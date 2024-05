Hamarosan többszáz milliárdnyi EU-s forrást oszt szét a kormány

A 2021-2027-es időszakra szóló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) keretében ebben az évben mintegy 800-850 milliárd forint forrásra jelenik meg felhívás a vállalkozások számára – jelentette be Greinstetter Balázs, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára. Elmondta, hogy a GINOP Plusz programok célja, hogy 2030-ra a magyar kkv-k bruttó hozzáadott értékteremtő képessége növekedjen, továbbá a foglalkoztatási ráta 85 százalékra emelkedjen.

A helyettes államtitkár közölte, hogy az idén hat felhívást terveznek megjelentetni közvetlenül kis- és közepes vállalkozásoknak, és 380 milliárd forint értékben lesz nulla százalékos kedvezményes vállalati hitelprogram három hullámban. A kkv-technológiai plusz hitel program nagyságrendileg 150 milliárd forintos kerettel rendelkezik, és az ország kevésbé fejlett régióiban lévő vállalkozások április 30-ától adhatják be igényeiket. Emellett ennek budapesti "tükörlába" is megjelenik majd az év hátra lévő részében, és várható még egy nagyobb összegű kombinált hitel vállalati program is – számolt be az MTI.

Greinstetter Balázs ismertette, hogy négy kutatás-fejlesztési felhívást terveznek az idén 200 milliárd forint keretösszeggel. Ennek kisebb részét teszik ki az állami tulajdonban lévő kutatási infrastruktúrák laboratóriumi fejlesztései, a nagyobb rész pedig két cél között oszlik meg. Támogatni szeretnék a nagyobb volumenű vállalati alap- és iparkutatásokat, illetve a mikro és kisvállalkozások folyamat, gyártási innovációját, marketing innovációját.

Jelezte, folytatódnak a döntően már futó munkaerőipaci programok is, ahol a keretösszeget emelik meg, és a szakképzés 4.0 stratégia mentén ágazati képzőközpontok további fejlesztését is tervezik. A felhívások a következő hetekben megismerhetők lesznek, kellő felkészülési idő után a tervek szerint ősszel lehet majd beadni a pályázatokat.

A GINOP Plusz erősen fókuszál az országon belüli területi egyenlőtlenségek felszámolására, kiegyenlítésére. Az ország négy leghátrányosabb régiójába a források 65 százalékát allokálják. A Pest vármegye és Budapest között korábban meglévő feszültség a 2021-2027 -es fejlesztési időszakban megváltozik. A Pest megyei vállalkozások fejlesztését nem hozza hátrányba az uniós szinten magasnak mondható fővárosi fejlettségi szint. A GINOP Plusz keretének mintegy 10 százaléka a fővárosi vállalkozások számára lesz elérhető, döntően vállalkozásfejlesztési hitelek és kutatás-fejlesztési támogatások keretében.

Címlapkép forrása: Getty Images