Kész az EU új válaszcsapása Moszkvával szemben

A 27 tagállam uniós nagykövetei szerdán találkoznak, hogy megvitassák az Oroszország elleni új szankciócsomagot, amellyel leginkább Moszkva cseppfolyósított földgáz (LNG) iparából származó nyereségét vennék célba. Az Európai Bizottság meg akarja akadályozni, hogy az uniós országok az orosz cseppfolyósított földgáz átvétele után újraexportálják azt, ami az első alkalom lenne, hogy Brüsszel az ukrajnai invázióra válaszul lépne fel Oroszország hatalmas gázágazata ellen. Emellett a héliumimportot, orosz pártokat és médiaszereplőket sújthatnak szankciókkal.

A javasolt szankciók emellett megakadályoznák az uniós cégeket abban, hogy a jövőben oroszországi LNG-projektekbe fektessenek be, ami korlátozná az ágazat bővítésének lehetőségeit, és súlyos csapást jelentene Oroszország költségvetési bevételeire. A tervezett korlátozó intézkedések azonban nem fogják leállítani sem az LNG-importot, sem Oroszország közvetlen gázszállítását a világ többi részébe – írja a Politico.

A szankciók így is várhatóan Oroszország 8 milliárd eurós LNG-nyereségének mintegy negyedét fogják érinteni.

Az Oroszország elleni új büntetőintézkedés-csomag, amely a 14. az invázió óta, várhatóan az orosz hélium importjának tilalmát is magában foglalja majd. A nagykövetek megvitatják továbbá az európai politikai pártokra, nem kormányzati szervezetekre és médiumokra vonatkozó tiltásokat is, amelyek az orosz kormánytól és annak megbízottjaitól fogadnak el támogatásokat. A szankciós listára négy, oroszbarát propaganda terjesztésével vádolt médiumot, köztük a már lekapcsolt Voice of Europe-ot is fel akarják tenni.

Az új javaslat várhatóan a G7-ek által meghatározott olajárplafon megsértésével az orosz nyersolajat világszerte szállító hajók „árnyékflottáját” is célba veszi. Az intézkedések megtiltanák, hogy az EU-ban élő magánszemélyek és vállalatok segítséget nyújtsanak ezeknek a szankciókat áthágó szállítmányozóknak.

Az energia érzékeny téma Európában, és az EU eddig tartózkodott az orosz gáz szankcionálásától, mivel ez egy létfontosságú energiaforrás. Várhatóan heves vita lesz a témáról, és a következő napokban meglehetősen sok „ping-pongozásra” lesz szükség a nagykövetek és az alacsonyabb szintű munkacsoportok között, mielőtt megállapodásra jutnak.

Belgium beleegyezett, hogy 2025-től kezdődően átadja Ukrajnának a befagyasztott orosz vagyonból származó nyereség után beszedett több milliárd eurós adót. Ez a fordulat szabaddá teheti az utat egy olyan tervről szóló megállapodás előtt, amely szerint az Európában lefoglalt orosz vagyonból származó, évi 2,5-3 milliárd eurót érő kamatokat Ukrajna számára történő fegyvervásárlásra fordítanák. A belga kormányt az USA és több uniós ország, köztük Németország is bírálta, amiért gyakorlatilag kétszeresen számolta el az Ukrajnának nyújtott hozzájárulását, és a közösen befagyasztott vagyont a saját költségvetésének növelésére használta fel.

A bírálatokra válaszul a belga kormány kijelentette, hogy kész megfontolni egy önkéntes megállapodást a 2025-ös pénzügyi évtől kezdődően az EU/G7-ekkel a befagyasztott orosz állami vagyonból származó nemzeti társasági adóból származó váratlan bevétel átutalásáról. A Tanács belga elnöksége arra törekszik, hogy a megállapodást mielőbb jóváhagyják, és ezzel szabaddá tegyék az utat ahhoz, hogy az EU júliusban elküldhesse a pénzt Ukrajnának. Egy másik uniós diplomata szerint azonban a tagállami kormányoknak még egy hétre lehet szükségük ahhoz, hogy tisztázzák a részleteket, majd jóváhagyják a megállapodást. Az Euroclear által az eszközök kezeléséért felszámított díjat a felére, 0,5 százalékra csökkentették, ami több pénzt szabadít fel Ukrajna számára, bár egyes tisztviselők megkérdőjelezik, hogy az Euroclearnek miért kell még ennyit is felszámítania.

