újabb szintlépés a Brüsszel és Budapest közötti csatában.

Az uniós tisztviselők által összeállított és a Financial Times által megismert dokumentumban Brüsszel felvázolt egy olyan stratégiát, amely kifejezetten Magyarország gazdasági gyengeségeit célozza, veszélyezteti a valutát és a befektetői bizalom összeomlását idézi elő, hogy "munkahelyeket és növekedést" sértsen, ha Budapest nem hajlandó feloldani a Kijevnek nyújtandó támogatással szembeni vétóját - olvasható az FT cikkében.

A dokumentum leszögezi, hogy "amennyiben a február 1-jei csúcstalálkozón nem születik megállapodás Ukrajna támogatásáról, a többi állam- és kormányfő nyilvánosan kijelenti, hogy a magyar miniszterelnök nem konstruktív magatartásának fényében ... nem tudják elképzelni, hogy" uniós forrásokat biztosítanának Budapestnek.

E finanszírozás nélkül "a pénzügyi piacok, valamint az európai és nemzetközi vállalatok kevésbé lennének érdekeltek abban, hogy Magyarországon fektessenek be" - áll a dokumentumban.

Egy ilyen büntetés "gyorsan kiválthatná az államháztartási hiány finanszírozási költségeinek további növekedését és a forint zuhanását".

A kiszivárgott anyagot az EU Tanácsának egy tisztviselője készítette az FT szerint. A tagállamokat képviselő brüsszeli testület jelentése Magyarország gazdasági sebezhetőségéről ír, többek között a "nagyon magas államháztartási hiányról", a "nagyon magas inflációról", a gyenge valutáról és az egész EU-ban a legmagasabb adósságszolgálati kifizetésekről (a GDP arányában).

A lap elérte Bóka Jánost, Magyarország uniós miniszterét, aki az FT-nek azt mondta, hogy Budapest nem tudott a pénzügyi fenyegetésről, de országa "nem enged a nyomásnak".

"Magyarország nem kapcsolja össze Ukrajna támogatását és Magyarország uniós forrásokhoz való hozzáférését, és visszautasítja azt, amennyiben mások így tesznek" - fogalmazott a magyar miniszter. "Magyarország konstruktívan vett részt eddig is a tárgyalásokon, és a jövőben is így tesz" - vetítette előre. Mindenesetre érzékelheti a Magyarországra nehezedő nyomást a kormány, ugyanis Bóka János arról is beszélt, hogy Budapest szombaton új javaslatot küldött Brüsszelnek, amelyben leszögezte, hogy most már nyitott arra, hogy az uniós költségvetést használják fel az Ukrajna-csomagra, sőt, akár közös adósságot is kibocsátana annak finanszírozására, ha más kikötésekkel egészül ki, amelyek lehetőséget adnak Budapestnek arra, hogy később meggondolja magát.

