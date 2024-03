Hónapokkal előre tudni lehet, hogy milyen EU-pályázatok várhatók – Íme, a hasznos tippek

A nyilvánosan elérhető adatok, anyagok figyelmes nyomon követésével már hónapokkal előre lehet tudni, hogy milyen EU-pályázatok várhatók Magyarországon, és így ez segíti a kkv-k és nagyvállalatok jó időben való házon belüli felkészülését is – mutatott rá gyakorlati fókuszú előadásában Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezetője a Portfolio mai EU Források 2024 című konferenciáján.

Mikor mi jelenik meg, mire lehet felhasználni, lehet-be belőle ingatlant venni? – többek között ezek a leggyakoribb kérdések, jelezte több száz céggel tartott napi kapcsolatának tapasztalata alapján Papadimitropulosz Alex. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem a székhely, hanem a megvalósítás helyszíne számít a felzárkóztatási forrásokból megvalósuló projekteknél, így a Támogatásokat Vizsgáló Iroda oldalán elérhető regionális támogatási térképet (mely régiókban hány százalékos támogatás adható) ennek tükrében kell figyelni. Hozzátette: nemrég változott ez a térkép, így a legkevésbé fejlett régiókban, például Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében, egy kkv a beruházásának akár 80%-át is megkaphatja forrásként.

A 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklus legnagyobb felzárkóztatási programja, a GINOP Plusz kapcsán rámutatott, hogy a pályázati kódszámokból az elejét kell figyelni, mert az utal arra, hogy melyik prioritásra utal, és így fontos, hogy az első prioritásában csak technológiai beruházásra adják a pénzt kkv-nak, amiből munkagépeket, gyártógépeket, műszereket lehet venni. Ez esetleg kibővülhet IT-eszközre és szoftverekre. Emlékeztetett rá, hogy egyszer volt sok éve egy pályázat, amiből ingatlant lehetett venni, és ez nagyon beégett sok cégvezető fejébe, de ilyen nem volt az elmúlt években és nem is várható. Emellett gépjárművet sem lehet az 1-es prioritásba tartozó pályázatok keretében.

A 7 évre szóló GINOP Plusz keretéből az elérhető legfrissebb információk alapján levezette, hogy

van még 461 milliárd forintnyi keret, és ezt 2-3 év alatt ki fogja írni a kormány.

Így a támogatási intenzitás függvényében mintegy 1000 milliárd forintos beruházási program indul – hívta fel a figyelmet.

Arra a gyakorlati praktikára is felhívta a figyelmet, hogy az 1300/2021-es kormányhatározatot kell figyelni a GINOP pályázatok megjelenésének részleteiről, ugyanis ebben vezeti át a kormány a saját, időnként változó terveit. Legutóbb 3 hónapja, decemberben változott ez a határozat, és ebben már benne volt, hogy 130 milliárd forintos keretösszeggel jön egy kkv-k technológia plusz hitelprogram.

Mi fog megjelenni és mi a tartalma? – ezekre a kérdésekre szintén hasznos választ adnak a társadalmi egyeztetésre kitett pályázati szövegek is, hiszen ezeket kötekező kitennie a kormánynak még a hivatalos pályázatnyitás előtt.

Ha ezeket az információ szerzési mintákat követi valaki, akkor már több hónappal előbb képben lehet arról, hogy mikor és milyen pályázatok jelennek meg,

így tehát a hírekben idővel megjelenő pályázatokról hamarabb értesül, azaz nincs semmi valódi titok ezen a téren – rögzítette.

Innovációs pályázatok kapcsán (GINOP Plusz 2-es prioritás) a támogatás intenzitása 45-65% közötti lehet, nagyvállalatok is jogosultak lehetnek az ilyen kiírásoknál, a tartalmuk régóta nagyon hasonló, így jó, előre, akár már egy évvel a beadás előtt fel lehet ezekre készülni. A fent említett kormányhatározat táblázatában decemberben már benne volt az az új információ, miszerint lesz egy 107 milliárdos keretösszegű pályázat fókuszterületi innovációs projektjeinek támogatására. Ebben 400-tól 700-800 millió forintig terjedő támogatási összeg várható egy-egy projektre – jelezte a Monitoring Bizottság prezentációjából is kinyerhető információt.

Az innovációs források várható ütemezéséről jó információk nyerhetők ki továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) idei évi programstratégiájából is, ami nagyon hasonló szokott lenni az egyes években. Így várhatóan különösebb változtatás nélkül akár rövid távon is megjelenhet ez, tehát jól fel lehet rá készülni. A programstratégiában várhatóan ismét kapnak keretet a nagyvállalatok, ahogy tavaly is – tette hozzá.

A fentieket úgy összegezte a pályázati szakértő: a GINOP Plusz 1-ben 461 milliárd forintos keretösszeg lesz beruházások támogatására, 40-50%-os támogatási intenzitásra lehet számítani. Emellett 265 milliárd forintos keretösszeg lesz kiírva a vállalati innovációs támogatásokra, amely keretösszegből lesz lehetőség a nagyvállalatoknak is pályázni.

Végül felhívta a figyelmet arra is, hogy a KEHOP Plusz programban is várhatók pályázatok például energetikai korszerűsítési programokra, illetve a DIMOP Pluszban vállalati digitalizációs projektekre is a következő 1-2 évben – rögzítette a pályázati szakértő.

Címlapkép forrása: Shutterstock