Blokád alá vették az EU-központot Brüsszelben

Gazdatüntetés kezdődött hétfőn Brüsszelben, az agráriumban dolgozók körülvették az Európai Unió főbb irodaépületeit, és nagyobb támogatást követeltek a blokktól.

A tüntetés egybeesett az uniós mezőgazdasági miniszterek találkozójával, és az elmúlt hetekben ez volt a második nagyobb tiltakozás. A gazdák a bürokratikus akadályokkal, az éghajlattal kapcsolatos szabályozásokkal, a kereskedelmi megállapodásokkal és az ukrajnai importnak a gabonaárakra gyakorolt hatásával kapcsolatos aggodalmaik mentek ki az utcára – írja a Bloomberg.

A Fiatal Gazdák Szövetsége az EU által javasolt intézkedéseket gyengének minősítette, és azzal vádolta az Európai Bizottságot, hogy a tagállamokra hárítja a felelősséget.

A tüntetéseket komoly rendőri jelenlét mellett tartják meg: a gazdák és a rohamrendőrök többször is összecsaptak. A demonstrálók több brüsszeli helyszínen gumiabroncsokat is égettek. Továbbá traktorokkal megpróbálták áttörni a rendőrségi kordonokat, ami néhány helyen sikerült is.

A tiltakozás kifejezetten az Ukrajnára vonatkozó importvámok csökkentése ellen irányul, ami a gabona- és baromfibehozatal megugrását eredményezi, ami hatással van a piaci árakra.

Az EU igyekezett kezelni a gazdák sérelmeit, és elismerte, hogy szükség van a bürokrácia csökkentésére és bizonyos szabályok bevezetésének késleltetésére. Belgium mezőgazdasági minisztere, David Clarinval elismerte a gazdák aggodalmait, de hangsúlyozta, hogy az agresszió nem megoldás. Miniszteri találkozókat terveznek a gazdák képviselőinek aggodalmainak és a lehetséges megoldások megvitatására.

Címlapkép: Traktorok torlaszolják el a Rue Belliard utcát az EU-negyed szívében 2024. február 26-án Brüsszelben, Belgiumban. A fotó forrása: Thierry Monasse/Getty Images