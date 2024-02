Itt a nagy hír: belement Magyarország Ukrajna EU-s pénzből támogatásába

Charles Michel a Reuters tudósítása szerint azt nyilatkozta, hogy a 27 tagállam közt egyetértés van Ukrajna 50 milliárd eurós támogatásáról. A hírügynökség ezt mindössze kétsoros hírként hozta le, konkrétumok nem ismertek.

Michel az X-en jelentett be a megállapodást, elmondva, minden tagállami vezető egyetértett az ügyben.

We have a deal. All 27 leaders agreed on an additional 50 billion support package for Ukraine within the EU budget. This locks in steadfast, long-term, predictable funding for . EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is #Unity