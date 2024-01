Megjött a magyar kormány első reakciója a kemény brüsszeli fenyegetésre

„Brüsszel olyan zsarolást alkalmaz Magyarország ellen, mintha nem lenne holnap, annak ellenére, hogy van egy kompromisszumos javaslatunk” – így reagált Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hétfő reggel arra a vasárnap esti Financial Times cikkre, amely kemény gazdasági és pénzügyi nyomásgyakorlást helyezett kilátásba Magyarországgal szemben arra az esetre, ha a most csütörtöki rendkívüli EU-csúcson nem adja be a derekát Orbán Viktor kormányfő, és nem szavazza meg az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós finanszírozási programot az uniós költségvetés terhére.

Orbán Balázs a hétfő reggeli X-üzenetben (korábbi Twitter) azt emelte ki, amit mi is megírtunk az FT-cikkből, miszerint Bóka János uniós forrásokért felelős miniszter szombaton olyan új javaslatot küldött ki Brüsszelbe, amely egyértelművé tette, hogy Magyarország az eddigi kommunikáció ellenére mégis nyitott arra, hogy az uniós költségvetésből menjen az ukrajnai program, és még közös adósságot is kibocsáthassanak a tagállamok ennek finanszírozására, „ha egyéb kikötésekkel egészülne ki, amelyek lehetőséget adnának Budapestnek arra, hogy később meggondolja magát.”

Mindezek alapján Orbán Balázs az FT-cikk alapján azt a következtetést vonja le, hogy

Most már kristálytiszta: ez zsarolás és semmi köze a jogállamisághoz. És most már meg sem próbálják elrejteni ezt. Bármi is történjen, változásra van szükség Brüsszelben!

Azt már nem tette hozzá a posztjához, amit Bóka szintén jelzett az FT-nek, miszerint a magyar kompromisszumos javaslat keretében évente akarna szavazási lehetőséget az ukrajnai folyósításról a magyar kormány, hogy évente jusson vétólehetőséghez („később meggondolja magát”), amelyre a lap brüsszeli forrásai azt mondták: szó sem lehet róla, ez esélytelen. Bóka azt is jelezte „hajlandóak vagyunk kompromisszumokat kötni mindaddig, amíg azok nem érintik létfontosságú érdekeinket.”

Amint megírtuk: az FT-cikk a magyar kormány és az uniós intézmények közötti harc új szintjének lehetőségét jelzi, amelyben „Brüsszel” konkrét gazdasági, foglalkoztatási nehézségeket, a forint gyengítését, és az államadósság finanszírozásának megdrágítását célozná meg, hogy kihasználja a magyar gazdaság és pénzügyi rendszer sérülékenységét. Ennek érdekében ha az EU-csúcson mégsem adná be a derekát a közös megoldáshoz a magyar kormányfő, akkor a többi állam- és kormányfő kimondaná, hogy nem hinnék, folyósítani kellene további EU-pénzeket Magyarországra, azaz még a minap kiszabadított 10,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást is blokkolnák, mert a jóhiszemű együttműködésből kilóg az ország. Emellett felvillantják, hogy a 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárásban Magyarország szavazati jogát is felfüggeszthetnék, legalábbis több uniós ország ezen gondolkodik, hogy ne tudjon a továbbiakban vétózni Magyarország. Utóbbihoz azonban egyhangúság kell a többi 26 ország részéről, ami továbbra is kétséges, hogy összejönne.

Az elmúlt napokban felpörögtek a hírek az ukrajnai finanszírozási programmal kapcsolatban, hiszen péntek este a Reuters azt írta: rugalmatlan volt a magyar kormány ajánlata az ukrajnai ügyben, így ez megnehezítette a brüsszeli tervezést, ezután ment ki szombaton a magyar kormány felől az "kompromisszumos javaslat" Brüsszelbe, és erre jött vasárnap este a jelzés a Tanács háza tájáról. Ma Szijjártó Péter külgazdsági és külügyminiszter találkozik Ungváron ukrán kollégájával, hogy előkészítse az Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij közötti találkozót is, így bőven lesz mire figyelni:

