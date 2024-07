Kiderült: ez állhat Orbán Viktor kijevi látogatásának hátterében

Portfolio 2024. július 05. 09:17

Orbán Viktor magyar miniszterelnök váratlan látogatást tett Kijevben, alig egy nappal az EU Tanácsának elnökségének átvétele után. A látogatás során sürgette Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a tűzszünet meggyorsítására, míg Zelenszkij a kétoldalú együttműködési megállapodás lehetőségét hangsúlyozta. Anamaria Dutceac Segesten szerint Orbán látogatása Brüsszel és a hazai közönség számára is egy erős politikai üzenet. Magyarország és Ukrajna között továbbra is feszültség van a magyar kisebbségek védelme miatt, amit Orbán valószínűleg Zelenszkijnek is felvetett. Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát Magyarország többször lassította a kisebbségi ügyek előrelépésének hiánya miatt, de az EU és Kijev is találhat módot ennek a helyzetnek a kezelésére.