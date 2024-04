Kezdődhet a magyar Erasmus-per az EU Bíróságán

Befogadta az Európai Unió Bírósága a Semmelweis Egyetem keresetét, melyet az Erasmus- és Horizont-programokból való kizárásuk miatt indítottak. Az Európai Unió Tanácsa még 2022 év végén zárta ki a modellváltott egyetemeket a két EU-s rendszerből, mivel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumainál nem érvényesülnek az uniós összeférhetetlenségi szabályok.

A Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla még szombatin interjújában nyilatkozta azt a Népszavának, hogy az Európai Unió Bírósága befogadta azt a pert, amelyet magyarországi egyetemek indítottak az EU Tanács 2022. decemberében hozott határozata ellen. A határozat lényegében kizárta a modellváltott egyetemeket – így az SE-t s – az Erasmus+ oktatási csereprogramból és a Horizont Európa kutatás-fejlesztési programból, amíg a kormány nem orvosolja a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi szabályait a kuratóriumokban.

Merkely Béla bejelentését – miszerint a bírák két hete befogadhatónak minősítették a keresetet – a bírói testület megerősítette a lapnak. Ez azt jelenti, hogy elkezdődhet a per, amely valószínűleg másfél-két évig fog tartani. A rektor viszont abban bízik, hogy az alperes EU Tanács még az év vége előtt „döntetlent” ajánl, azaz visszalép a pertől és megegyeznek az ügyben.

Merkely Béla furcsállotta, hogy bár „uniós szakemberek” azt állították nekik Brüsszelben, hogy a Semmelweis Egyetemmel semmi gond, a finanszírozás mégsem érkezett meg hozzájuk. Csakhogy a finanszírozás nem uniós szakemberek állításai nyomán, hanem hivatalos döntéseket követően nyílhat meg.

A rektor azt is állította, hogy az egyetem a brüsszeli döntés miatt több tízmillió eurót veszített, köztük a részvételt egy 14,4 millió eurós nagy egyetemi pályázatban. A lap egy a gyakorlatot ismerő forrása szerint ezt a mondatot is helyesebb lenne feltételes módba tenni, mert ha a per lezárultával lehet is szó kártérítésről, azt csak az EU Bírósága szabhatja ki egy külön eljárás keretében, amelyben bizonyítani kell, hogy az intézetet anyagi kár érte és jogosult a visszatérítésre kamatokkal együtt.

