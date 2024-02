Élesen bírálja Peking az EU új vámszabályát

Kína határozottan ellenzi az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátási határadóját (CBAM), azzal érvelve, hogy az egyoldalúan további költségeket ró a szegényebb országokra. Az EU-s karbonvám lényege, hogy megfizettetik a szennyezést a nem uniós országokkal is, ahol nincsen semmilyen karbonkvóta-rendszer.

Zsao Jingmin, Kína környezetvédelmi miniszterhelyettese azt javasolta, hogy a globális szén-dioxid-piacra vonatkozó közös megközelítés lenne az igazságosabb és hatékonyabb megoldás, mintsem az EU által 2026-tól bevezetendő kiigazítási mechanizmus – számolt be a Bloomberg.

A világ legnagyobb CO2-kibocsátójaként Kína a Center for Research on Energy and Clean Air elemzése szerint azzal a veszéllyel néz szembe, hogy nem teljesíti a 2025-re kitűzött éghajlatvédelmi célokat, különösen a nehézipar támogatása miatt tett 2023-as szénfelhasználási engedmények miatt.

Zsao felvázolta Kína terveit a hazai szén-dioxid-kereskedelmi rendszer gyors kiterjesztésére, a túlkapacitással, jelentős mérséklési potenciállal és robusztus adatnyilvántartással rendelkező iparágakra összpontosítva.

Eközben az EU szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmusa (CBAM) célja, hogy méltányos árat szabjon az importált áruk szén-dioxid-kibocsátására, így megakadályozza az EU éghajlat-politikai célkitűzéseinek veszélyeztetését azáltal, hogy a szennyező termelést az EU-n kívülre vigyék a gyártók, vagy hogy az uniós szereplők versenyhátrányt szenvedjenek el a zöldítés miatt. A rendszer 2026-tól válik véglegessé, egy 2023 és 2026 közötti átmeneti időszakkal, amely igazodik az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében (ETS) az ingyenes kibocsátási egységek fokozatos megszüntetéséhez.

Címlapkép forrása: Shutterstock