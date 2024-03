A magyarországi és a közvetlen brüsszeli kiírású uniós pályázatok tapasztalatairól, a szükséges idő- és energiabefektetésről, sikerekről, kudarcokról, a konzorciumi tapasztalatokról beszélgettünk öt cégvezetővel, illetve pályázati szakértővel a mai EU Források 2024 című konferenciánk záró panelbeszélgetésében. Az egyik fő üzenet az, hogy a tudatos pályázás ott kezdődik, hogy előre fel kell mérnie a cégeknek azt, hogy a saját lehetőségeik, pályázati érettségük mit tesznek lehetővé, illetve szükségessé. Az is lényeges másrészt, hogy az ingyenpénz logika helyett a várható előnyöket és a pályázással járó kihívásokat együtt kell mérlegre tenni és hosszú távú, a vállalat valódi versenyképesség növekedését szem előtt tartó szemléletre van szükség.

Hogyan lehet elkerülni az EU-pályázatoknál, hogy a gombhoz varrjuk a kabátot?

A nyitó kérdéskör a fenti volt és a résztvevők a saját tapasztalataik alapján az alábbiakat említették:

Ifj. Büttner Tamás, a Büttner Kft. Nagyatád ügyvezető igazgatója jelezte: „innovatív cégként rengeteg gombunk van”, de ezzel együtt is kénytelenek vagyunk figyelembe venni, hogy mikor milyen pályázatokat írnak ki. Hozzátette: sokszor olyan elvárások, korlátozások vannak, amelyek számukra is hátrányos. Példaként említette: egy közelmúltbeli energetikai pályázatuknál hőszivattyúkat is kellett telepíteni, sietni kellett a projekttel a háború árnyékában, és csak a pályázat legvégén, az ellenőrzéskor derült ki, hogy a hőszivattyúk jósági faktoráról folyamatosan vezetni kell egy grafikont, miközben igazán senkit nem érdekel ez, hiszen a gép folyamatosan rajzolja ezt. Azonnal kellett megoldás és kiderült, hogy meg lehet oldani ezt a lehetőséget – igaz volt vele teendő.

Jakab Zsolt, a Rotors & Cams Zrt. gazdasági vezetője úgy fogalmazott: a meglévő kutatás-fejlesztési projektjeikhez próbálják megkeresni a pályázatokat, és korábban is volt sikeres Horizont 2020-as pályázatuk egészségügyi témában. A fázis 1 szakaszban 50 ezer eurót nyertek megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, és ezt követően kellett beadni a második fázisra a pályázatot, ami már sokkal bonyolultabb volt: konzorciumban, öt kritérium szerint kellett megugrani a minimum pontszámot. „Ezt nekünk legalább háromszor sikerült elérnünk, majd a legvégén tájékoztattak, hogy a forrás sajnos kimerült” – árulta el a szomorú végkifejletet. Az ezek alapján kapott kiválósági papírokból számos van a fiókunkban, de a forráskeret végülis korlátozta a lehetőségeinket – jegyezte meg.

Lakatos Gergely, a Tormaricum Kft. ügyvezető igazgatója megjegyezte: korábban szkeptikus volt a pályázatokkal kapcsolatban, de van egy mondás, miszerint amivel dolga van az embernek, azzal újra és újra találkozik, egyre nagyobb méretben. Ennek keretében belekerült egy olyan helyzetbe vezérigazgatóként, hogy „a gomb megvolt, de a kabátot kellett cérnaszálanként hozzáigazítani”, ami fokozott kihívásokat jelentett az elmúlt másfél évben. A projekt célja az volt, hogy Magyarország a tormafeldolgozás fellegvára legyen, de már a kiinduló alap „tévedés volt, hiszen a nyersanyag eleve kimegy az országból”.

Ezzel arra utalt Lakatos Gergely, és mint általános tapasztalat meg is fogalmazta: figyelni kell arra, hogy a projektnek mi a kiindulási alapja, és életképes-e, ténylegesen megvalósítható-e, vagy sem, mert „ha nincs meg a kellő adottág, akkor kár belekezdeni” a projektbe. Nyilván sok helyzetet lehet javítani, menteni a megoldáscentrikus hozzáállással, „de nem szabad mindenáron erőltetni”, mert sok energiát elvisz a folyamat – rögzítette. Éppen ezért úgy fogalmazott: az ingyenpénz valójában nem is ingyenpénz.

Simor Gabriella, a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. vezető szakértőjeként jelezte: állami háttérintézményként segítik a vállalatok, illetve a konzorciumok digitális transzformációját. Szerinte összetett kérdés a gomb vagy a kabát, mert számos olyan közvetlen brüsszeli kiírású pályázat is van, ahol „fél gomb van már”. Példaként említett egy olyan pályázatot, amely a mi régiónk innovációs fejlődését támogatja, amelyben eleve elvárás, hogy bizonyos érettségű innováció menjen bele a projektbe (technológiai készség index, TRI, és csak akkor lehet pályázni, ha ez az érték már eleve magas és a projekt végén a piacra vezetés is megtörténik).

Jelezte: digitális szakpolitikai programok megvalósítására is vannak pályázatok, illetve olyanok is, amelyekben előre nagyon konkrétan meghatározott célokra kell konzorciumokat szervezni, igaz ezek korlátozzák is a mozgásteret az ötletek becsatornázására.

Az ingyenpénz felvetésre úgy reagált: a követlen brüsszeli pályázatok semmiképpen sem jelentenek ingyenpénzt, hiszen sok esetben önerőigény is van a projektekben, jellemzően 0-50% közötti mértékben. Emellett hozzátette: nagyon fontos a szakmai kompetencia, előre meghatározott eredményeket kell letenni az asztalra a közvetlen kiírású pályázatoknál, de ezzel együtt is sok eredményt és sikert lehet elérni – vont mérleget Simor Gabriella.

Tarcsi Ádám, az ELTE-Soft Nonprofit Kft. Data-EDIH szakmai vezetője felhívta a figyelmet: ingyen semmi nincs, és vannak olyan lehetőségek, amelyek nem pénzbeli támogatást jelentenek. Ezzel arra utalt, hogy a pályázás a cég digitális érettségét is elősegíti, tehát igenis előnyös, és majd később erre alapozva tudnak eredményeket elérni a cégek.

Jelezte: egyre gyakoribbak lesznek az olyan pályázatok is, amelyekben ún. vouchereket kapnak a cégek, és az is fontos, hogy az ún. „de minimis keretet” is megemelte a Bizottság (hároméves mozgó támogatási határ), tehát sokféle lehetőség van egyszerre, amely bővíti is a cégek mozgásterét.

Ingyenpénz, idő, energia

Lakatos Gergely az ingyenpénz és a gomb, illetve kabát témánál maradva utalt egy barátjának jól menő kereskedelmi cégére, amelyet belevittek a pályázati sales-esek 2017-ben egy 6 milliárd forintos projektbe, amelyet végül 2022-ben tudott befejezni, de közben a kivitelezési árak elszállása miatt belekényszerült a cég egy 2 milliárd forintos hitelfelvételbe is. Így tehát a jól menő céges üzletmenetet nagyon megterhelte a pályázat – jegyezte meg.

Jakab Zsolt jelezte: a követlen brüsszeli beadású pályázatoknál sok időt, energiát elvisz maga a pályázat elkészítése (akár 6-8 hónap), és meg kell ismerni egy új szakmai nyelvezetet még az angoltudás mellett is.

Ifj. Büttner Tamás úgy tapasztalja, hogy a hazai kiírású pályázatok kevesebb energiát visznek el, de a fenntartási időszak és az elszámolás lebonyolítása bizony összességében már viszi az energiákat. Ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy aki elindul egy pályázaton, nyerni is fog, így ezeket a feleslegesen elvitt energiákat is bele kell kalkulálni az üzletmenetbe. Ezért lehet az, hogy például egy kkv egy 50 millió forintos pályázati lehetőségre „nem is hajol le”. Úgy látja: sokat segítene egy olyan oldal, adatbázis, amely az ország egyes területein megvalósított projekteknél a pontos pályázati folyamat bemutatását leírja, azaz milyen papírokat kell elkészíteni, benyújtani.

Simor Gabriella megjegyezte: a közvetlen brüsszeli beadású pályázatok összeállítása, kidolgozása, a konzorcium összeállítása valóban idő- és energiaigényes, de a már megnyert projektek végrehajtása, lebonyolítása sok esetben egyszerűbb. Ő is elismerte, hogy még a pályázati folyamat előtt érdemes a vele járó idő- és energia szükségletet végig gondolni, mérlegelni.

Tarcsi Ádám az egyetemi oldal pályázatai kapcsán elismerte: ezek az intézmények könnyebben építik ki a nemzetközi kapcsolatokat egy konzorciális kerethez, de egy kkv is tud kapcsolatokra szert tenni rendezvények, networking események során. Felhívta azonban a figyelmet: érdemes résen lenni, mert itt is hosszú távú kapcsolatra szerződik a cég, és sajnos vannak rossz tapasztalatok is, akik belebuktak egy konzorciális rendszerbe rossz partnerek miatt.

Pozitív példák

Tarcsi Ádám a záró témakör kapcsán egy magyar kkv-val együtt dolgozva jelezte: az adott cég belátta, hogy mekkora pénzre van szüksége a közvetlen brüsszeli beadású pályázaton, és nyertek is, de nem ez volt az igazi előny, hanem az együttműködés keretében kialakult kapcsolat.

Simor Gabriella rámutatott: egy hosszútávú befektetést jelent a pályázás, és egyúttal hosszútávú előnyökhöz is elvezethet, ezt emelte ki fő előnyként, illetve potenciális lehetőségként.

Lakatos Gergely úgy látja: ha kinövi egy magyar cég a magyar piacot, és kimegy a határon kívülre, ott csak kompetencia esetén lehet nyerni, így tehát a kompetencia erősítése a fő előny.

Jakab Zsolt szerint ha valaki már idejekorán felméri, hogy beadja-e a pályázatot, vagy sem (például elengedi a közelgő beadási határidőt és egy későbbi időpontra koncentrál a konzorciummal együtt), akkor az előnyös is lehet. Ha ugyanis ezt nem ideje korán teszi meg, akkor az kellő felkészültség nélkül félre is viheti a dolgot.

Ifj. Büttner Tamás megjegyezte: mind a forrásokat, mind az általa adott versenyképesség lehetőségét meg kell ragadni, ő ezt emelte ki előnyként. Azzal, hogy a közvetlen brüsszeli beadású pályázatokat is megragadja az ember a lehetőségeket, azzal összességében a hatékonyságra, versenyképességre is rákényszerül, ami összességében kedvező a cég szempontjából.

