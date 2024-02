Nekiment Brüsszel a magyar szuverenitásvédelmi törvénynek!

Az Európai Bizottság ma úgy határozott, hogy felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben (INFR(2024)2001) az uniós jog megsértése miatt. A Bizottság azt követően döntött így, hogy alapos értékelésnek vetette alá a magyar Országgyűlés által 2023. december 12-én elfogadott és 2023. december 22. óta hatályos, a nemzeti szuverenitás védelméről szóló új törvényt.

A Bizottság úgy véli, hogy a szóban forgó magyar jogszabály sérti az elsődleges és másodlagos uniós jog számos rendelkezését, többek között:

az uniós demokratikus értékeket,

a demokrácia elvét és az uniós polgárok választójogát,

az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített számos alapvető jogot (például a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, az egyesülés szabadságát, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, az önvádra kötelezés tilalmát és az ügyvédi titoktartási kötelezettséget),

a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogi követelményeket, valamint

számos, a belső piacra alkalmazandó szabályt.

Egy új, széles körű hatáskörökkel és szigorú ellenőrzési, végrehajtási és szankcionálási rendszerrel rendelkező hatóság felállítása azzal a kockázattal jár, hogy súlyosan károsítja a demokráciát

- jelezte egy bizottsági szóvivó a szuverenitási törvény alapján felállt Szuverenitásvédelmi Hivatalra utalva.

A ma elindított kötelezettségszegési eljárásban a magyar kormánynak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon a felszólító levélre. Amennyiben nem orvosolja a Bizottság által felvetett kifogásokat, a Bizottság úgy határozhat, hogy a kötelezettségszegési eljárás következő lépéseként indokolással ellátott véleményt küld. Ha ennek nyomán sincs egyetértés a Bizottság és a kormány között, akkor a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé utalhatja.

Önmagában az, hogy egy ügyben kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen a Bizottság, még nem akkora hír, hiszen majdnem minden havi döntési csomagban történik ilyesmi, és a mai csomagban is megtörtént számos más tagállam számos ügyében ez. A hír inkább azért komoly fejlemény, mert nem valószínű, hogy a magyar kormány, vagy a Bizottság meghátrálna az ügyben (az Európai Parlament felőli friss állásfoglalás miatt, illetve az uniós joganyag sérülése miatt ezt nem is teheti meg a Bizottság.). Emiatt a téma a júliusra várható éves jogállamisági jelentésben is előjöhet, az pedig alapot adhat arra, hogy esetleg egy új jogállamisági eljárás is elinduljon Magyarországgal szemben, ami akár EU-s pénzek blokkolásához is elvezethet. Arra, hogy komolyabb "fegyverarzenállal" készül a Bizottság Magyarországgal szemben, az elmúlt hetekben több cikkben is felhívtuk a figyelmet.

A magyar szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatban az Egyesült Államok felől is éles kritikák érkeztek az elmúlt hetekben:

Címlapkép forrása: Getty Images