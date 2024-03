Láthatatlan háború dúl az EU ellen, júniusban robbanhat a bomba

Szabó Dániel 2024. március 16. 12:00

Több jelentés szerint is fokozták aktivitásuk azok a külföldi hálózatok, amelyek megpróbálnak beleavatkozni az európai parlamenti választásokba, valamint a tagállami referendumokba. Az Európai Parlament friss jelentése szerint is már egy láthatatlan háború zajlik az uniós választások integritása ellen, amely ellen fokozott erőfeszítésekre van szükség. Nemcsak Oroszország, de Kína is számos műveletet indított az EU-ban, ráadásul a gyanú szerint az ázsiai ország egyetemeken és kutatásokon keresztül befolyásolja az európai választásokat – többek között erről beszélt Vladimir Bilčík szlovák néppárti európai parlamenti képviselő lapunknak.