Új szövetségesével vétózott Magyarország az EU-s vitában a renegát tagállamjelölt miatt

Magyarország és Szlovákia vétója miatt késik az egységes uniós állásfoglalás a grúziai külföldi ügynök törvény ellen. Az EU-csatlakozásra váró országban heves tiltakozásokat váltott ki a jogszabály, amelyhez hasonló Vlagyimir Putyin Oroszországában, valamint itthon és a szomszédos államban is hatályos.

A grúz törvényhozók várhatóan kedden fogadják el a vitatott külföldi ügynökökről szóló törvényt, a széles körű lakossági ellenállás és tiltakozások ellenére. Az oroszbarát milliárdos által alapított, kormányzó Grúz Álom pártot azzal vádolják, hogy megpróbálja akadályozni az ország EU-csatlakozási folyamatát, amelyet a grúzok 80%-a támogat. A kormányt bírálatok érték, amiért a törvényjavaslatot elsiette a parlamentben:

a jogi bizottság mindössze 67 másodperc alatt hagyta jóvá a tervezetet.

Az Európai Bizottság már többször felszólalt a törvény ellen, és az uniós nagykövetek hétfő esti találkozóján napirendre is vettek egy elítélő nyilatkozatot, valamint több válaszlépést a grúziai (georgiai kormánnyal szemben).

Azonban Magyarország és Szlovákia ellenezte a törvényt elítélő közös nyilatkozatot.

A diplomaták megpróbálják gyengíteni a nyilatkozat megfogalmazását, hogy megnyerjék Magyarország támogatását, de valószínűbb, hogy végül Josep Borrell külügyi vezető ad majd ki egy nyilatkozatot a saját nevében. Egy tucatnyi uniós külügyminiszter sürgette Borrellt, hogy küldjön egyértelmű üzenetet Tbiliszi számára a törvénynek a Grúzia uniós csatlakozásával való összeegyeztethetetlenségéről – írja a Politico.

A magyar és a szlovák vétó egyébként érthető: mind a két országban van egy-egy hasonló törvény, itthon ilyen a nem régen elfogadott szuverenitásvédelmi törvény is, amelyet szintén hevesen bíráltak Brüsszelben és kötelezettségszegési eljárást is indítottak miatta. Szlovákia pedig még a magyar lex Sorosként emlegetett jogszabály mintájára fogadott el egy külföldi támogatásokat tiltó törvényt. A mostani közös vétózás azért is érdekes,

mert a szlovákiai rendszer miatt a felvidéki magyar szervezetek is külföldről támogatott szervezeteknek minősülnek.

Az Európai Parlament képviselői célzott szankciókat sürgettek a törvényt támogató grúz politikusok és parlamenti képviselők ellen.

Salome Zourabichvili grúz elnök támogatását fejezte ki a békés tiltakozásokkal kapcsolatban, és kijelentette, hogy megvétózza a törvényt, bár a parlament egyszerű többséggel felülbírálhatja majd ezt. A grúz fiatalok ígéretet tettek arra, hogy folytatják a tiltakozást és a sztrájkokat az egyre erőszakosabbá váló kormány ellen.

Címlapkép: Diákok tüntetnek, és a grúz parlament felé vonulnak, tiltakozva a „külföldi ügynök törvényjavaslat” ellen 2024. május 13-án Tbilisziben, Grúziában. A fotó forrása: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Getty Images