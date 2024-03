Atomreneszánsz felé tesz lépéseket az Európai Unió

Portfolio 2024. március 21. 12:37

Az Európai Nukleáris Szövetség első csúcstalálkozójára látogatott több uniós tagállami vezető, sőt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. Az orosz-ukrán háború utáni atomreneszánsz elől pedig elhárulhat egy újabb akadály, ha von der Leyen is a nukleáris energia ügye mellé áll. A belga miniszterelnök pedig azért lobbizik, hogy a nukleáris energiával kapcsolatos beruházásokat is tiszta energiaforrássá nyilvánítsa az EU, így lehetővé téve, hogy uniós forrásokkal támogassák a fejlesztéseket.