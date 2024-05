Az EU újabb technológiánál csaphat le Kínára

Európa a kevésbé fejlett technológiájú mikrochipek esetében is korlátozná a kínai termékek beáramlását: az elektromos járműipar ellátásában próbálják megakadályozni az ázsiai ország árudömpingjét. Az Európai Bizottság megkezdi a mikrochip-beszállítók és -vásárlók raportját az régebbi chipek beszállítói láncairól. Az Egyesült Államok januárban már hasonló vizsgálatot kezdett, majd kedden Joe Biden elnök jelentős vámemelést jelentett be a termékekre – derül ki a Politico cikkéből.

Az EU és az USA tisztviselői között áprilisban tartott magas szintű csúcstalálkozón Gina Raimondo amerikai kereskedelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy Kína a régebbi technológiájú mikrochipek gyártásában is vezető pozíciót akar szerezni. Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a kínai kormány masszívan támogatja az iparágat, ami jelentős piactorzulást eredményezhet.

Raimondo becslése szerint a következő években Kínában fogják előállítani a piacra kerülő kevésbé komplex chipek mintegy 60 százalékát.

Az elmúlt két évben a globális chipháború elsősorban a fejlettebb chipekre összpontosított, Washington pedig olyan lépéseket hajtott végre, amelyekkel elzárta Kínát a csúcstechnológiás mikrochip-gyártáshoz és -fejlesztéshez szükséges eszközöktől és knowhowtól. Az USA nyomást gyakorolt szövetségesekre, például Hollandiára és Japánra, hogy blokkolják az ilyen chipek gyártásához használt tervek és berendezések exportját.

A régebbi chipeket jóval könnyebb legyártani, de kevésbé használhatók az olyan komplexebb rendszerekben, mint az okostelefonok, ellenben tökéletesen beépíthetők az e-autókba. Az európai chipgyártó vállalatok, mint például a német Infineon, a holland NXP és a francia-olasz STMicro, erősen jelen vannak e kevésbé fejlett modellek gyártásában. Ezek a cégek sok szellemi tulajdonnal és szabadalmakkal rendelkeznek az autóipari chipek terén, főként az európai autógyártásban játszott szerepüknek köszönhetően.

Ma ezek az európai chipgyártók jó helyzetben vannak ahhoz, hogy ellátják a virágzó elektromos járműpiacot, beleértve az olyan kínai márkákat is, mint a BYD. Az Európai Uniónak azonban továbbra is ébernek kell maradnia a Kínából érkező potenciális kihívásokkal szemben, mivel vizsgálja, hogy a kínai járműgyártók állami támogatásokat tisztességtelenül felhasználva alákínálnak-e az európai autógyártóknak. De várhatóan Peking azért támogatja a chipszektort, hogy onnan is kitúrja az uniós szereplőket.

