Kompromisszumot találhattak az uniós ukrán gabonavitában

Portfolio 2024. április 09. 17:57

Az Európai Unió meghosszabbíthatja az Ukrajnával kötött vámmentes kereskedelmi megállapodását, miközben figyelembe veszi az aggódó gazdák túlkínálattal kapcsolatos kifogásait. Az Európai Parlament kereskedelmi bizottsága is megszavazta a tagállamok által is támogatott ideiglenes megállapodást, amely javasolja a vámfelfüggesztés és a kvóták egyéves meghosszabbítását, miközben egy vészféket vezetnek be, ha bizonyos termékek importja meghaladja a meghatározott küszöbértékeket. Viszont a Franciaország, Lengyelország és Magyarország által követelt búzakorlátozások nem szerepelnek még a javaslatban.