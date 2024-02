Lerántották a leplet a szankciók valódi hatásáról, trilemmába került Putyin

Az új uniós szankciócsomag kapcsán ismét többen kritizálják az intézkedéseket, hogy azok nem fojtották meg az orosz gazdaságot. Friss elemzések is igazolják, hogy a szankciók önmagukban korlátozott hatásúak, azonban Oroszország így is komoly károkat szenved a nyugati lépések miatt. De ezek messze nem olyan fájdalmasak, mint maga a háború. Az EU a szankciók hatását fokozná újabb és újabb csomagjaival, míg sok belgazdasági trend sem kedvez Vlagyimir Putyin elnöknek.

Két évvel azután, hogy az orosz hadsereg lerohanta Ukrajnát, az Európai Unió rendületlenül kiáll Kijev mellett, támogatva annak gazdaságát, fegyveres erőit és az ország jövőbeni helyreállítását. Lényegében ennek mentén kell értelmezni azt is, hogy február 21-én végül az EU-tagállamok megállapodtak a 13 szankciós csomag elfogadását, amely azt jelképezi, hogy az államszövetség továbbra is elkötelezett, hogy Oroszország háborús gépezetének bevételi forrásait amennyire csak tudja csökkentse.

A másik kimondatlan ok pedig az, hogy az Európai Unió maga is fontos geopolitikai szereplőként pozícionálja magát, így pedig nem akarja finanszírozni az egyik riválisát, hanem annyira megnehezítené a dolgát, amennyire csak tudja.

A szankciókat alapvetően sem annak szánták, hogy azonnal megtörjék Oroszországot, a cél minél nagyobb gazdasági károk okozása volt. Annak megítélése egyelőre kettős, hogy ez mennyire sikeres: a kritikusok azzal érvelnek, hogy nem omlott össze az orosz állam, valamint az európai gazdaságok is számos nehézséggel küzdenek miattuk; míg a büntetőintézkedések támogatói szerint jelentős nehézségeket okoznak Moszkvának, a költségvetési bevételek pedig folyamatosan csökkennek.

Abban viszont az Európai Unió és a szankciók kritikusai is egyetértenek, hogy a jelenlegi intézkedések nem elég hatásosak.

Az erre adott válasz viszont már teljesen eltér egymástól: néhányan a büntetőlépések lazítását várják el, míg az uniós intézmények és a tagállamok többsége (tulajdonképpen Magyarország maradt az egyetlen kritikus) az intézkedések kiterjesztését látják megoldásnak. Az EU többségi álláspontja szerint jelentősen növelhető lennek a szankciók hatásfoka, ha lezárnák azokat a kiskapukat, amelyekkel megkerülhetők a korlátozások.

Mik az új szankciók?

A 13. szankciós csomagban végül is ez a hozzáállás jelenik meg: a hangsúly az intézkedések szigorú végrehajtására helyeződik. Az EU Szankciós Küldötte, David O'Sullivan továbbra is együttműködik a kulcsfontosságú harmadik országokkal a megkerülés elleni küzdelemben, amely látható eredményeket hozott a visszaexportálások ellenőrzésére és blokkolására kialakított rendszerekkel.

Valamint ki is terjesztik a korlátozásokat új szereplőkre és ágazatokra. Így 194 entitást – beleértve 106 magánszemélyt és 88 entitást – tesznek a szankciós listára, így az érintettek száma már meghaladja a 2000-et. Az EU stratégiai fókusza magában foglalja a katonai ipari komplexummal kapcsolatos több mint 140 vállalatot és személyt, akik felelősek olyan kritikus katonai felszerelések gyártásáért, mint rakéták, drónok, légvédelmi rakéta rendszerek, katonai járművek és magas technológiai komponensek.

Ennek a csomagnak a kulcsfontosságú eleme, hogy már túlmutat Oroszországon és az orosz entitásokon, mivel 10 olyan vállalatot és személyt érint, akik észak-koreai fegyverek szállítását teszik lehetővé Oroszországba. Ugyanakkor a fehérorosz vállalkozások, amelyek támogatják az orosz fegyveres erőket, szintén a szankciók hatálya alá kerülnek. Figyelemre méltó, hogy egy orosz logisztikai vállalat és igazgatója is benne van a csomagban, akik tiltott áruk párhuzamos importjában vesznek részt, valamint egy harmadik orosz szereplő is, aki egy másik beszerzési rendszer résztvevője.

Az EU elkötelezettségét az emberi jogok iránt hangsúlyozva az új felsorolások 15 személyre és 2 entitásra terjednek ki, akik részt vesznek ukrán gyermekek deportálásában és katonai indoktrinációjában, különösen Fehéroroszország területén.

A hangsúlyt fektetve az orosz hozzáférés korlátozására érzékeny nyugati technológiához, különösen a katonai drónok terén, a csomag hozzáad 27 vállalatot azoknak az entitásoknak a listájához, amelyeket kapcsolatba hoztak Oroszország katonai ipari komplexumával. Ez szigorúbb exportkorlátozásokat jelent kettős használatú árucikkekre és technológiákra, ami gátolja az Oroszország védelmi szektorának technológiai előrehaladását.

A 13. csomagban további exporttilalmakat vezetnek be kulcsfontosságú drónalkatrészekre, beleértve az elektronikai transzformátorokat, statikus konvertereket, induktorokat és katonai alkalmazású alumínium kondenzátorokat, ezzel tovább gátolva Oroszország drónképességeit.

De mit értek el eddig a szankciók?

Mint a fenti felsorolásból is látszik, a szankciók most nem olyan volumenűek, mint a korábbi lépések, amikor például az orosz acélipart, vagy fosszilis energiahordozók exportját vették célba, hanem inkább a meglévő intézkedések hatásfokát próbálják javítani. Ennek ellenére – ahogy az előző nagyjából 10 szankciós csomag esetében is történt – sokan kezdték el kongatni a vészharangokat, hogy az intézkedések értelmetlenek, az orosz gazdaságnak meg sem kottyannak.

Ilyenkor gyakran citálják azt az adatot, hogy a becslések szerint az orosz gazdaság 2023-ban 3,2-3,5 százalék közötti növekedést produkált. Viszont az Econpol Europe friss elemzése ezt a holisztikus képet próbálja árnyalni, ugyanis a felszín alatt Moszkva helyzete egyáltalán nem ilyen pozitív.

Maga az orosz jegybank, de az elemzők is úgy számolnak, hogy az orosz gazdaság növekedése várhatóan 2024-ben nagyjából 1,5%-ra lassulhat.

Mint az elemzők írják, nyilvánvaló a Nyugati energia szankciók hatása és az energia szankciókra irányuló fokozott figyelem, ami a orosz olajra alkalmazott szélesedő árengedményhez vezetett. Az összesített orosz importminták minimális változást mutatnak, de például az EU által Oroszországba irányuló kritikus gazdasági árucikkek exportja mindössze a háború előtti értékek 2%-át teszi ki.

Lényeges, hogy Kína, Hongkong, Törökország és a FÁK országok az Oroszország számára hiányzó gazdaságilag kritikus árucikkek fontos beszállítóivá válnak. Ezért is fontos lépés az EU szerint, hogy az európai termékek Oroszországba irányuló exportja esetében lezárják azt a kiskaput, hogy ezek a harmadik államok közbeiktatott szereplőként játsszák ki a korlátozásokat.

Az Econpol elemzése azt is megjegyzi, hogy az orosz GDP-növekedés nagy részét a háborús kiadások fedezik: bár a feldolgozóipar 2023 első tizenegy hónapjában 7,5%-kal nőtt (éves összehasonlításban), csakhogy látható, hogy azok az iparágak bővültek, amelyek fontosak a hadiipari termelésben. A számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása 34,7%-kal, az egyéb szállítási járművek és berendezések 29,5%-kal, a fémfeldolgozási késztermékek a gépek és berendezések kivételével 27,4%-kal, az elektromos berendezések gyártása pedig 22,6%-kal nőtt.

A fegyvergyártás viszont csak szépségtapasz az orosz GDP-nek: a frontra kivitt hadieszközök könnyen megsemmisülhetnek, így az értéküket egyből le lehet írni az ország vagyonából, míg a felhasznált muníció ugyan javítja az ipari termelési adatokat, de a bevetés után már semmit nem ér.

A szankciók hatása viszont nem az ipari termelésnél látszik igazán, hanem például abban, hogy a bányászat termelése 1,1%-kal csökkent, főként a csökkenő földgáztermelés miatt (-5,5% 2023 egészére vonatkozóan). Az pedig, hogy a büntetőintézkedések sem aduk a konfliktusban ott látszik, hogy az orosz olajtermelés jól viselte a szankciók okozta sokkot, mivel az Európába irányuló szállítások nagy részét Ázsia, különösen Kína és India felé irányították át. Bár ott még mindig a Brenthez képest nyomott áron veszik csak át az orosz Uralst.

Eközben viszont az Európai Unió és Oroszország közötti kereskedelem 2023 utolsó negyedévében tovább csökkent, decemberben 6,69 milliárd eurót ért el, szemben a szeptemberi 6,87 milliárd euróval és a 2022. februári 28,80 milliárd euróval. Ennek a kieső bevételnek a nagy részét egyelőre sem Kína, sem India nem tudta pótolni.

A háború maga a béklyó

Az Econpol megjegyzi még, hogy a lakossági fogyasztás is jelentősen nőtt Oroszországban, ami viszont egyenesen a háború következménye. A nominális és reálbérek gyors növekedését elősegítette a rendkívül feszes munkaerőpiac: a munkanélküliek száma 2023 novemberében 19%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, a munkanélküliségi ráta pedig történelmi mélypontra, 2,9%-ra zuhant. A munkaerőhiány az iparban különösen fájdalmas: januárban az ipari vállalatok 47%-a számolt be szakképzett munkaerőhiányról, ami 1996 óta a legmagasabb szint.

Ennek oka pedig az, hogy Oroszország eleve súlyos demográfiai problémákkal küzdött az elmúlt két évtizedben az alacsony születésszámok miatt, amit csak tetézett, hogy a háború miatt körülbelül 400-500 ezer ember került ki a munkaerőpiacról a frontra.

Az Econpol elemzésében viszont megjegyzik, hogy a jelentős katonai költségvetés és az energia szankciók következményei ellenére Oroszország alacsonyan tudja tartani a költségvetési hiányt, a GDP 1,9-2,2 százalékos szintjén. Az már kérdéses, hogy ez meddig tartható még fent, mert a Nemzeti Jóléti Alap kiemelkedik a pénzügyi tartalékok közül, amely a szövetségi költségvetés hiányának jelentős 90%-át fedezi.

Viszont ezt a háború eleje óta folyamatosan üríti ki az orosz kormány, ami miatt jövőre teljesen kiapadhat a Nemzeti Jóléti Alap.

A trilemma, ami fogja Putyint

Ezzel pedig eljutottunk oda, hogy az orosz gazdaság egy trilemmával, vagyis hármas kihívással szembesül:

egyrészről Moszkvának már nemcsak a háború megnyerése, de a gazdasági egyensúly megtartása végett is fontos, hogy fokozza a hadiipar teljesítményét, viszont a háború miatt feszes a munkaerőpiac, ami a bérek gyors emelkedését eredményezi, ez pedig inflációs hatású tényező, miközben a hadiipari termelés apasztja a költségvetési forrásokat, de párhuzamosan alig javít az emberek életminőségén (csak áttételesen a béreken keresztül).

„Putyin hármas kihívással néz szembe: finanszíroznia kell az Ukrajna elleni háborút, meg kell őriznie lakossága életszínvonalát, és meg kell őriznie a makrogazdasági stabilitást” – írta a helyzetről az orosz központi bank korábbi tanácsadója, Alekszandra Prokopenko januárban a Foreign Policy című lapban.

A bécsi Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Intézetének (WiiW) januári jelentése szerint Oroszország háborús hozzájárulása annyira felpörgeti gazdaságát, hogy a konfliktus befejeződése után stagnálás – vagy akár „teljes válság” veszélye áll fenn.

„Minél tovább tart a háború, a gazdaság annál inkább rabja lesz a katonai kiadásoknak” – írták az osztrák agytröszt közgazdászai, akik szerint mindezt tetézi az a veszteség is, hogy a demográfiai egyre rosszabb a háború miatt.

Mint már említettük, Oroszország az Ukrajnával vívott háború előtt is demográfiai válságtól szenvedett: 2020-ban és 2019-ben is csak 1,5, volt az ország fertilitási rátája, tehát masszívan fogyott a népesség. A háború kitörésével közel 1 millió orosz – főleg fiatal férfiak – menekült el hazájából, ami tovább csökkenti az ország munkaerő-állományát. 2023-ban Oroszországból már 5 millió munkavállaló hiányzott, mivel az állami statisztikák szerint a betöltetlen munkaerő csaknem 5%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. Tehát a háború végén a gazdasági fellendülést horgonyként húzhatják majd le a harctéri áldozatok, valamint az országból elmenekült, akik hiányoznak a munkaerőpiacról.

Összességében tehát az látszik, hogy a szankciók is kihívást jelentenek az orosz gazdaságnak, mivel az ország kereskedelmi bevételei csökkentek, valamint kiszolgáltatottabbá is vált az olyan partnereinek, mint Kína, India a FÁK országok vagy Észak-Korea. Másrészt az energiabevételek is csökkentek. Ráadásul ezek a mutatók csak a háború előtti szinthez mérődnek, vagyis nem látható, hogy milyen lenne az a fiktív pálya, ahol Oroszország ellen nem róttak volna ki újabb szankciókat. De összességében az is kirajzolódik, hogy a büntetőintézkedések hatása is csak korlátozott.

Az viszont világosan látszik az elemzésekből, hogy maga a háború súlyos terheket ró Oroszországra, amelyek hatásai még a háború után is béklyóba foghatják a gazdaságot.

Címlapkép: Idős lakosok sétálnak el egy katonai propagandaplakát mellett, amely az orosz hadsereg szerződéses szolgáltatását hirdeti, és amelyet 2023. augusztus 13-án helyeztek el egy épület oldalára az oroszországi Uglovkában. A fotó forrása: Contributor/Getty Images