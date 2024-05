Brüsszel beviszi a gyomrost az új magyar gazdasági modellnek

Az Európai Unió a hírek szerint arra készül, hogy vámokat vet ki a kínai elektromos autókra, a hivatalos bejelentés a következő két hétben várható. Peking válaszul egyre több megtorló lépést lengetett be, de valójában az e-autóimport esetében már csak az új behozatali terhek mértéke a kérdéses. A Portfolio úgy tudja, hogy 30-70 százalék között lehet az új vámtétel, ami így is elmarad az EU-t lépéskényszerbe hozó, múlt héten bejelentett amerikai 102,5 százalékos tételekhez képest.

Még tavaly szeptemberben jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hogy szubvenciós vizsgálatot indítanak a kínai e-autógyártók ellen. Lobbisták már előtte majdnem egy évig követelték Brüsszelben, hogy kezdődjön meg egy eljárás és vessenek ki büntetővámokat a kínai állami támogatások miatt a gyártókra. Francia iparági szakértők már akkor azt mondták, hogy Peking közvetlenül is fizet a cégeknek, hogy leszoríthassák áraikat az európai autópiacon, de közvetett módon, például irányított közbeszerzésekkel is feltőkésítette az érintett gyártókat.

Mindez akkori érvelésük szerint 1-2,5 millió, az európai autóiparhoz köthető munkahelyet fenyeget az EU-n belül.

Az EU kínai elektromos autókkal kapcsolatos szubvencióellenes vizsgálata július elején zárul le, de az érintett feleket négy héttel korábban kell értesíteni. Ez egybeesik a június 6-9-re tervezett uniós választásokkal, ami a választások előtti bombaként hathat – írja a Politico.

A protekcionizmussal és egy esetleges kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmak ellenére Olaf Scholz német kancellár és vezető tisztviselők felismerték, hogy nem tudják megakadályozni, hogy az Európai Unió kivetesse ezeket a vámokat, sőt valójában azok szükségesek, vagy az EU-s gyártók olyan versenyhátrányban maradnak az árazásban, amely idővel az egész iparágat veszélybe sodorhatja. A kereskedelem az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik, és Brüsszel megállításához minősített többségre lenne szükség, ami jelenleg nem valószínű,

még úgy sem a magyar kormány hangosan bírálja a lépéseket. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden azt mondta, hogy a protekcionizmus, a büntetővám kérdéskörét butaságnak tartják a kabineten belül.

A többség azért sem valószínű, mert Franciaország és Emmanuel Macron a leghangosabb pártolója a lépésnek, és ebben már Olaszországot és Spanyolországot is maguk mellé állították. Ráadásul a német kormányon belül egyesek úgy vélik, hogy ezek a vámok – bár potenciálisan károsak lehetnek a nagy autógyártó csoportok kínai tevékenységére – ösztönözhetik a beruházásokat és a termelést az EU-ban, ahogyan azt a német Allianz biztosító tanulmánya is mutatja.

A helyzetet bonyolítja, hogy Kína azzal fenyegetőzött, hogy megemeli a nagy belső égésű motorral felszerelt autókra kivetett vámokat, amelyek a német autópiac jelentős szegmensét jelentik. Peking korábban dömpingellenes vizsgálatot indított egyes szeszesitaltípusok ellen, ami potenciálisan hatással lehet a francia luxusital-gyártó cégekre. A Kínai Kereskedelmi Kamara az EU számára figyelmeztetett, hogy Kína fontolóra veheti az importált nagymotoros járművekre kivetett ideiglenes vámok legfeljebb 25 százalékra történő emelését.

Az Európai Bizottságra viszont nemcsak az iparági lobbisták helyeznek nyomást, hanem az Egyesült Államok lépése is: Joe Biden elnök múlt hét kedden vezetett be büntetővámokat a kínai e-autókra és akkumulátorokra. Előbbiekre egy 102,5 százalékos terhet vetnek ki, ami gyakorlatilag kitiltja a kínai gyártókat az amerikai piacról.

Ez pedig azzal jár, hogy az Egyesült Államokba szánt exportkapacitások felszabadulnak Kínában, amelyeket más piacra nem, csak az EU-ba tudnák átirányítani.

Az így Európára szabaduló dömping várhatóan még lejjebb vernék az e-autós árakat, ami az egész járműipari beszállítói láncot megütné, mert az olcsó kínai kocsikkal egyáltalán nem tudnának versenyezni az EU-s szereplők, ami a termelés visszaesését hozná. Ez egészül ki azzal, hogy jó ideje komoly kockázatot látnak az uniós lobbisták abban is, hogy a belső piacon jelennek meg a kínai e-autós szereplők, például a BYD gyárlétesítésről döntött Szeged mellett.

Ez azt jelentené, hogy vámok nélkül termelhetnének az EU-n belül, kivédve a kereskedelmi korlátozásokat.

Brüsszelnek ennek kezelésére van egy másik lehetősége: a külföldi támogatások vizsgálatára kidolgozott eljárás (Foreign Subsidies Regulation), amivel bírságot és pótvámot ugyanúgy kiszabhatnak. Magyar szempontból ez nem csak a BYD – és a Great Wall Motors pletykált pécsi – beruházásai miatt jelenthet gondot, hanem azért is, mert az akkumulátorgyártóknál is súlyos állami támogatásokkal váltak versenyképessé a kínai és dél-koreai szereplők is. Itt azonban egyelőre még előkészítő vizsgálatok folynak csak, de súlyos ütést kaphatnak ebből az irányból is a magyar gazdasági modell és akkuipari nagyhatalmi álmok.

