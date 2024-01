Ajánlatot adott a magyar kormánynak Brüsszel, de kétséges, hogy lesz-e belőle alku

A holnapi EU-csúcs zárónyilatkozatának legfrissebb szövegtervezete tett egy ajánlatot a magyar kormány felé, hogy létrejöhessen az alku az 50 milliárd eurós ukrajnai csomagról – tudta meg a Financial Times

A lap információi szerint a szöveg most úgy néz ki, hogy az EU-s állam- és kormányfők „minden évben vitát tartanak az Ukrajna Eszköz megvalósításáról”. Azt is hozzáteszi, hogy az évenkénti vita megrendezése nem követelne meg egyhangú szavazást arról, hogy folytatódjon-e a kifizetés a programból, így kérdéses, hogy ez elégséges lenne-e a magyar kormány számára. Egy EU diplomata azt mondta a lapnak, hogy nincs még megállapodás.

Ez nem véletlen, hiszen amint megírtuk: tegnap Orbán Viktor kormányfő a Le Point lapnak adott interjúban szó szerint azt mondta:

Ennek az évenkénti döntésnek ugyanolyan jogalapja kell, hogy legyen, mint ma: egyhangúnak kell lennie.

Így tehát az EU felől csak olyan felajánlás jött, hogy évenként vitáznának az ukrajnai program eredményeiről, de nem kerülne egyhangú szavazásra a dolog, míg Orbán Viktor egyhangú szavazást szeretne a helyzetértékelésről és a további kifizetésekről, így évente jutna vétólehetőséghez.

Mindez azt jelenti: továbbra sem adná meg az EU azt a tartalmú lehetőséget a magyar kormányfőnek, amit szorgalmaz, ami nem meglepő egyrészt politikai, másrészt jogi okok miatt.

Amint tegnap megírtuk: a normál költségvetési eljárásban elég a minősített többség a tagállamokat tömörítő Tanácsban (a tárgyalási mandátum megadásakor) ahhoz, hogy az évente egyébként is sorra kerülő trilógus keretében kitárgyalják a társ uniós intézményekkel (Európai Bizottság, Európai Parlament) a következő évi költségvetési jogszabályt, ami igazodik a 7 éves keretköltségvetésben megszabott átfogó keretekhez. Most a 7 éves keretköltségvetés időközi felülvizsgálatának küszöbén állnak a tagállamok, amelyet részben az ukrajnai program beillesztése, részben a megemelkedett kamatkörnyezet miatti többleg kiadási igények, részben egyéb okok (pl. migrációs kiadások) indokolnak. Ennél a módosításnál elég csak egyszer, most egyhangúsággal szavazni, aztán a rákövetkező években már mennek a maguk útján a dolgok a fent jelzettek szerint.

Ezzel szemben viszont a magyar kormány minden évben szavazást akarna a Tanácsban az ukrajnai programról, ami a fenti jogszabályi és gyakorlati keretektől eltér, és éppen ezért nincs, és kérdéses, hogy lehetséges-e egyáltalán ezen a téren megállapodás.

Címlapkép forrása: EU. Orbán Viktor kormányfő, és Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a 2023. december 14-i EU-csúcson Brüsszelben.