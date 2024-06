Uniós források: előretörtek a radikálisok az EP-ben, segít ez Magyarországnak?

Szabó Dániel 2024. június 14. 18:00

Átalakul az Európai Parlament, ráadásul ahogy a magyar kormánypártok remélték, erősödtek a keményvonalas jobboldali pártok. A Magyarországgal sokszor a végletekig kritikus, a magyar uniós források visszatartásáért még az Európai Bizottságot is perre vivő EP-ben a valódi súlyponteltolódás így is elmaradt. Maga a Fidesz-KDNP két képviselői helyet vesztett, de 11 darab mandátumával vonzó lehetne több frakciónak is, azonban sok szélsőjobboldali európai párt sem látná őket szívesen. A blokkolt magyar uniós források visszaszerzésében az Európai Parlament nem lett szövetséges.