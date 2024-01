Patthelyzet a magyar kormány és az EU között: nincs alku az ukrajnai programról

A szerdai brüsszeli nagyköveti ülésen a magyar kormány képviselője továbbra is azt jelezte, hogy ragaszkodik Magyarország az évenkénti vétó lehetőségéhez az ukrajnai 50 milliárdos finanszírozási csomagnál, de ezt több más tagállam továbbra sem fogadja el, így egyelőre nincs megállapodás, ha pedig a holnapi EU-csúcson sem lesz, akkor a többi 26 tagállam megkerüli Magyarországot, hogy tovább léphessen az ügyben – derült ki a Reuters és a Financial Times szerdai egybehangzó értesüléseiből. Közben Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azt jelezte az ATV tudósítása szerint egy konferencia keretében, hogy tárgyalnak, és a kormányfő tegnapi nyilatkozata az irányadó (évenkénti egyhangú döntéshozatalt akar Ukrajna ügyében), egyéb forrásokra hivatkozva azt írta a csatorna oldala, hogy "a tárgyalási pozíciók még nyitottak", több elem is "mozog". Külön saját helyzetelemző cikkünk saját háttérinformációkkal itt érhető el

A holnapi EU-csúcs szerdai előkészítő ülésén azt jelezte a magyar nagykövet a hírügynökség informátora szerint, hogy továbbra is évenkénti egyhangú döntéshozatalhoz ragaszkodik a magyar kormány az ukrajnai 50 milliárdos támogatási csomag kapcsán, ami így évenkénti magyar vétó lehetőségét is jelentené. Emellett arról is ír a tudósítás egy magas rangú illetékesre hivatkozva, hogy a magyar kormány 2 évvel kitolná 2028-ig a helyreállítási program forrásfelhasználását, illetve mentesülni szeretne a helyreállítási programnál a megemelkedett kamatköltségek miatt a plusz uniós befizetési kötelezettségek alól. Ezek kapcsán az a lényeg, hogy

egyik magyar kérés sem teljesíthető jogi okok miatt.

A névtelen illetékes azt mondta: továbbra is az a fókusz, hogy 27 tagállam körében szülessen egyhangú döntés Ukrajna ügyében, de ha ez nem lehetséges, akkor a többi 26 tagállamnak kell lépnie.

A fentiekkel egybehangzó értesülést írt a Financial Times is, illetve azt is, hogy nyitottak valamilyen szintű kompromisszumra, hogy mind a 27 tagállamot bent tudják tartani a hajóban. Ezzel együtt egy illetékes elismete a lapnak: nagy a feszültség a téma miatt, és meglátják, hogy mennyi rugalmasságot mutat majd a magyar kormányfő holnap az EU-csúcs üléstermében.

Amint az Charles Michel tanácsi elnök mai meghívó leveléből is látszik: kulcsfontosságúnak tartja az EU vezetése, hogy a mostani rendkívüli EU-csúcson mindenképpen döntés szülessen Ukrajna további támogatása ügyében (is), mert kifogyhat a pénzből Kijev, és muszáj szignált küldeni feléje a további uniós támogatásokról.

Így tehát ha mégsem sikerülne 27-es körben megegyezni, akkor a 26 másik tagállam tovább lépne Magyarország nélkül.

Ennek egyik kézenfekvő útja az lenne a mai és tegnapi tudósítások alapján, ha a tavaly év végén lejárt uniós makrofinanszírozási eszközt meghosszabbítanák idénre, ehhez elegendő a minősített többség. Egy másik, körülményesebb út az lenne, hogy az uniós költségvetésen kívül hoznának létre két párhuzamos alapot, amelyeken keresztül a támogatási és a hitel lábat fizetnék ki Ukrajna felé, de ehhez számos tagállamban előbb parlamenti felhatalmazás is kellene, így idő- és pénzigényes megoldásnak tűnik.

Címlapkép forrása: Getty Images