Mi jöhet most a magyar EU-pénzeknél az EP döntése után?

Az EP szakbizottságának tegnap esti szavazása után csütörtökön mondja ki a végső szót az EP elnökök testülete (ebben az EP legfelső vezetése és a frakciók elnökei tagok), hogy elinduljon-e a per. Ez gyakorlatilag biztosra vehető, ami már a szakbizottsági szavazás pártbeli összetételéből is látszott. Különösen érdekes, hogy az az Európai Néppárt is támogatja a per megindítását, amely az Európai Bizottság elnökét adja. Ennek komoly hatása lehet Ursula von der Leyenre a további magyarországi folyósításokkal kapcsolatban a következő hónapokban.

Az elnöki mandátuma idén novemberig tart, és éppen a napokban hagyta jóvá a Néppárt vezetése, hogy őt jelölik újra a Bizottság elnöki tisztségére. A lap információi szerint Manfred Weber néppárti elnök, illetve frakcióvezető igennel fog szavazni csütörtökön az EP elnöki testületében a per megindítására, ami von der Leyen mozgásterét szűkítheti a magyar pénzek kapcsán, igaz egyelőre bizonytalan, hogy pontosan hogyan is fut ki az ügy.

Az alábbiakban három lehetséges piaci forgatókönyvet vázolunk az új helyzet láttán:

Gyorsan „átlép” a piac az új helyzeten. Ez azt jelenti: gyorsan kitisztul, hogy mit is jelent a magyarországi kohéziós folyósításokra az EP-beli per elindítása (például folytatja a Bizottság a folyósításokat utólagos megtérítés mellett, azaz kiküldött számlák alapján, mert továbbra is azt hangsúlyozza, hogy ő megalapozottan szabadította fel a forrásokat tavaly decemberben a magyar igazságügyi reform láttán). Ez a pénz- és tőkepiaci hatásokat is minimalizálná , illetve gyorsan túllépne a piac az egész ügyön , elkönyvelve úgy, hogy az EP felőli újabb "fegyelmezési kísérletet" látunk.

Ez azt jelenti: gyorsan kitisztul, hogy mit is jelent a magyarországi kohéziós folyósításokra az EP-beli per elindítása (például folytatja a Bizottság a folyósításokat utólagos megtérítés mellett, azaz kiküldött számlák alapján, mert továbbra is azt hangsúlyozza, hogy ő megalapozottan szabadította fel a forrásokat tavaly decemberben a magyar igazságügyi reform láttán). , , elkönyvelve úgy, hogy az EP felőli újabb "fegyelmezési kísérletet" látunk. Elhúzódik a helyzet értelmezése. Itt az a fő kérdés, hogy hogyan reagál a Bizottság, folytatja-e a folyósításokat, hiszen az igazságügyi reform horizontális feljogosító feltétel, ami a források teljes blokkolását jelentené. Tavaly decemberben azonban a Bizottság már kimondta saját helyzetértelmezése alapján, miszerint igenis teljesült az igazságügy függetlenségével kapcsolatos elvárás, és azóta már volt előleg-, illetve számla alapú kifizetés is a kohéziós forrásokból Magyarország felé, illetve az oktatási ügyek terén is volt már pénz felszabadítás 2 milliárd euró összegben. Így tehát a források felszabadításának kiinduló alapja a Bizottság szerint adott volt, a Parlament szerint nem, azonban időben már nem lehet visszamenni karácsonyig. A bizonytalan helyzet miatt a befektetők kicsit megijedhetnek, így kialakulhatnak negatív pénz- és tőkepiaci hatások a magyar eszközök körében.

Itt az a fő kérdés, hogy hogyan reagál a Bizottság, folytatja-e a folyósításokat, hiszen az igazságügyi reform horizontális feljogosító feltétel, ami a források teljes blokkolását jelentené. Tavaly decemberben azonban a Bizottság már kimondta saját helyzetértelmezése alapján, miszerint igenis teljesült az igazságügy függetlenségével kapcsolatos elvárás, és azóta már volt előleg-, illetve számla alapú kifizetés is a kohéziós forrásokból Magyarország felé, illetve az oktatási ügyek terén is volt már pénz felszabadítás 2 milliárd euró összegben. Így tehát a források felszabadításának kiinduló alapja a Bizottság szerint adott volt, a Parlament szerint nem, azonban időben már nem lehet visszamenni karácsonyig. Egyelőre nem folyósít a Bizottság, várják a felek a bíróság jelzését. Arra önmagában minimális az esély, hogy a Bizottság annak a 12,2 milliárd eurós kohéziós keretnek a további folyósítását is rögtön felfüggeszti, amelyet eddig felszabadított az igazságügyi reform miatt (10,2 milliárd euró), illetve az oktatási tematikus feljogosító feltétel teljesítése miatt (2 milliárd euró). Az Európai Bizottság ugyanis egy ilyen döntéssel azt kockáztatná, hogy a magyar kormány rögtön beperli (és nagy eséllyel meg is nyerné ezt a pert a kormány a Bizottság ellen), mert semmilyen bírósági döntés nem kötelezte eddig a Bizottságot a források felfüggesztésére. Emiatt inkább az a valószínű forgatókönyv, hogy a Bíróság befogadja a pert, és később, egyelőre bizonytalan időpontban dönt majd a folyósítás felfüggesztéséről. A bírósági döntésig tehát folytatódnak a folyósítások, de később jöhet akár blokkolás, ami tartósan óvatossá teheti a pénz- és tőkepiaci szereplőket, hogy mi is várható.

A Politico "történelmi" jelzője csak a harmadik esetben állja meg a helyét (nem volt még olyan, hogy az EP perre ment a Bizottág ellen egy tagállamot érintő ügyben), de egyelőre korai kijelenteni, hogy biztosan ezen az úton haladunk tovább. Könnyen lehet, hogy a fejleménynek nagyobb a füstje, mint a lángja, azaz elsőre negatívnak néz ki, de inkább politikai manőverezés kategóriába tartozik az EP-választásokhoz közeledve, és egyelőre olyasmi hatása lesz, mint a 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárásnak, ami bár már hatodik éve zajlik Magyarországgal szemben, de egyelőre nem volt igazi jelentősége a pénzek folyósítására.

Címlapkép forrása: Getty Images