Juncker: maximális diszkomfortot akarok okozni Orbán Viktor EU-s szövetségének

A Brexittel kapcsolatban Juncker kijelentette, hogy az Egyesült Királyságnak nehéz lenne a közeljövőben újra csatlakoznia az EU-hoz, mivel az országban jelenleg egyetlen politikai párt sem támogatja ezt. Megjegyezte azt is, hogy a Brexit következményei pontosan olyanok lettek, mint amilyeneket az EU előre jelzett.

Ami a következő bizottsági elnök megválasztását illeti, Juncker határozottan ellenzi, hogy Ursula von der Leyen az újraválasztását biztosítandó az Európai Néppárt koalícióra lépjen Giorgia Meloni olasz miniszterelnök által vezetett Európai Konzervatívokkal és Reformerekkel. Ehelyett azt javasolta, hogy az EPP-nek a Zöldekkel kellene megegyezésre törekednie annak érdekében, hogy erős többséggel rendelkezzen az Európai Unióban.

Az amerikai politikával kapcsolatban Juncker szkeptikusan nyilatkozott Trump elnök EU-val kapcsolatos nézeteiről, kijelentve, hogy a politikus ellenségként tekint az EU-ra. Emellett bírálta Trump „tévhiteit és hibás érvelését”, valamint óva intett attól, hogy szavait készpénznek vegyük. Juncker ugyanakkor megjegyezte, hogy lehetséges, hogy egy vezető idősebb korban is hatékony legyen, és Konrad Adenauert hozta fel példaként, utalva Joe Biden elnök képességeire.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök közelgő tanácsi elnökségével kapcsolatban Juncker azzal érvelt, hogy az elnökség befolyása korlátozott, amikor az előrelépés akadályozásáról van szó.

Egy elnökségnek nagy befolyása van, amikor előre akarja vinni a dolgokat; de nem túl nagy, amikor akadályozni akarja őket

– jelentette ki a volt bizottsági elnök.

Kifejezte továbbá, hogy „maximálisan kellemetlen helyzetbe” kívánja hozni Orbán új szélsőjobboldali politikai csoportját, a Patriótákat.

Végül Juncker megosztotta, hogy dolgozik egy könyvön a bizottsági elnöki időszakáról, amelyet emlékezetből diktál. Azt is elárulta, hogy még mindig hátfájdalmai vannak egy 1989-es autóbalesete miatt, ami az egyik oka volt annak, hogy 2019-ben nem indult a második bizottsági elnöki ciklusért. Továbbra is hetente kétszer jár be a Bizottság székhelyére, hogy saját projektjein dolgozzon, és találkozzon volt miniszterelnökökkel és parlamenti képviselőkkel.

