Az EU-ban elindult a magyar kormány szőnyegbombázása, egyelőre füstgránátokkal

Az Európai Tanács rendkívüli csúcstalálkozója előtt újabb és újabb ötletek, tervkezdemények jelentek meg, hogy törnék meg Magyarországot. Az Orbán Viktor vezette kormány ugyanis egyelőre azt ígéri, hogy megvétózza az uniós költségvetés közel 100 milliárd eurós felülvizsgálatát, amely erős frusztrációt váltott ki Brüsszelben és a tagállamok egy egyre szélesebb körében. A Portfolio-nak nyilatkozó diplomaták, uniós tisztviselők szerint most már nem az EU-s intézmények a legtöbb híresztelés forrásai, hanem a többi uniós ország játszmázása vált látványossá. Forrásaink szerint a többféle, egymástól független tervekben egyetlen közös üzenet van: „elfogyott a türelem”. A bevethető opciók fájdalmasak: az Európai Tanács soros elnökségének elvétele, a források újbóli felfüggesztésére tett kísérletek, de még a közös elítélő nyilatkozat is nagyot üthet a kormányon.

Az Európai Unió többéves pénzügyi keretének felülvizsgálata – ez a közös költségvetés hivatalos neve – többnyire nem üti meg a közvélemény ingerküszöbét: általában unalmas szakpolitikai viták folynak a háttérben egyes uniós prioritásokról, majd aztán sok tagállami kompromisszum után elfogadják az átcsoportosításokat. Most két okból is nagyobb figyelem kíséri:

egyrészről jelentős összegű, közel 100 milliárd eurós módosításról van szó,

másrészt ebből 50 milliárd eurót Ukrajna kapna.

Már ez önmagában nagyobb vitát indított az MFF felülvizsgálatáról, mert a fukarországok – Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország – kritizálták, hogy az Európai Bizottság 66 milliárd eurónyi pluszforrást kért a tagállamoktól. Másrészről a magyar kormány kezdetektől fogva beleállt a javaslatba, mert a júniusi előterjesztéskor még semmilyen uniós forráshoz nem fért hozzá, így politikailag összekapcsolta a két témát. Majd ahogy a vitában egyre közelebb kerültek a tagországok a kompromisszumhoz, a magyar kabinet az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós csomag nagyságát, valamint összetételét bírálta (mivel az 33 milliárd euró sajátforrásból és 17 milliárd euró hitelből állna).

Első körben a nyári uniós csúcson még Németország és a fukarországok kifogásai voltak a dominánsabbak, ezért decemberig tolták a büdzsé elfogadását. Addigra már egy 26 tagállami konszenzus ki is alakult, amely – a Bizottság eredeti várakozásainak megfelelően – visszavágta 25,2 milliárd euróval a büdzsémódosítást, ráadásul összesen 21 milliárd eurónyi új befizetést kértek csak a tagállamoktól.

Végül a magyar kormányfő egyedüliként megvétózta a tervezetet december közepén, egy az EU-s diplomaták által homályosnak nevezett érveléssel. Egyrészről Bóka János EU-ügyi miniszter, valamint Orbán Balázs miniszterelnöki tanácsadó is azt fogalmazta meg követelésként, hogy oldják fel a még beragadt 20,5 milliárd eurónyi magyar kohéziós és helyreállítási alapból származó forrást. Maga a kormányfő viszont azt mondta, hogy az EU-nak egy új Ukrajna-stratégiára van szüksége, és egy a költségvetésen kívüli eszközzel kellene támogatni Kijevet.

A sajtóban is leginkább így az ukrán-ügy maradt meg a költségvetésről szóló vitában, miközben a magyar vétó megakadályozta további mintegy 16,5 milliárd euró elosztását is különböző új uniós prioritásokra. Bár elsőre nem tűnik fontosnak ez a blokk, de valójában a legtöbb tagállam épp ezeknél a fejezeteknél harcolt több forrásért, és most ezekhez a pénzekhez sem jutnak hozzá – ahogy azt a Portfolio-nak több diplomata is jelezte, valójában ez is csak növelte a mostanára pattanásig feszültséget.

Külön fontos a migrációs problémák kezelésére szánt többlettételek ügye, amely Olaszországnak, Görögországnak, Ciprusnak és Szlovákiának is prioritás volt, így erre a fejezetre elvileg közvetlenül 2, a szomsédságpolitikai támogatásokon keresztül egy további 7,6 milliárd eurós pótlás érkezne. Franciaország, mint a nettóbefizető úgy vállalta a hozzájárulást, hogy elindul egy új iparpolitikai program, az EU szuverenitásának és versenyképességének előtérbe helyezését jelentő kritikus technológiák fejlesztését támogató STEP. Ennek egy 1,5 milliárd eurós ága a Párizsnak – és Berlinnek, Stockholmnak és Pozsonynak – egyre fontosabb védelmi ipar fejlesztésére menne.

A fukar országoknak – de más tagállamoknak és az Európai Bizottságnak is – fontosabb, hogy a helyreállítási alap hiteleszközének megemelkedett kamatterheinek költségeit közösen viseljék a tagállamok.

Nem végigmenve minden apróbb tételen, a fenti felsorolásból is látszik, hogy alapvetően minden ország kiharcolta, hogy valamilyen számára kedves cél is bekerüljön a prioritások közé, vagy hangsúlyosabb legyen közöttük. Néhány ország a költségvetési vitától elvileg független területen ért el magának kedvezményeket.

A magyar kormány viszont ezekből a vitákból látványosan kimaradt, Ukrajna támogatására fókuszált, majd vétózott.

Bár a leválasztással elvileg a közös költségvetésen belüli tételsoron csak az egyéb prioritások maradnak, ez a javaslat viszont a legtöbb országnak, valamint az Európai Bizottságnak nem tetszik. Németország ezt azért képtelen támogatni, mert jelenleg a legnagyobb támogatója Ukrajnának: nemcsak a legnagyobb fegyverszállító, hanem pénzügyileg is komoly támasza Kijevnek.

Berlin január végéig 22 milliárd eurónyi pénzügyi, ebből 12 milliárdnyi hadügyi segélyt küldött már a háború sújtotta országnak, amivel még az Egyesült Államokkal is versenyben van. Érthető, hogy a németek már ugyanezt várják el a többi EU-országtól is.

Vannak országok, amelyeknek elvi, vallási kérdés, hogy támogassák Ukrajnát: Lengyország vagy a balti államok elfogadhatatlannak tartják, hogy ne segítse az Európai Unió az oroszokkal harcoló nemzetet, részben azért is, mert ezt saját biztonságuk zálogának is tekintik. Ezek az országok egyébként a bilaterális támogatási listákat is vezetik.

Még a sokat bírált Franciaország is 15 milliárd eurónyi forrást és hadianyagot küldött Ukrajnának – Párizs ritkán hozza nyilvánosságra a fegyverszállítmányokat, de a pénzügyi kötelezettségvállalásokat ismertetik. Viszont Emmanuel Macron elnök eleve két dolgot szeretne elérni: közös EU-s eszközökön keresztül támogassák az ukránokat mind pénzzel, mind fegyverrel, másrészt utóbbiakat lehetőleg uniós hadiipari cégektől rendeljék meg.

Bár hosszú felvezetéssel, de eljutottunk oda, hogy miért is került minden EU-tagállam célkeresztjébe a magyar kormány. Hogyan is szűkült be a mozgástér, és miként kezdődött el a héten a füstgránátos szőnyegbombázás a retorzióval fenyegető tervekről.

Összeesküvés-elméletektől a fájdalmas és valós opciókig

„Sokan a még beragadt magyar források kizsarolásnak tekintik a magyar fenyegetőzést, de annak nagyon rossz: a tagállamok többségének szavazata kell a helyreállítási alap kifizetéseihez. Ellenségek gyűjtésével ez nehezebben megy” – ismertette egy diplomata, hogy miért nem valószínű, vagy életképes forgatókönyv, ha a magyar kormány a még befagyasztott uniós források felszabadítását szabja árul a forrásokért.

Mint forrásunk elmondta, bár visszatérő elem a Magyarország és az Európai Bizottság közötti vitáról szóló sajtócikkekben, hogy politikai alkut köthetnek az EU-támogatásokkal, a decemberi uniós csúcs előtt ez részlegesen megtörtént, de a magyar ellenszavazat miatt lesz február 1-jén rendkívüli csúcs.

Jelezte, hogy az elmúlt időszakban megjelent hírek, amelyek különböző retorziókról szóltak, ha Orbán Viktor nem enged a költségvetési felülvizsgálati vitában, inkább azt jelzik,

hogy több tagországnál is túlfeszítette már a húrt a magyar kormány és politikai kommunikációs világosan jelezni akarták, hogy a csütörtöki szavazás a vörös vonal.

Visszautalt, hogy mely országok miért is lehetnek partnerek abban, hogy valamilyen büntetést rójanak Magyarországra, amelyek nem sértik az EU jogállamisági elveit. Az Európai Tanács soros elnökségének elvétele az egyik legvalószínűbb lépés: ezzel az államszövetség történetében a 2024 második félévi magyar elnökség lenne az első, amelyet a többi tagállam tilt be, vagy halaszt el. Mint több forrásunk is megerősítette, hogy részben Charles Michelle, a tagországok vezetőit tömörítő testület elnöke is azért hátrált ki a lemondási szándékából, hogy induljon az EP-választásokon, mert nyomást helyeztek rá. Ha ugyanis képviselő lenne, akkor júliustól Orbán Viktor miniszterelnök helyettesítené a poszton – amennyiben időközben nem választanak helyettest az elnöki mandátumra –, ezt pedig az EU megbecsültsége miatt sokan el akarják kerülni.

A magyar elnökség optikája is rosszul fest, és – a Portfolio tudomása szerint – a németektől érkezett a leghangosabb jelzés, hogy a magyar félévet ezért el kellene halasztani. A Szabad Európa pedig szerda este arról írt, hogy a belga soros elnökség is megpendítette, hogy „tolják a magyarokat a sor végére”, amíg a jogállamisági viták rendeződnek. Az Európai Parlament ezt egy nem kötelező érvényű állásfoglalásban már tavaly nyáron kérte, vagyis támogatottsága lenne a tervnek.

A hét elején a Financial Times-ban jelent meg egy cikk, amelyben a lap egy, állítólag az Európai Tanács által készített dokumentumot szivárogtatott ki. Ebben Magyarország pénzügyi megbénítását vetették fel egy vétózás esetén. Később a Tanács cáfolta, hogy a dokumentum valódi terv lenne, érvelésükben viszont látszott egy érdekes evolúció: először azt állították brüsszeli források, hogy az egy tanácsi dolgozó feljegyzése, majd később ezt úgy cizellálták, hogy az egy leírás a magyar-uniós kapcsolatokról, a felek közötti viták állapotáról, amit csak félremagyaráztak. Végül azt is hozzátették, hogy az „nem tükrözi az egyeztetések jelenlegi állását és a tárgyalások menetét”.

Forrásaink azt mondták, hogy a szöveg eleve nem új eljárásokat, válaszlépéseket vet fel, hanem a megfogalmazás szerint „egyértelműen kifejezné a másik 26 tagállam, hogy pénzügyi szankciókat javasolnak”. Tehát ez inkább szerintük egy közös állásfoglalást jelezhetne.

A Tanács magyarázkodásához annyit fűztek, hogy valóban nincs konkrét terv Magyarország megrendszabályozására, pláne nem ennél az intézménynél. Ehelyett a dokumentum „több tagállam politikai üzenete, hogy tettek szintjén is lépnének egy új magyar vétó után” – fogalmaztak. A Portfolio kérdésére, hogy mégis melyik tagállam, vagy akár több ország küldene egy ilyen jelzést, azt mondták, hogy a baltiaktól kezdve a németekig lehetett bárki, „sokaknál végleg kezd betelni a pohár”. Gyakorlatilag csak a szlovákokat és Luxemburgot zárták ki.

Jelezték, hogy a francia kormány ismét felvette a józsaru szerepét a vitában: az elmúlt hetekben titokban több diplomata is egyeztetett Budapesten. Állítólag Macron emberei így próbálták megpuhítani a magyar kabinetet, és abba a mintázatba beillik, hogy a decemberi csúcstalálkozó előtt maga az elnök hívta meg a kormányfőt egy egyeztetésre. (Bár a franciák különtárgyalásait a Politico is tényként közölte a múlt héten, de magyar kormánytagok ezt informálisan sem erősítették meg a Portfolio-nak.)

Több diplomata jelezte nekünk, hogy érezhető mozgolódás és frusztráltság van a mostani csúcs előtt. Bár Brüsszelben megszokták már, hogy a nemzetközi sajtó címlapjain a csúcstalálkozók előtt rendre a magyar miniszterelnök szerepel a főellenség képében, de most rengeteg folyosói pletyka is terjed arról, hogyan győznék, vagy büntetnék meg egy kedvezőtlen végkifejlet esetén Orbán Viktor kormányát.

Ebben vannak egészen szélsőséges feltételezések is, amelyek inkább összeesküvés-elméletekbe hajlanak – például hogy titkosszolgálati jelentéseket hoznak nyilvánosságra a magyar-orosz kapcsolatokról –, de egészen általános sokat emlegetett tervek is. Utóbbiak közé tartozik, hogy az Európai Bizottságra helyeznek nyomást, hogy a hetes cikk szerinti eljárást léptessék tovább. A tanácsi szavazati jog felfüggesztését is biztosító lehetőséget viszont – bár erős a frusztráció a kormánnyal szemben – önvédelemből több tagállam sem élesítené.

Minden megoldással az a baj, hogy lassú, hónapokig tartana, nem lenne módosított költségvetés és így pénz az új célokra, vagy Ukrajnának

– foglalta össze egy brüsszeli diplomata. Szerinte így az sem valószínű, hogy egy jogilag ingoványos terepre lépjenek, és onnan közelítsék meg a kérdést, hogy a közös kül- és biztonságpolitika megsértése miatt indítsanak eljárást. Részletesekben a többi felvetett lehetőségről még az alábbi cikkben írtunk.

Nincs kompromisszum, nem is nagyon gondolkodnak ebben

Arra a kérdésünkre, hogy mekkora esélyt látnak arra, hogy az utolsó pillanatban, a csütörtöki tanácskozás előtt érkezik egy elfogadható kompromisszumos ajánlat, mind azt mondták, hogy

erről jóval kevesebb hír terjed, azok sem tűnnek életképesnek.

Látszat megoldás kettő van, amelyek akár megfelelhetnek Budapestnek is: ahogy a helyreállítási és ellenállóképességi eszköznél (RRF) ez már megtörtént, beépíthetnek egy vészféket az ukrán támogatások kapcsán. Az RRF-nél ez azt jelenti, hogy egyetlen tagállam is napirendre vetetheti a témát a Tanácsban, ha valamilyen szabálytalanságot, fajsúlyos változást lát a körülményekben, ami miatt újratárgyalhatják a forráselosztást. Ez többségi szavazással azt jelentené, hogy nem kell vétótól tartani, érdemi szavazásig sem jutna el egy aggály. A másik, hogy a vétójog kiiktatásával készek arra is, hogy évenkénti felülvizsgálat legyen a költségvetés végrehajtására.

Utóbbi azért nem nagy engedmény, mert ez amúgy is minden évben megtörténik, amikor a következő évi költségvetésről tárgyal a Tanács, a Parlament és a Bizottság. Szerdai, már említett cikkében a Szabad Európa meg is jegyzi, hogy az uniós szabályok értelmében a rendes éves költségvetési eljárás minősített többségi döntés, nem igényel egyhangúságot.

A többéves pénzügyi keretnél a vétójogot viszont kizártnak tartja mindenki: azt egy jogi kiskapu miatt meg lehetne oldani, hogy az Ukrajna-támogatásokat külön, egyhangú szavazás alapján értékelnék újra, de Németország már többször a nyilvánosságban elmondta, hogy közös teherviselést akarnak, nem bilaterális megállapodásokat. „Lényegében a német üzenet annyi, hogy nem vállalják tovább, hogy egyedül fizetik Kijev számláit” – mondta a Portfolio egyik forrása, aki jelezte, hogy a lengyelek, a baltiak, de a franciák sem engednének ebből, mégha a hollandok vagy osztrákok számára indifferens a kérdés.

Tehát a magyar kormány által javasolt 2 fontos kompromisszumra nincs fogadókészség, mutatja ezt az is, hogy

szerdán az uniós nagykövetek találkozóján megint lesöpörték a magyar ajánlatot az asztalról.

Más kompromisszum pedig a másik oldalról sem ismert: az lehetetlen, hogy feloldjanak magyar forrásokat, a támogatások összegét nem húzzák vissza Ukrajna esetében, az pedig nem engedmény, hanem vészterv, hogy a többéves pénzügyi kereten kívüli különalapban rendeznék a segélyek kérdését. Utóbbira egyébként állítólag mind a 26 tagállam készséget mutat, de csak akkor, ha besül az MFF-megállapodás.

Jól jelzi ezt az is, hogy a belga elnökség azt mondta, hogy a már decemberben tárgyalt javaslatot veszik napirendre. Ez pedig vélhetően valóban így lesz, mert csak a másfél hónappal ezelőtti tárgyalási keret (negotiation box) elérhető csak a Tanács honlapján szerda kora délután is.

Annyira nincs már a kormánynak szánt javaslat, hogy még látszatintézkedésekről sem beszélnek. Tehát egyedül egy vészfék-mechanizmus beépítése lehetne megoldás, de a közös költségvetés esetében ez is bonyolult jogi bűvészkedést igényelne.

Mindezek alapján a kérdés az, hogy a majdnem minden tagállamra kiterjedő frusztráció miatt meghátrál a kormány, vagy megkockáztatja, hogy valamelyik már megszellőztetett félkész terv miatt retorziók sújtják majd Magyarországot. Forrásaink két lehetőséget tartottak a legvalószínűbbnek: mivel a magyar mozgástér korlátozott már, végül Orbán Viktor miniszterelnök megszavazza a büdzsémódosítást, vagy ahogy avantgarde-módon, mint decemberben, kimegy a teremből.

