Erős kijelentést tett Macron: érkezhetnek a NATO-katonák a háborúba?

Emmanuel Macron francia elnök a németországi csúcstalálkozó előestéjén kijelentette, hogy akár csapatokat is küldene Ukrajnába, dacolva ezzel Németország ellenkező álláspontjával. Ezen felül hangsúlyozta Európa biztonságának fontosságát az elnök - írta meg a Cnbc

Emmanuel Macron a német kancellárral tartandó fontos találkozó előestéjén megerősítette, hogy megfontolja a csapatok Ukrajnába küldésének lehetőségét: ez az álláspont ellentétben áll Németország véleményével, amely határozottan ellenzi ezt a lépést. Macron a TF1 és a France 2 televíziós csatornák közös interjújában nyilatkozott erről, kihangsúlyozva, hogy "nem szabad elvetni ezt az opciót".

A francia elnök szerint a nemzetközi közösség túlságosan korlátozza magát a háborúval kapcsolatos szóhasználatban. Macron úgy véli, ha

nem mutatnak erőt egy határait feszegető országgal szemben, az vereséghez vezet.

Azonban konkrét terveket arra vonatkozóan, hogyan történne az ukrajnai csapatbevetés, nem részletezett.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője reagált Macron kijelentésére, jelezve, hogy Franciaország már most is részt vesz az ukrajnai konfliktusban; a NATO-szövetségesek korábban távol tartották magukat az ukrajnai katonai bevetés lehetőségétől, most azonban a szervezet tagjait arra ösztönzik, hogy növeljék védelmi kiadásaikat a GDP 2%-ára, míg Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerint rendelkezésre áll minden szükséges kapacitás Ukrajna támogatásához.

Németországnak nehézségei vannak az ukrajnai konfliktusra való reagálásban; jelenleg Taurus rakéták szállításának lehetőségét mérlegelik. Olaf Scholz korábban világossá tette: nem lesznek szárazföldi csapatok Európából vagy a NATO-tól Ukrajnában.

Címlapkép forrása: EU