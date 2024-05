Repkedtek a kemény üzenetek a nagy EP-választási vitán

Immár hagyomány az európai választások előtt a "maastrichti vita". A pártok európai listavezetői kapnak itt majdnem két órát, hogy rövid expozékban, majd kérdésekre kifejtsék pártjuk álláspontját három témában: klímaváltozás, kül- és biztonságpolitika és demokrácia, hogy miért érdemes rájuk szavazni.

Április 29-én nyolcan vitáztak, a Maastrichti Egyetem, a Politico portál és az Eurovision News Exchange szervezésében. A teremben lévő 900 néző között főleg fiatalok voltak, míg a Politico szerint mintegy negyedmillióan, mások szerint százezren nézték a közvetítést on line. A vita elején és végén szavazás volt.

Minden jelenlevő csúcsjelöltnek volt lehetősége egy rövid expozéra, nézzük kik voltak ott:

Walter Baier, az Európai Baloldal Pártjának csúcsjelöltje a lakáskérdést emelte ki.

Valeriu Giletchi, az Európai Keresztény Politikai Mozgalomtól értelemszerűen Európa keresztény alapértékeire hivatkozott.

A liberális ALDE párt (akik a Macronistákkal együtt a Renew, megújulás frakciót alkotják) képviseletében Agnes Strack-Zimmermann az ukrajnai háború döntő jelentéségét tartotta legfontosabbnak kiemelni.

Az európai szocialisták részéről a csúcsjelölt, a luxemburgi Nicolas Schmit (aki az unió szociális és munkaügyi biztosa a jelenlegi Bizottságban) a háború, a gyors technikai változások és az infláció kihívásával szemben jobb életszínvonalat, az európai értékeket támadók elleni fellépést és egy biztonságos, erős Európát kíván egy veszélyes világban.

A Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Néppárt (EPP) jelöltje arra hivatkozott a fiatalok előtt, hogy gyermekeivel sokat vitatkoznak politikáról a konyhaasztal mellett, ezért ismeri a fiatalok látásmódját, és egy válságálló Európát, biztonságot, egységet, de egyben gondoskodást, demokráciát, szabad választási lehetőségeket ajánl.

A jobboldali Identitás és Demokrácia csoport csúcsjelöltje, Anders Vistissen senki által se választott bürokraták mocsaráról beszélt, tízezer embert rögtön kirúgna, az illegális migránsokat is eltávolítaná.

A Zöldek részéről Bas Eickhout a környezet mellett az egyenlőtlenségeket látja fenyegetőnek az európai demokráciára, csökkenteni kell szerinte a megélhetési költségeket és nem szabad meghajolni Putyin barátai előtt.

Maylis Roßberg, a résztvevők között a legfiatalabb, az Európai Szabad Szövetség (EFA, a Parlamentben a zöldekkel alkotnak közös frakciót, baloldali és kisebbségvédelmi irányultságúak) csúcsjelöltje volt, ki is hangsúlyozta, hogy 2000-ben született, és meghiúsult ígéreteket lát, ezért fel kell emelnünk hangunkat a demokrácia, a kisebbségek és a klímavédelem mellett – a polgárok és nem a nemzetek Európájára van szükség.

Maastricht, a csinos holland város egyébként jelkép: itt lett Európai Unió az Európai Gazdasági Közösségből, és innen kapták nevüket a költségvetési fegyelmet jelképező (és betartásuk esetén kikényszerítő) maastrichti kritériumok is. Egyetemének erőssége az európai tanulmányok szak, és a termet is zömmel fiatalok töltötték meg. Ezért nem meglepő, hogy a vita előtt és rögtön utána a zöld Bas Eickhout kapta a legtöbb szavazatot (és százalékarányát a kezdeti 31-ről a vita végére 45-re javította), szemben az egy órával későbbi eredménnyel, amikor a lassabban reagálók, az interneten hallgatók is szavaztak, amikor is a néppárti Von der Leyen kicsivel megelőzte.

A teremben a tetszésnyilvánítások zömét is a zöld jelölt aratta le, stílusa laza, fiatalos volt, de nem riadt vissza a keményebb belemenésektől sem. Természetesen Ursula von der Leyen szemére vetette, hogy a mezőgazdasági termelők nyomására visszavett a zöldprogramból. Az első téma amúgy is a klímaprogram volt.

Klímaprogram

A nemrégiben lezajlott, és a mezőgazdaság zöldítésének lelassítását eredményező gazdatüntetések erőteljesen felvetették a kérdést, hogy összeegyeztethető-e az amúgy erőteljesen támogatott mezőgazdaság versenyképességének fenntartása a szigorúbb klímavédelmi előírásokkal. Különösen az üzemanyagok drágulása és általában az infláció, az ukrán import és nem utolsósorban a szélsőjobb propagandája által táplált szkepticizmus társult azzal, hogy a mezőgazdasági támogatások intenzitása nagyon eltérő az egyes országokban, de általában a nagyobb gazdaságok jobban profitálnak ezekből. Érdekes módon nagyon klímaszkeptikus hangok nem hallatszottak, az Identitás és Demokrácia csoport csúcsjelöltje, Anders Vistisen állította csak szembe a versenyképességet a zöld programmal – de mintha ez csak arra szolgált volna, hogy az innovációt, a munkahelyek Európában tartását és az állami támogatások megvágását szorgalmazza. Különösen az egyébként nagyon visszafogott szocialista jelölt hangsúlyozta, hogy a gazdálkodókat be kell vonni a megvalósításba, mert most nem érzik, hogy véleményüket figyelembe vennék.

A bizottsági elnök – mint majd más témákban is – hivatkozott az elért eredményekre. Tavaly az EU-ban több elektromos energiát termeltek a szélerőművek, mint a gáztüzelésűek, Európa vezető szerepet játszik a tiszta technológiák területén, mondta. Von der Leyen az ukrán kérdésben egyrészt arra utalt, hogy Ukrajna támogatása mellett az ukrán farmereknek is szükségük van a segítségre, másrészt pedig arra, hogy az ukrán gabonát a harmadik világba kell eljuttatni, ahol valóban szükség van rá. Büszkén mondta, hogy 655 milliárd euró vár arra, hogy felhasználják a zöldprogramra, és emellé bevonnak magánforrásokat is; a Bizottság zöld kötvényeit jelentősen túl is jegyezték. Emellett, ha sikerül megvalósítani a tőkepiaci uniót (amely ellen néhány ország hevesen tiltakozik) további 270 milliárd eurót sikerülne felszabadítani pluszköltség nélkül.

Az Európai Szabad Szövetséget képviselő Maylis Roßberg szerint a zöld technológiák a versenyképesség megtartásának egyetlen útját jelentik. A jövőnkkel játszotok – fordult a többiekhez. A liberális Strack-Zimmermann szerint kevesebb bürokrácia kell, és ha támogatják őket, akkor a mezőgazdasági termelők is akarják majd a zöld átalakulást. A zöldek képviselője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg a többlet-profit nem a gazdálkodókat, hanem a mezőgazdasági és élelmiszeripart és a szupermarketeket gazdagítja. Az európai baloldal csúcsjelöltje, Walter Baier és az ID-s Vistisen saját kedvenc témáikat hozták elő: előbbi a lakáskérdést és a társadalmi egyenlőtlenségeket kárhoztatta, és az Airbnb korlátozását javasolta, utóbbi meg a minimálbér ellen intézett támadást, és Dánia példáját hozta fel követendőnek, ahol kollektív szerződések rendszere helyettesíti a központilag előírt minimálbért (amit az EU-s minimálbér rendszer el is ismer). Ő egyébként más témáknál is (nemzete jó bajnokaként) folyton arra hivatkozott, hogy Dániában ezt vagy azt milyen jól csinálják.

Védelempolitika

A második témában nagyon sok minden előkerült, többek között az is, aminek a hiányát a közvetítés melletti szöveges üzenőfalon páran kifogásolták: a bevándorlás, míg a nemrégi korrupciós, pontosabban befolyásvásárlási botrányok a harmadik részben kerültek elő.

Ukrajna és az európai védelmi képességek uralták a vitapont első részét: a szocialista jelölt a védelmi kötvények kibocsátásának szükségességét, a Bizottság hivatalban lévő néppárti elnöke egy védelmi biztos kinevezését említette. Voltaképpen senki se pártolta Putyint, csak éppen az Identitás és Demokrácia jelöltje az egész ügy kezelését a NATO-ra hagyná, illetve a nemzeti szuverenitás körébe utalná (és megint azzal hozakodott elő, hogy Dánia adta a legtöbb támogatást Ukrajnának), a többségi szavazás igényét meg az európai külügyminiszter ötletét pedig kamuflázsnak nevezte (azt nem említette, hogy szerinte milyen valós problémákat álcáznának ezek a megoldási javaslatok). A radikális baloldali jelölt pedig a harctéri megoldás lehetetlenségével hozakodott elő, majd – a hallgatóságtól tapsot aratva – megkérdezte, hogy mi van Izraellel. Ezen egy kicsit elhuzakodtak von der Leyennel, aki a palesztinoknak adott európai segélyekkel érvelt (azt ugyan nem említette, pedig igaz, hogy az EU Palesztina legnagyobb segélyezője), és határozottan nem mondta ugyan ki, hogy Rafah megtámadása vörös vonal lenne, de a megoldás szükségességét emelte ki és a nemzetközi jog megsértését, de konkrétan Rafah megtámadását is elfogadhatatlannak nevezte.

A liberális Renew szerint a kétállami megoldás az egyetlen lehetséges út.

Aztán kicsit összekeveredtek a frontok, néhány személyeskedő megjegyzés is elhangzott. Ez volt talán a vita érzelmileg legfűtöttebb része.

A zöld Bas Eckhout terelte vissza a vitát az általános mederbe, az Identitás és Demokrácia feletti kínai és orosz befolyásra utalva. A nemzet kisebbségeket is képviselő EFA szerint ugyan minden kérdést a lehető legalacsonyabb, minél inkább helyi szinten kell eldönteni, de sok kérdést, például a migrációt és a kisebbségek védelmét csak uniós szinten lehet kezelni.

Az Európai Keresztény Politikai Mozgalom (a csoportnak magyarországi tagja nincsen, de határon túli magyar politikusok részt vettek megalakításában, a vitában egy moldovai születésű képviselőjük érvelt) szerint ez igaz, de meggyőznünk kell egymást, nem legyőzni. Erre a liberális csúcsjelölt azt vetette fel, hogy hogyan lehet a mindent vétózó Orbán Viktort meggyőzni, egy ország nem akadályozhatja az összes többit.

Migráció, bevándorlás

A bevándorlás szerepelt a külpolitikai vita második részének napirendjén, amikor is a zöldek és az Európai Szabad Szövetség képviselője is próbálták a kérdést szélesebb perspektívába helyezni: Az EFÁ-s Roßman azt emelte ki, hogy a migráció egyik, főleg jövőbeli hajtóereje a klímaváltozás, annak leküzdése nélkül csak nőni fog a bevándorlási igény, míg Bas Eckhout szerint sem helyes a biztonság és védelem kérdéskörébe helyezni a témát, mert itt a szolidaritás forog kockán.

A luxemburgi szocialista jelölt fogalmazta meg, hogy a téma erősen vitatott (ő a "toxikus" kifejezést használta) és a szélsőjobb tolja előtérbe (az ID-s Vistissen ismét a dán példára hivatkozott: illegálisan ne lehessen belépni). Az embercsempészek ellen küzdeni kell, és ennek módja a határok őrzése, meg kell találni a megfelelő eljárásokat, aki nem jogosult védelemre, ne legyen itt hosszú hónapokig, de a legális bevándorlásra szükségünk van.

A bizottsági elnök elhatárolta magát a ruandai megoldástól, amelyet Nagy-Britannia akar bevezetni (meg kell jegyezni, sikertelenül) és szerinte az okot a küldő országokban eszközölt befektetésekkel kell mérsékelni.

Európai demokrácia

Végül az európai demokrácia került sorra. Többen felhívták a figyelmet a külső beavatkozás veszélyére, Von der Leyen Putyin unión belüli barátait emlegette, az EPP csúcsjelöltje személyre szóló kérdést is kapott (a választ pedig felkapta a nemzetközi sajtó): viszonyáról a néppárttól jobbra, de az Identitás és Demokráciától középre álló – a vitán magát nem képviseltető – ECR-hez. Az Európai Konzervatívok és Reformerek Pártja akkor jött létre, amikor a brit konzervatívok számára túl föderalista lett az EPP, ezért új pártcsoportot alapítottak. A lengyel PIS mellett a jelenlegi olasz kormánypárt a csoport fő ereje.

A válasz nem volt egyértelmű: a csoport létszámától és tagjaitól függ az együttműködés lehetősége.

Ez sem a zöldek, se a szocialisták csúcsjelöltjének nem tetszett. Szerintük az Orbán Viktor által is megcélzott csoportosulás az európai értékekkel szemben politizál.

A külföldi beavatkozás elsősorban a kibertérben jelentkezik, mégis elsősorban a radikális baloldali jelölt kifogásolta, hogy az elfogadott szabályozás (a mesterséges intelligencia rendeletet említette példaként) gyenge – szerinte a magánmonopóliumoknak ad széles teret. Von der Leyen szerint a kockázatok ismeretében szabályozta az unió ezt a területet, a szociális hálók liberálisok általi említésére pedig azt hozta fel, hogy az EU megtiltotta a TikTok használatát a szolgálati célra használt eszközökön és sokat tett a terület szabályozásáért (digitális piaci rendelet és a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet)

A keresztény párt vetette fel, hogy a befolyás másik területe a korrupció. Persze szóba került a Pfizergate is – a bizottsági elnök szerint egyrészt krÍzishelyzetben kellett gyorsan lépni, másrészt a Tanács elfogadta a szerződéseket és azokat az összes tagállam képviselői aláírták – ezzel kisebbítve saját maga, és a vita tárgyát képező, eltűnt sms-üzenetek szerepét. Hitet tett a teljes transzparencia mellett.

Az intézmények viszonya

A választások az Európai Parlament tagjairól szólnak, a csúcsjelölti rendszer viszont – ha a tagállami vezetők követik – a Bizottság elnökét határozza meg. Akit pedig a tagállamoknak a Tanácsban tömörülő vezetői jelölnek ki, majd a Parlament hagy jóvá. Ezért a különböző intézmények viszonya köré koncentrálódott a vita utolsó része: a liberálisok a döntésképességet és a 7. cikkely alkalmazásának lehetőségét, az EFA a parlament és a Régiók Bizottsága megerősítését, az ID a Bizottság hatalomkoncentrációjának a megszüntetését, míg a keresztény párt képviselője a jogállamiság megerősítését vetette fel.

A vita végén mindenkinek volt ismét lehetősége egy általános üzenetet megfogalmazni. Íme a kulcsszavak:

EFA: fiatalokat lát a teremben, akik emlékezzenek arra, hogy saját jövőjükről szavaznak.

Zöldek: van ugyan cinizmus, kiábrándultság a politikából, de a zöldprogramot a fiatalok kényszerítették ki. Európa válaszúton van, és ezért a választásoknak nagy a jelentősége. A bátorságot kell választani.

Az ID szerint csak ők vannak ellenzékben, húsz éve egy nagykoalíció irányítja Európát.

EPP: értékeink ostrom alatt vannak, nagyanyja és édesanyja tapasztalatára is épít, amikor azt mondja, hogy az EU békét és jólétet hozott ez európaiaknak.

Szocialisták: Bátorság, iparfejlesztés, társadalmi igazságosság, klímavédelem a legfontosabb célok.

Liberálisok: fontos téma a biztonság, közös megközelítés kell.

Bal: a hátrányos helyzetűek mellett állnak, szavazatunkkal változtathatunk.

Keresztények: Mint egykori szovjet katona áll itt, jelezve, hogy az álmok valóra válhatnak, a fiatalok harcoljanak a jövőjükért.

Lesz még néhány vita, de ezek publicitása korlátozottabb lesz. Igaz, hogy a résztvevők száma még a legmagasabb becslést figyelembe véve is csak töredéke az európai választópolgárokénak, és az európai választásokon sokan saját országuk belpolitikájáról is szavaznak, de a vitában megfogalmazott üzenetek a sajtóban megsokszorozódnak, és ismeretük segíthet a választásban.

